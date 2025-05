Rủi ro margin vẫn trong tầm kiểm soát, KQKD quý 1 hỗ trợ đà đi lên của VN-Index

Trong báo cáo chiến lược mới công bố, Chứng khoán Mirae Asset nhận định bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện vẫn đang đối diện với nhiều yếu tố bất định, chủ yếu do các chính sách thương mại khó lường từ chính quyền Tổng thống Trump. Đến nay, thị trường chứng khoán đã bắt đầu có dấu hiệu ổn định trở lại sau quyết định tạm hoãn áp thuế đối ứng trong 90 ngày, đồng thời miễn trừ thuế cho các mặt hàng quan trọng như điện tử, bán dẫn, điện thoại di động, và phát đi tín hiệu về khả năng giảm thuế áp lên Trung Quốc.

Trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động này, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng sớm đạt thỏa thuận thuế quan với Hoa Kỳ, nhờ vào lập trường chính trị nhất quán và sự linh hoạt trong chính sách ngoại giao. Theo kịch bản trung lập, dự kiến Việt Nam có thể thuyết phục Hoa Kỳ giảm mức thuế quan xuống còn 10-20%, đồng thời đạt được miễn trừ thuế cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như linh kiện điện tử, điện thoại thông minh, dệt may và giày dép.

Trong nước, tỷ giá USD/VND chịu áp lực tăng nhẹ, dù vậy biến động này vẫn nằm trong tầm kiểm soát, một phần nhờ vào việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tích cực hỗ trợ thanh khoản liên ngân hàng qua nghiệp vụ thị trường mở (RRP). Việc mức chênh lệch lãi suất giữa VND và USD thể hiện qua tỷ giá hoán đổi trở về mức dương trên hầu hết các kỳ hạn, kết hợp với kỳ vọng chung về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất từ nửa cuối năm 2025, đã tạo điều kiện thuận lợi để giữ mặt bằng lãi suất trong nước ở mức thấp, qua đó thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và hoạt động kinh tế.

Trên thị trường trái phiếu, Kho bạc Nhà nước thành công huy động 142.200 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm (+40% so với cùng kỳ năm trước). Tuy nhiên, lợi suất trúng thầu có xu hướng nhích lên khi nhà đầu tư đánh giá lại rủi ro trước bối cảnh căng thẳng thương mại và sự bất ổn từ chính sách của Fed. Lợi suất trên thị trường thứ cấp cũng có diễn biến tương tự, với mức tăng trải dài trên toàn đường cong lợi suất. Cùng lúc đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận giá trị phát hành mới bứt phá lên 27.300 tỷ đồng (tăng 40%) trong giai đoạn từ 3/4 đến 28/4. Hoạt động mua lại trước hạn đạt 8.800 tỷ đồng, trong khi khoảng 9.300 tỷ đồng trái phiếu dự kiến sẽ đáo hạn trong tháng 5 này với khoảng 2.600 tỷ từ lĩnh vực bất động sản).

Riêng với thị trường chứng khoán, VN-Index ghi nhận một nhịp giảm mạnh sau đó đã nhanh chóng phục hồi chủ yếu bởi các yếu tố nội tại, bao gồm mức định giá hấp dẫn và bối cảnh vĩ mô trong nước tương đối ổn định, với trọng tâm là đầu tư công và tăng trưởng tín dụng. Nhịp điều chỉnh lần này được xem bước củng cố cần thiết sau khi VN-Index thất bại trong việc chinh phục vùng kháng cự 1.300-1.330 điểm. Mặt khác, diễn biến giao dịch trong tháng 4 cho thấy sự tham gia tích cực và liên tục đến từ nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước, giúp giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên tăng khoảng 20% so với tháng trước lên 21.800 tỷ đồng.

Nhìn về tháng 5, Mirae Asset cho rằng triển vọng của VN-Index có phần khởi sắc hơn, một phần nhờ vào sự hỗ trợ từ kết quả kinh doanh tích cực trong quý 1/2025. Theo thống kê, tổng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đầu bởi các ngành như Bất động sản (tăng 101%) và Bán lẻ (tăng 60%). Việc triển khai và áp dụng hệ thống giao dịch KRX kể từ ngày 5/5 cũng được kỳ vọng sẽ là một yếu tố thúc đẩy đà tích cực của thị trường.

Ở một diễn biến khác, dư nợ cho vay ký quỹ dù đạt mức cao 273.000 tỷ đồng vào cuối quý 1/2025 nhưng con số này chỉ tương đương 91% so với tổng vốn chủ sở hữu của các công ty chứng khoán, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh trước đây. Điều này cho thấy rủi ro hệ thống từ việc bán giải chấp vẫn trong tầm kiểm soát, nhờ vào sức chống chịu của thị trường và sự cải thiện trong quản trị rủi ro từ các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán thuế quan đang diễn ra vẫn là một biến số quan trọng cần theo dõi. Theo Mirae Asset, chiến lược tối ưu của Việt Nam nhiều khả năng sẽ là kéo dài thời gian đàm phán để giảm thiểu tác động từ thuế quan, đồng thời tích cực đa dạng hóa quan hệ thương mại qua các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA).

Báo cáo dự phóng thị trường sẽ tiếp tục biến động trong tháng 5, với khả năng kiểm định vùng hỗ trợ 1.180-1.200 điểm trước khi VN-Index tiếp tục xu hướng phục hồi hướng tới vùng kháng cự 1.280 điểm.