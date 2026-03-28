Sai lầm khi mua vàng: nghĩ rằng cứ "có là được"

Theo Hà Nguyễn | 28-03-2026 - 11:23 AM | Lifestyle

Không ít người mua vàng để cho chắc, nhưng sau một thời gian lại nhận ra mình chưa từng thật sự trả lời một câu hỏi quan trọng.

Có một suy nghĩ khá phổ biến khi nói về vàng: chỉ cần có là được. Không cần quá nhiều kế hoạch, không cần mục tiêu cụ thể, miễn là đã chuyển một phần tiền sang vàng thì coi như đã “giữ được tiền”.

Cách nghĩ này khiến việc mua vàng trở nên rất dễ. Không cần cân nhắc quá lâu, cũng không cần tính toán chi tiết. Chỉ cần có khoản dư, đổi sang vàng rồi cất đi. Mỗi lần một ít, lặp lại theo thời gian, tạo cảm giác mình đang làm điều gì đó đúng đắn cho tài chính cá nhân.

Vấn đề là, cảm giác “đúng” đó không phải lúc nào cũng đi kèm với một mục tiêu rõ ràng. Nhiều người mua vàng trong nhiều năm, nhưng nếu được hỏi: khoản vàng này để làm gì, câu trả lời thường khá mơ hồ. Để dành, để phòng thân, để an tâm - tất cả đều hợp lý, nhưng lại thiếu sự cụ thể.

Khi không có mục tiêu rõ ràng, việc mua vàng dễ trở thành một hành động mang tính thói quen hơn là một quyết định tài chính. Mỗi lần mua đều có lý do riêng, nhưng khi nhìn lại tổng thể, lại không tạo thành một kế hoạch hoàn chỉnh. Người ta có vàng, nhưng không biết nó đang phục vụ điều gì trong bức tranh tài chính của mình.

Điều này thường không gây ra vấn đề ngay lập tức. Vàng vẫn nằm đó, giá có thể tăng hoặc giảm, nhưng cảm giác “có của để dành” vẫn tồn tại. Chỉ đến khi xuất hiện một nhu cầu cụ thể như mua nhà, đầu tư, hoặc cần tiền cho một kế hoạch nào đó, câu hỏi mới bắt đầu rõ ràng hơn: khoản vàng này sẽ được dùng như thế nào?

Và lúc đó, nhiều người mới nhận ra mình chưa từng nghĩ đến điều này từ trước. Không có kế hoạch sử dụng, cũng không có tiêu chí rõ ràng để quyết định giữ hay bán. Mọi thứ trở nên bị động, phụ thuộc vào hoàn cảnh nhiều hơn là sự chuẩn bị.

Trong tài chính cá nhân, việc sở hữu một tài sản chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là hiểu vai trò của nó. Vàng có thể là một công cụ giữ giá trị, nhưng không phải là câu trả lời cho mọi mục tiêu. Nó không tạo ra dòng tiền, không tự động giúp đạt được các kế hoạch tài chính, và cũng không thay thế được những phần khác như tiền mặt hay các khoản đầu tư khác.

Khi chỉ dừng lại ở việc “có là được”, người ta dễ bỏ qua bước quan trọng hơn: đặt vàng vào đúng vị trí của nó. Không biết mình đang giữ vàng để làm gì cũng đồng nghĩa với việc khó đưa ra quyết định khi cần thiết. Giữ tiếp hay bán, dùng vào việc gì, ở thời điểm nào - tất cả đều trở nên thiếu cơ sở.

Một thay đổi nhỏ nhưng có thể tạo ra khác biệt lớn là bắt đầu từ câu hỏi rất đơn giản: mình mua vàng để làm gì? Để tích lũy dài hạn, để phòng những tình huống bất ngờ, hay để phục vụ một mục tiêu cụ thể trong tương lai? Khi có câu trả lời rõ ràng, các quyết định phía sau cũng trở nên dễ kiểm soát hơn.

Từ đó, việc mua vàng không còn chỉ là “có là được”, mà trở thành một phần có chủ đích trong kế hoạch tài chính. Có thể vẫn mua đều đặn, nhưng mỗi lần mua đều gắn với một lý do cụ thể, một giới hạn rõ ràng, và một vai trò nhất định.

Và có lẽ, điều nhiều người nhận ra sau một thời gian là: vấn đề không nằm ở việc có vàng hay không, mà ở chỗ mình có thực sự hiểu khoản vàng đó đang phục vụ điều gì trong cuộc sống của mình hay không.

Chuyện “lạ đời” của người mua vàng, chất cỡ này luôn rồi!

Theo Hà Nguyễn

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một tỉnh vừa có biển, vừa có rừng trở thành “viên ngọc quý” mới của du lịch Việt: Sở hữu đến 2 sân bay, dịp Tết đón gần 850.000 lượt khách

Một tỉnh vừa có biển, vừa có rừng trở thành “viên ngọc quý” mới của du lịch Việt: Sở hữu đến 2 sân bay, dịp Tết đón gần 850.000 lượt khách Nổi bật

Từ ngày 26-29/3, người dân và du khách Đà Nẵng đón tin cực vui

Từ ngày 26-29/3, người dân và du khách Đà Nẵng đón tin cực vui Nổi bật

Thần đồng nhí 5 tuổi làm kỹ sư cho Apple, 8 tuổi làm diễn giả tại các hội nghị công nghệ, tham gia khóa học của Harvard

Thần đồng nhí 5 tuổi làm kỹ sư cho Apple, 8 tuổi làm diễn giả tại các hội nghị công nghệ, tham gia khóa học của Harvard

10:43 , 28/03/2026
7 loại cây không bao giờ nên đặt gần cửa chính

7 loại cây không bao giờ nên đặt gần cửa chính

10:39 , 28/03/2026
Phạm Thùy Dung, ứng viên nặng ký "Miss World Vietnam 2025"

Phạm Thùy Dung, ứng viên nặng ký "Miss World Vietnam 2025"

10:35 , 28/03/2026
Ngỡ ngàng với 6 đặc sản nức tiếng vùng miệt vườn cổ kính: Giao thoa ẩm thực thú vị, từ món thanh tao đến "nặng mùi" đều gây nghiện

Ngỡ ngàng với 6 đặc sản nức tiếng vùng miệt vườn cổ kính: Giao thoa ẩm thực thú vị, từ món thanh tao đến "nặng mùi" đều gây nghiện

10:09 , 28/03/2026

