Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sạc điện thoại bằng cổng USB ở sân bay có thực sự nguy hiểm?

| | Kinh tế số

Sạc điện thoại bằng cổng USB ở sân bay có thực sự nguy hiểm?

Nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu qua cổng USB công cộng có tồn tại, nhưng chưa có báo cáo đáng tin cậy về các vụ tấn công thành công. Dù vậy, người dùng vẫn nên áp dụng một số biện pháp bảo vệ thiết bị.



Sạc điện thoại tại các trạm USB công cộng ở sân bay thường được cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ bảo mật. FBI và Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) từng khuyến cáo hành khách không cắm điện thoại trực tiếp vào những cổng này. Tuy nhiên, các chuyên gia bảo mật cho rằng nguy cơ mang tên "juice jacking" đang bị thổi phồng so với thực tế.

Tháng 3/2025, TSA khuyên hành khách mang theo củ sạc hoặc pin dự phòng thay vì sử dụng cổng USB công cộng. Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cũng từng cảnh báo về hình thức tấn công này, nhưng sau đó rút lại thông báo khi các chuyên gia đặt nghi vấn về mức độ phổ biến của nó. Năm 2019, Văn phòng Công tố viên quận Los Angeles cũng cảnh báo về juice jacking, nhưng xác nhận chưa ghi nhận vụ việc nào.

Về lý thuyết, kẻ xấu có thể can thiệp vào trạm sạc USB để kết nối với chân truyền dữ liệu bên trong cáp, từ đó cài mã độc hoặc đánh cắp thông tin. Năm 2013, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Georgia từng trình diễn nguyên mẫu bộ sạc độc hại Mactans, có khả năng cài mã độc lên iPhone chạy iOS 6.

Sau đó, Apple tăng cường bảo mật bằng thông báo "Trust This Computer?" khi điện thoại kết nối với thiết bị mới muốn truy cập dữ liệu. Nếu xuất hiện yêu cầu này từ một thiết bị lạ, người dùng nên chọn "Don't Trust", trừ khi thực sự muốn chia sẻ dữ liệu.

Hiện chưa có báo cáo đáng tin cậy xác nhận một vụ tấn công juice jacking thành công. Dù vậy, để giảm thiểu rủi ro, người dùng nên ưu tiên pin dự phòng hoặc củ sạc và cáp riêng cắm vào ổ điện thông thường. Một số trạm sạc có chế độ "Secure", chặn hoàn toàn việc truyền dữ liệu, cũng là lựa chọn phù hợp.

Nếu buộc phải dùng cổng USB công cộng, người dùng có thể trang bị bộ chặn dữ liệu USB. Phụ kiện này cho phép điện năng đi qua nhưng ngăn kết nối dữ liệu với thiết bị lạ. Tuy nhiên, loại USB-A có thể khiến sạc nhanh không hoạt động do bộ sạc cần kết nối dữ liệu để điều chỉnh điện áp. Điện thoại vẫn được sạc nhưng thời gian lâu hơn. Hạn chế này không áp dụng với các bộ chặn dữ liệu USB-C hiện đại.

Ngoài ra, người dùng nên tránh truy cập thông tin nhạy cảm qua Wi-Fi công cộng, thường xuyên cập nhật phần mềm và bật xác thực đa yếu tố (MFA) cho các tài khoản quan trọng. Những biện pháp này giúp tăng cường bảo mật khi di chuyển cũng như trong quá trình sử dụng thiết bị hằng ngày.

Theo M.Đức

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi "đu trend" khoe Căn cước công dân

Cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi "đu trend" khoe Căn cước công dân Nổi bật

110 robot hình người Trung Quốc nhảy múa đồng loạt, lập kỷ lục Guinness thế giới

110 robot hình người Trung Quốc nhảy múa đồng loạt, lập kỷ lục Guinness thế giới Nổi bật

CEO Google: "Nếu bạn không học cách điều phối AI agents ngay bây giờ, năm 2027 bạn sẽ phải đứng nhìn người khác bỏ xa mình."

CEO Google: "Nếu bạn không học cách điều phối AI agents ngay bây giờ, năm 2027 bạn sẽ phải đứng nhìn người khác bỏ xa mình."

13:38 , 04/11/2026
Người dân vừa lo lộ lọt dữ liệu, vừa vất vả vì phải cài đặt nhiều ứng dụng

Người dân vừa lo lộ lọt dữ liệu, vừa vất vả vì phải cài đặt nhiều ứng dụng

11:47 , 04/11/2026
Google siết quyền lựa chọn AI của các trường học

Google siết quyền lựa chọn AI của các trường học

11:30 , 04/11/2026
Thuế quan bủa vây, loạt sàn thương mại điện tử Trung Quốc buộc phải thay đổi cách bán hàng ra thế giới

Thuế quan bủa vây, loạt sàn thương mại điện tử Trung Quốc buộc phải thay đổi cách bán hàng ra thế giới

11:00 , 04/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên