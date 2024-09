Saigonres muốn chào bán 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ, bầu bổ sung Thành viên HĐQT

Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn - Saigonres (MCK: SGR) mới công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với 2 nội dung quan trọng.



Thứ nhất, Saigonres trình cổ đông thông qua việc phát hành 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá 40.000 đồng/cổ phiếu, qua đó huy động 800 tỷ đồng.

Với giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/9 là 39.550 đồng/cổ phiếu, giá chào bán của SGR đang cao hơn thị trường hơn 1%. Hiện tại, Công ty chưa thông báo kế hoạch huy động vốn cụ thể.

Thứ hai, Saigonres trình cổ đông miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2025. Trước đó, ngày 22/07, SGR đã thông báo về việc ông Kiều Minh Long, thành viên HĐQT độc lập của Công ty đã qua đời và không còn là thành viên HĐQT độc lập của Công ty.

Do đó, HĐQT dự kiến bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2025. Công ty đã thông báo tới cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung.

Về tình hình kinh doanh của Saigonres, tại báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2024 công ty ghi nhận nhiều chỉ số suy giảm.

Cụ thể, doanh thu thuần của Saigonres đạt hơn 60 tỷ đồng, giảm 21% so với mức trên 76 tỷ đồng tại báo cáo tự lập và tăng tới 109% so với cùng kỳ. Do doanh thu giảm nên sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp chỉ còn hơn 25 tỷ đồng, giảm 15 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 48% so với trước soát xét tức từ 22 tỷ đồng lên 33 tỷ đồng.

Kết quả, Saigonres bất ngờ chuyển từ lãi 2,3 tỷ đồng trong báo cáo tự lập sang lỗ 23,3 tỷ đồng sau soát xét. Lý giải về vấn đề này, Saigonres cho biết, chủ yếu điều chỉnh giảm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản, khoản doanh thu này sẽ được ghi nhận vào kỳ sau khi đủ điều kiện ghi nhận và đồng thời phải trích lập dự phòng phải thu theo đề nghị của kiểm toán.

Về khoản chi phí quản lý doanh nghiệp tăng chủ yếu do trong kỳ trích lập 10,7 tỷ đồng so với cùng kỳ hoàn nhập 22,3 tỷ đồng. Trong đó, SGR bất ngờ trích lập dự phòng 10,8 tỷ đồng liên quan phải thu về cho vay ngắn hạn tại CTCP Điện máy TP.HCM, đây là khoản phải thu đã quá hạn từ 6 tháng đến 1 năm.

Trong năm 2024, Saigonres lên kế hoạch doanh thu 628 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế dự kiến 190 tỷ đồng, tăng 48,1% so với thực hiện trong năm 2023. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024 với lợi nhuận trước thuế ghi nhận lỗ 22 tỷ đồng, Saigonres còn cách rất xa kế hoạch năm.