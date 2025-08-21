Sabeco vẫn quyết tâm tăng 32% công suất nhà máy bia Củ Chi lên 350 triệu lít/năm sau nhiều lần bị từ chối từ 2019

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HoSE: SAB) đang xin ý kiến đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án nâng công suất Nhà máy bia Sài Gòn – Củ Chi (tại TPHCM) từ 264 triệu lít/năm lên 350 triệu lít/năm và xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất. Đây là nhà máy được thiết kế xây dựng từ 2002.

﻿Theo Sabeco, dự án nâng công suất nhà máy bia có tổng vốn đầu tư là 855 tỷ đồng.

﻿Nhà máy bia Sài Gòn-Củ Chi có công suất thiết kế ban đầu là 200 triệu lít/năm và có thể mở rộng thành 800 triệu lít/năm. Nhà máy hoàn thành xây dựng vào năm 2007 với công suất 100 triệu lít/năm, sau đó được nâng công suất lên 264 triệu lít vào năm 2011. Năm 2019, Sabeco quyết định đầu tư nâng công suất nhà máy lên 350 triệu lít/năm.

Tuy nhiên, việc này gặp nhiều khó khăn. Báo ﻿cáo ĐTM năm 2020 không được phê duyệt (có 8/8 phiếu đánh giá thông qua nhưng cần chỉnh sửa bổ sung). Sau đó, vì tình hình dịch Covid-19 phức tạp, Sabeco tạm dừng dự án.

Tháng 9-10/2023, Sabeco nộp báo cáo ĐTM ﻿một lần nữa và Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đề nghị nghiên cứu chỉnh sửa bổ sung.

Tiếp tục tới tháng 5-6/2025, ﻿Bộ Nông nghiệp và Môi trường một lần nữa không thông qua báo cáo ĐTM và đề nghị chỉnh sửa bổ sung (3/8 phiếu không thông qua).

Nhà máy bia Củ Chi có quy mô 50,1 hecta. Công suất năm hiện tại 264 triệu lít gồm 117,9 triệu lít cho bia chai và 146,1 triệu lít cho bia lon. Công suất được nâng lên 350 triệu lít gồm 100 triệu lít bia chai và 250 triệu lít bia lon.

Dự án cũng có thêm phần thuê nhà xưởng để sản xuất bao bì, với đơn vị thuê là Chi nhánh CTCP Bao bì bia Sài Gòn-Nhà máy bao bì Bình Dương.﻿

Thực tế, nhà ﻿máy bia Củ Chi của Sabeco chưa hoạt động đến hết công suất. Báo cáo của doanh nghiệp cho thấy sản lượng đạt 179,2 triệu lít năm 2023, giảm còn 166,7 triệu lít năm 2024, và dự kiến năm 2025 sẽ tăng lên 211 triệu lít.

﻿Về tiến độ, dự án của Sabeco dự kiến trình cấp thẩm quyền phê duyệt vào quý 4/2025 và triển khai dự án trong quý 4/2025-quý 1/2027, với mục tiêu bàn giao và quyết toán dự án vào quý 4/2026-quý 1/2027.