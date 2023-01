Sắm 4 món đồ này đặt trong nhà thì Thần Tài ưng hết ý, gia chủ làm việc gì cũng hanh thông

Sự có mặt của các vật phẩm phong thủy trong đời sống hàng ngày không chỉ giúp không gian thêm đẹp mắt mà còn có ý nghĩa rất quan trọng đến cuộc sống và sự nghiệp của gia chủ. Những món đồ này có thể giúp chủ nhà thu hút lộc lá, phú quý tốt cho tài vận của bản thân và cả các thành viên trong gia đình. Cùng điểm qua 4 món đồ mang lại may mắn, thịnh vượng mà gia chủ nào cũng nên sắm về dịp đầu năm nhé.

Cây kim tiền

Không chỉ có những bức tượng, cây cảnh phong thủy cũng mang nhiều ý nghĩa quan trọng có thể tác động đến các yếu tố trong gia đình. Nếu gia chủ muốn phát tài, phát lộc trong năm mới thì nên lựa chọn những loại cây tượng trưng cho tiền tài, ví dụ như: cây kim tiền, kim ngân, vạn lộc, phú quý,... Đơn cử như cây kim tiền, ''kim'' ý chỉ sự thịnh vượng, ''tiền'' là tài lộc, may mắn nên cực kỳ phù hợp để đặt trong phòng khách, phòng học, phòng làm việc, phòng đọc sách của gia đình. Loại cây này cũng không khó chăm nên bạn hoàn toàn có thể giúp chúng luôn xanh tươi để mang đến nhiều điều tốt cho bản thân.

Tỳ hưu phong thủy

Tỳ hưu (tên tiếng anh: Pixiu) là một linh vật từ xa xưa có hình dạng giống với con kỳ lân, là sự kết hợp khá đặc biệt của con ngựa và con rồng. Tỳ hưu là một trong những linh vật có sức mạnh thiêng liêng và được dân gian tôn thờ. Món đồ vật phẩm mày được nhiều người ưa chuộng bởi chúng có ý nghĩa to lớn trong việc bảo vệ của cải của gia đình. Chưng tỳ hưu phong thủy trong nhà sẽ giúp chủ nhà thêm phần giàu sang, thịnh vượng và còn mang đến bình an trong cuộc sống.

Cóc thiềm thừ

Cóc thiềm thừ là linh vật chiêu tài đón lộc cho gia chủ, chúng giúp biến xấu thành tốt nên thường xuyên được lựa chọn để trang bày trong không gian nhà ở. Nếu bạn đang gặp vấn đề về tài chính thì nên sở hữu ngay một tượng cóc thiềm thừ ngậm tiền để đặt trên ban thờ thần tài hoặc phòng khách.

Không những vậy, cóc thiềm thừ còn có khả năng hóa sát tiểu nhân nên được giới kinh doanh, buôn bán ưa chuộng. Bạn cũng có thể lựa chọn vật phẩm này làm quà tặng vào các dịp tân gia, khai trương của bạn bè và người thân. Một số vị trí nên đặt cóc thiềm thừ như: quầy thu ngân, ban thờ thổ địa, ban thờ thần tài, bàn lễ tân, bàn làm việc, phòng khách...

Tượng Thần Tài

Thờ cúng Thần Tài là một trong những truyền thống tốt đẹp và ý nghĩa của người Việt. Thần Tài sẽ mang đến nhiều may mắn trong việc làm ăn, kinh doanh của gia chủ. Tượng Thần Tài chính là biểu tượng của sự giàu sang, phú quý nên bày trong nhà hay thờ trên ban đều có thể mang lại bình an, may mắn và gặt hái được tài lộc, tiền tài. Chính vì vậy, những bức tượng Thần Tài sẽ là vật phẩm không thể thiếu trong gia đình của bạn.

