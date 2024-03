Sagen hợp tác cùng FPT IS thúc đẩy chuyển đổi xanh trong xây dựng nhà máy và công trình

Cụ thể, hai bên sẽ cùng hợp tác cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi xanh cho các tổ chức cũng như cá nhân có nhu cầu về nhà máy, công trình xanh. Hợp tác với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả xây dựng và thúc đẩy giá trị xanh đến với khách hàng.

Theo đó, FPT IS song hành trong toàn bộ lộ trình từ tư vấn, cung cấp giải pháp thúc đẩy các dự án chuyển đổi xanh, bao gồm các giải pháp công nghệ giúp tối ưu vận hành nhà máy theo xu hướng kinh tế tuần hoàn, giảm điện năng tiêu thụ, quản lý và thu hồi chất thải cũng như cải thiện chuỗi cung ứng. Về phía Sagen, công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn trọn gói, đề xuất giải pháp nhằm tối ưu hóa mọi hoạt động xây dựng từ lên hồ sơ thiết kế, chứng chỉ xanh, thi công và vận hành công trình bền vững.

Trải qua hơn 21 năm thành lập và phát triển, Sagen là thương hiệu uy tín chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế các công trình công nghiệp, trọng điểm là các nhà máy Dược Phẩm – Thực phẩm và các công trình dân dụng gồm hệ thống Trường , Chung cư, Văn phòng, Khách sạn…. Sagen đã thiết kế thành công cho hơn 300 công trình dân dụng - công nghiệp trong nước, giám sát thi công và quản lý dự án cho hơn 50 công trình. Điển hình có thể kể đến các công ty, tập đoàn lớn như: Dược Hậu Giang, Traphaco, Bidipha, Danapha, Phenikaa, OPC, Imexpharm, Medochemie, Vingroup, Masan, Vissan, Nutifood, Sữa IDP, FPT Complex, ĐH FPT, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Đại Nam, Trường VAS… Công ty đạt Top 10 công ty thiết kế hàng đầu Việt Nam (Top 10 BCI Architects Vietnam) qua nhiều năm 2015, 2016 & 2021; Công ty thiết kế kiến trúc tốt nhất Việt Nam 2018 (Dot Property 2018),...

Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên đặt trọng tâm vào lĩnh vực xây dựng nhà máy xanh. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh cam kết cân bằng phát thải Net zero Carbon đang đến gần, nhiều ngành sản xuất đang bị ảnh hưởng về thị trường và thu hút vốn đầu tư do chậm chân trong việc xanh hóa nhà máy. Các ngành chủ đạo của FPT IS và Sagen đang tập trung như dược phẩm - thực phẩm, gỗ nội thất - gia dụng cũng như xây dựng đang ghi nhận nhu cầu cao trong việc cải thiện các tiêu chuẩn dịch vụ, giải pháp đáp ứng các quy định quốc tế. Trong đó, việc đạt tiêu chuẩn xanh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc xuất khẩu hàng hóa, kêu gọi tài trợ vốn đầu tư; từ đó nhanh chóng mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Từ 5 năm trước Sagen đã hướng tới việc áp dụng tiêu chuẩn xanh vào từng công trình, tùy theo nhu cầu của chủ đầu tư. Nhiều dự án của Sagen thực hiện theo tiêu chuẩn xanh và đạt các được chứng nhận uy tín như: LEED (bộ chuẩn công trình xanh của Mỹ, được coi là bộ chuẩn phổ biến nhất trên thế giới hiện nay), LOTUS (hệ thống tiêu chí công trình xanh đầu tiên được phát triển dành riêng cho thị trường xây dựng tại Việt Nam).

"Nhiều năm qua, Sagen bền bỉ và nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng chuyển dịch liên tục của thị trường. Để mở rộng sân chơi, không chỉ trong nước mà còn vươn tầm toàn cầu, Sagen xác định trọng tâm trong việc nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ, kiến tạo công trình xanh bền vững, nhân rộng dự án đạt chứng nhận uy tín LEED và LOTUS trước đó", ông Nguyễn Thành Tân - Tổng Giám đốc Sagen bày tỏ.

Ông Nguyễn Thành Tân - Tổng Giám đốc Sagen chia sẻ tại sự kiện

Ông Tân khẳng định, hợp tác giữa Sagen và FPT IS - đơn vị công nghệ tiên phong tại Việt Nam trong cung cấp giải pháp chuyển đổi xanh chính là bước đi chiến lược để hiện thực tầm nhìn trên. Hợp tác sẽ mở ra cơ hội cho chúng tôi trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng dự án xây dựng bền vững, đồng thời đào tạo đội ngũ chuyên gia am hiểu chuyên môn, đón đầu khung tiêu chuẩn trong ngành. Sagen và FPT IS mong muốn chung tay xây dựng kinh tế xanh, giảm thiểu phát thải, duy trì phát triển bền vững, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu Net Zero của Chính phủ vào năm 2050, ông Tân nhấn mạnh.



Về phía FPT IS, ông Trần Đức Trí Quang - Giám đốc Dữ liệu chia sẻ: "FPT IS hiện là đơn vị tiên phong trong thực hiện các dự án chuyển đổi xanh tại Việt Nam. Với hơn 25 năm đồng hành cùng ngành dược, gỗ, triển khai nhiều dự án cho các khách hàng như Boston Pharma, Bidiphar, Gonsa, Vemedim… chúng tôi tích lũy bề dày kinh nghiệm và sự thấu hiểu chuyên sâu về bài toán quản trị đặc thù của ngành. Đây là nền tảng để FPT IS song hành cùng Sagen bắt nhịp cuộc đua chuyển đổi xanh. FPT IS cam kết song hành xây dựng lộ trình tiếp cận, triển khai chuyển đổi xanh phù hợp và thuận lợi để nâng cao hiệu quả xây dựng và thúc đẩy tạo tín dụng xanh cùng Sagen nói riêng, Việt Nam nói chung".

Ông Trần Đức Trí Quang – Giám đốc Dữ liệu FPT IS khẳng định cam kết song hành cùng Sagen thúc đẩy dự án chuyển đổi xanh

Hiện nay, FPT IS đang tích cực đầu tư nghiên cứu và hợp tác cùng các chuyên gia, cố vấn đầu ngành về giải pháp chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp cũng như mở rộng mạng lưới đối tác công nghệ bền vững. Công ty đang tập trung phát triển hai giải pháp chiến lược gồm: Giải pháp kiểm kê khí nhà kính và báo cáo ESG VertZero, giải pháp xây dựng nhà máy không phát thải NetZero Factory. Giải pháp hướng tới mục tiêu giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí xây dựng cũng như vận hành nhà máy xanh, số hóa toàn diện quy trình thu thập dữ liệu môi trường, tính toán, quản lý, tạo báo cáo khí thải và theo dõi tiến trình thực hiện cam kết, đảm bảo các quy chuẩn quốc tế.



Doanh nghiệp tìm hiểu thêm về năng lực chuyển đổi xanh và giải pháp kiểm kê khí nhà kính VertZéro của FPT IS tại https://fpt-is.com/vertzero/