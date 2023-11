Rút toàn bộ 5 tỷ đồng từ ngân hàng mang về nhà cất giữ, chưa đầy 1 tuần số tiền bị mất trắng: Cảnh sát vào cuộc phát hiện đối tượng là người không ngờ

Số tiền 1,62 triệu NDT mất sau chưa đầy 1 tuần

Vào năm 2015, khi đó, ông Lưu Khuê Sinh (Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) đã ngoài 60 tuổi. Trước khi về hưu, ông đã mở một phòng khám nhi gần nhà. Là người siêng năng, lại chi tiêu tiết kiệm, sau nhiều năm làm việc, vợ chồng ông để ra được 1,62 triệu NDT (khoảng 5 tỷ đồng).

Vào tháng 4 năm đó, vợ ông Lưu đọc được tin lãi suất ngân hàng xuống rất thấp. Lo lắng số tiền của gia đình, vợ chồng ông quyết định rút toàn bộ 1,62 triệu NDT để mang về nhà cất giữ.

Cầm được tiền trong tay, vợ chồng ông Lưu vô cùng yên tâm. Tuy nhiên, khoản tiền mặt 1,62 triệu NDT không phải nhỏ nên ông bà phải tìm một nơi an toàn trong nhà để cất giữ. Thay vì mua két sắt, vợ chồng này quyết định giấu tiền dưới giường. Cứ như vậy, hai người lật ván giường ra, xếp tiền thành từng đống.

Tưởng rằng đây là nơi an toàn nhất trong nhà. Song ông Lưu không không ngờ rằng chỉ vài ngày sau đó, số tiền này không cánh mà ‘bay’.

Sáng ngày 23/4/2015, vợ chồng ông Lưu đi ăn sáng và cùng nhau đi dạo như mọi ngày. Trên đường về, họ gặp người bạn cũ nên có đến một nhà hàng và không trở về nhà cho đến tối muộn ngày hôm đó.

Ảnh minh hoạ

Ngay khi mở cửa, bước vào trong, 2 người vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện toàn bộ đồ đạc trong nhà đều bị ném xuống sàn. Các ngăn kéo đều bị mở tung. Ván giường cũng bị di chuyển. Tất nhiên, số tiền lớn của 2 vợ chồng bị mất.



Bất ngờ với danh tính của kẻ gian

Biết nhà mình có trộm, ông Lưu nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho cảnh sát. Sau khi nhận được thông tin trình báo, cảnh sát nhanh chóng có mặt ở hiện trường.

Do liên quan đến số tiền lớn, sở công an Dinh Khẩu lập tức thành lập đội đặc nhiệm. Đội cảnh sát phát hiện, khoá cửa nhà ông Lưu vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu của việc cắt hay phá khoá. Vợ chồng ông cũng khẳng định chưa bao giờ đánh rơi chìa khoá hay làm thất lạc. Có lẽ, do khoá cửa nhà ông Lưu là loại cũ nên cảnh sát xác định có thể nghi phạm đã mở cửa bằng một dụng cụ đặc biệt.

Nhưng điều khó hiểu là cảnh sát đã lục soát ngôi nhà rất nhiều lần nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì ngoại trừ 2 dấu chân ở hành lang. Thậm chí, dấu vân tay cũng không thể tìm thấy.

Để có thêm manh mối, cảnh sát quyết định tìm hiểu xem những cư dân trong khu vực có bị mất cắp như gia đình ông Lưu không. Tuy nhiên, cảnh sát không nhận được thông tin nhà nào bị mất trộm.

Trước thực tế này, cảnh sát nghi ngờ liệu vợ chồng người đàn ông này có nhớ nhầm về số tiền hay đã đưa cho con cái rồi nhưng quên. Thậm chí, họ còn đặt ra giả thiết có khi nào 2 người đã kể số tiền được cất giấu cho ai.

Với tất cả những suy đoán này, vợ ông Lưu thẳng thắn phủ nhận. Bà cho biết mọi khoản tiền trong nhà đều do một mình bà nắm giữ nên không có chuyện người ngoài biết được, ngoại trừ ông xã.

Sau đó, cảnh sát tiến hành kiểm tra camera của khu dân cư. Họ bất ngờ phát hiện vào khoảng 11h trưa ngày 23/4, camera an ninh đã ghi được cảnh 2 người đàn ông bịt kín mặt đi ra khỏi toà nhà nơi vợ chồng ông Lưu sinh sống. Trên tay, họ cầm theo một gói hàng lớn.

Ảnh minh hoạ

Thấy có vẻ đáng nghi, viên cảnh sát đã gọi vợ chồng người đàn ông này đến để xác nhận. Ngay khi vừa xem đoạn video, ông Lưu đã la lớn: “Đây là chiếc chăn của nhà tôi. Nhất định là bọn họ đã lấy số tiền”.



Sau khi xác nhận đây là người đã đột nhập vào nhà ông Lưu, đội cảnh sát mở rộng điều tra và phát đi thông báo. Sau đó vài giờ, một tài xế taxi chở chính 2 đối tượng này đã liên hệ với đội cảnh sát.

“Cuối giờ trưa hôm đó, tôi đã đón 2 đối tượng ở toà nhà này. Trên tay 2 người có cầm 1 túi lớn. Tôi tưởng họ đang chuyển nhà nên không hỏi gì nhiều. Ngay khi lên xe, họ đã yêu cầu tôi đưa đến thị trấn Hồng Kỳ (Trung Quốc) gần đó. Tuy nhiên, đến cây cầu gần thị trấn, 2 người này yêu cầu tôi dừng lại để họ xuống xe”, tài xế taxi kể lại.

Dựa vào manh mối do người này cung cấp, cảnh sát lập tức yêu cầu đội cảnh sát thị trấn Hồng Kỳ phối hợp để điều tra. Sau gần 1 tháng, đội cảnh sát phát hiện ra một người đàn ông tên Lưu Khang rất giống người trong ảnh.

Sau khi điều tra, viên cảnh sát phát hiện người này thậm chí có quan hệ họ hàng và ở rất gần nhà ông Lưu. Khi điều tra hành trình của Lưu Khang, cảnh sát phát hiện người này không xuất hiện ở địa phương sau ngày 23/4/2015. 800.000 NDT tiền mặt bất ngờ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của nghi phạm vào ngày 24/4/2015. Kết hợp tất cả các manh mối hiện có, cảnh sát xác định Lưu Khang chính là nghi phạm.

Vào ngày 18/6/2015, đội đặc nhiệm Dinh Khẩu đã bắt được Lưu Khang ở Bao Đầu (Trung Quốc). Tại chỗ ở của người này, đội cảnh sát tìm thấy các dụng cụ phá khoá chuyên nghiệp.

Sau khi bị bắt giữ và tra hỏi, Lưu Khang thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Anh cho biết mình chính là cháu họ của ông Lưu.

Ngày trước, anh là một người làm ăn kinh doanh. Tuy nhiên, do bị thua lỗ nặng, thiếu tiền ăn tiêu, Lưu Khang đã sinh ra thói trộm cắp. Tại đồn cảnh sát, anh khai nhận mình và đồng phạm đã thực hiện trót lọt hơn 20 vụ việc. Biết được gia đình ông Lưu Khuê Sinh khá giả nên khi biết không có người ở nhà nên đã thực hiện hành vi của mình.

May mắn, số tiền chưa được sử dụng nên Lưu Khang và đồng phạm đã trả lại toàn bộ cho vợ chồng ông Lưu.

Theo Toutiao