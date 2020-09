Sài Gòn 3 Capital vừa chi 80 tỷ đồng mua thêm hơn 7 triệu cổ phần Chứng khoán Thành Công

Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital vừa thông báo đã mua lại 7.582.600 cổ phiếu TCI của CTCP Chứng khoán Thành Công (TCSC). Giao dịch thực hiện từ 27/8 đến 11/9/2020.



Sau giao dịch Sài Gòn 3 Capital nâng lượng sở hữu cổ phiếu TCI từ hơn 17,3 triệu (tỷ lệ 48,07%) lên trên 24,88 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 69,13%).

Trong khoảng thời gian này, cổ phiếu TCI xuất hiện các giao dịch thỏa thuận hơn 7,5 triệu cổ phiếu với giá thỏa thuận bình quân gần 10.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch khoảng 80 tỷ đồng.

Sài Gòn 3 Capital đã là cổ đông lớn sở hữu gần 9 triệu cổ phiếu TCI tương ứng 24,75% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty từ trước khi Chứng khoán Thành Cồng lên sàn. Sau đó, Sài Gòn 3 Capital tiếp tục những đợt tăng tỷ lệ sở hữu cho đến số lượng nắm giữ như hiện nay.

Ở chiều ngược lại, CTCP May da Sài Gòn thông báo đăng ký bán đi toàn bộ 7.582.600 cổ phiếu TCI (tỷ lệ 21,06%) đang nắm giữ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/8 đến 25/9/2020. Hiện May da Sài Gòn chưa báo cáo kết quả giao dịch. May da Sài Gòn bắt đầu rót vốn vào Chứng khoán Thành Công từ cuối tháng 12/2018 khi mua 7 triệu cổ phiếu TCI.

Xét về diễn biến, cổ phiếu TCI tuy thanh khoản thấp, nhưng từ đầu năm 2020 đến nay lại có khá nhiều biến động. Mở cửa đầu năm ở mức giá 8.000 đồng/cổ phiếu, có lúc TCI xuyên thủng mốc 5.000 đòng/cổ phiếu trước khi tăng trở lại 8.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên đó chưa phải là "sóng" mạnh nhất. Mà giai đoạn tháng 8 vừa qua cổ phiếu TCI còn đợt giảm sâu 2.500 đồng/cổ phiếu trước khi đột ngột tăng trở lại, vượt qua cả mệnh giá. Hiện TCI giao dịch quanh mức 10.100 đồng/cổ phiếu.