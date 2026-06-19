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SACOMBANK triển khai tính năng “Chấp nhận thanh toán thẻ Visa” – Nhận thanh toán ngay trên ứng dụng SACOMBANK PAY

| | Tài chính - ngân hàng

SACOMBANK triển khai tính năng “Chấp nhận thanh toán thẻ Visa” – Nhận thanh toán ngay trên ứng dụng SACOMBANK PAY

Nhằm mang đến giải pháp thanh toán thuận tiện, hiện đại và tiết kiệm chi phí cho các cửa hàng, hộ kinh doanh nhỏ và cá nhân kinh doanh tự do, SACOMBANK chính thức triển khai tính năng "Chấp nhận thanh toán thẻ Visa" được tích hợp ngay trên SACOMBANK PAY, giúp người sử dụng ứng dụng có thể nhận thanh toán từ thẻ.

Tính năng mới này cho phép người bán là chủ thẻ thanh toán Visa SACOMBANK dễ dàng chấp nhận thanh toán bằng thẻ Visa trong nước mà không cần lắp đặt thiết bị POS. Chỉ với vài bước thiết lập đơn giản, chiếc điện thoại cá nhân sẽ nhanh chóng trở thành thiết bị chấp nhận thẻ tiện lợi.

Đối với điện thoại hệ điều hành Android, người mua chỉ cần chạm thẻ Visa lên màn hình điện thoại để hoàn tất thanh toán. Đối với điện thoại hệ điều hành iOS, người mua có thể thanh toán qua quét mã QR hoặc theo hướng dẫn gửi đến email.

Không chỉ mang lại trải nghiệm thanh toán nhanh chóng và an toàn, tiền bán hàng sẽ được ghi nhận vào tài khoản người bán trong thời gian thực - giúp việc quản lý doanh thu, phân tích hiệu quả kinh doanh và hoàn tiền cho khách hàng khi cần trở nên dễ dàng, minh bạch và chuyên nghiệp hơn.

Đặc biệt, với quy mô hoạt động của các cửa hàng, hộ kinh doanh nhỏ hoặc cá nhân kinh doanh tự do - những đối tượng chủ yếu nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản - tính năng "Chấp nhận thanh toán thẻ Visa" sẽ giúp đa dạng hóa hình thức thanh toán và gia tăng năng lực cạnh tranh.

Việc phát triển tính năng này ngay trên ứng dụng SACOMBANK PAY cũng là một bước tiến quan trọng trong hành trình số hóa của SACOMBANK, hướng đến mục tiêu mang công nghệ thanh toán hiện đại đến với mọi khách hàng. Từ đó, góp phần thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt trong cộng đồng, phù hợp với định hướng phát triển của nền kinh tế số.


Kim Ngân

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
Sacombank

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