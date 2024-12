Samsung mang đến cơ hội bứt phá cho doanh nghiệp với giải pháp tân tiến

Nhu cầu màn hình hiển thị tăng trưởng lớn

Theo Straits Research, thị trường màn hình hiển thị toàn thế giới đang có bước phát triển nhanh chóng, dự kiến đạt 88,9 tỷ USD vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng CAGR là 7,2%. Công ty nghiên cứu thị trường Omdia cũng có nhận định tương tự khi cho biết màn hình LED trên toàn cầu sẽ tăng 20% mỗi năm. Doanh số bán sản phẩm UHD tăng mạnh, dù giá cao hơn một số sản phẩm.

Nguyên nhân của xu hướng trên đến từ việc các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ, nhà hàng, quán ăn… cũng như các tổ chức giáo dục đang chuyển mình mạnh mẽ vào kỷ nguyên số hoá. Các nhà máy cần màn hình hiển thị 16/7 (16 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần) để quản lý quy trình sản xuất một cách trực quan; các đơn vị bán lẻ, kinh doanh ẩm thực cần màn hình hiển thị 16/7 cho mục tiêu quảng bá, trình chiếu thực đơn. Trong khi đó, các văn phòng cũng cần màn hình hiển thị cho khu vực lễ tân, phòng họp, thay thế cho màn chiếu và máy chiếu truyền thống. Nhu cầu màn hình UHD phục vụ trong giảng dạy và học tập tăng cao, đặc biệt trong các trường giáo dục phổ thông. Không dừng lại ở đó, phòng khám, nhà thuốc, bệnh viện cũng đang thay mới hàng loạt màn hình để hiển thị số thứ tự gọi tên, hướng dẫn phòng bệnh…

Thị trường màn hình hiển thị trên thế giới đang có bước phát triển nhanh chóng khi các doanh nghiệp bước vào kỷ nguyên số hóa

So với các phương pháp hiển thị nội dung truyền thống như giấy dán, bảng gỗ, màn hình hiển thị số mang lại nhiều lợi ích và giá trị thiết thực hơn. Trong đó bao gồm việc dễ dàng thay đổi nội dung, tiết kiệm chi phí thiết kế và thi công, có nhiều lựa chọn hiển thị.

Giải pháp đột phá từ thương hiệu hàng đầu thế giới

Theo thống kê của Omdia, năm 2023 là năm thứ 15 liên tiếp Samsung dẫn đầu thị trường màn hình hiển thị số toàn cầu với 33% thị phần và 2 triệu đơn vị màn hình được bán ra. Với vị thế tiên phong cùng thế mạnh công nghệ của mình, Samsung đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình số hoá của nhiều doanh nghiệp, thông qua các giải pháp hiển thị đột phá.

Samsung đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình số hoá của nhiều doanh nghiệp, thông qua các giải pháp hiển thị đột phá

Cam kết hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các tổ chức giáo dục chuyển mình vào kỷ nguyên số của Samsung được thể hiện thông qua những sản phẩm màn hình chuyên dụng vượt trội như dòng TV doanh nghiệp BED-H Series. Sản phẩm này giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành, đầu tư nhờ khả năng hoạt động liên tục 16/7, đáp ứng khung thời gian làm việc dài trong ngày. Màn hình hiển thị này được bảo hành 3 năm, giúp giảm tối đa chi phí bảo trì cho doanh nghiệp. Các kích thước đa dạng từ 43 inch đến 75 inch của Samsung TV BED-H Series cũng phù hợp với nhu cầu, quy mô khác nhau của các doanh nghiệp.

Đặc biệt, ứng dụng Samsung Business TV (tương thích với cả Android và iOS) là giải pháp sáng tạo và quản lý nội dung quảng cáo hiệu quả mà không cần hệ thống hỗ trợ phức tạp. Để sử dụng phần mềm này, người dùng chỉ việc cài đặt app Samsung Business TV trên điện thoại, sau đó ghép đôi smartphone với TV BED-H. Việc thiết kế nội dung quảng cáo có thể được thực hiện dễ dàng qua các công cụ hỗ trợ trên điện thoại. Cuối cùng, chỉ cần một lệnh trình chiếu trên điện thoại là màn hình TV BED-H sẽ sẵn sàng giới thiệu nội dung mà các doanh nghiệp muốn truyền tải một cách sống động nhất.

Ứng dụng Samsung Business TV cho phép người dùng quản lý, lên lịch và hiển thị nội dung tùy chỉnh từ xa một cách dễ dàng

Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong môi trường kinh doanh, giải pháp hiển thị của Samsung còn là hướng đi mới cho môi trường giáo dục, đặc biệt là các trường đào tạo phổ thông (từ mẫu giáo đến lớp 12), sở giáo dục, sở thông tin và truyền thông tại các tỉnh thành phố. Với độ phân giải UHD 4K, độ sáng 300 nits cùng khả năng hoạt động 16/7, Samsung TV BED-H Series cung cấp chất lượng hiển thị sắc nét trong mọi môi trường lớp học, thay thế hiệu quả cho bảng tin truyền thống.

Samsung cũng thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là nhóm người yếu thế, người khuyết tật thông qua việc gia tăng khả năng tiếp cận thông tin của họ trên màn hình TV BED-H Series. Nhiều tính năng hỗ trợ người khiếm thị (hướng dẫn bằng âm thanh, phóng to nội dung, nâng cao trải nghiệm màu sắc); hỗ trợ người khiếm thính (thiết lập phụ đề, phóng to màn hình ngôn ngữ ký hiệu); hỗ trợ người giảm khả năng vận động (ứng dụng điều khiển từ xa)… cũng đóng góp vai trò to lớn trong việc trao quyền học tập, tiếp cận thông tin cho tất cả mọi người.

BED-H Series là giải pháp hiển thị lý tưởng cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục

Với tư cách là nhà đổi mới công nghệ hàng đầu cùng vị thế tiên phong trên thị trường màn hình hiển thị toàn cầu 15 năm liên tiếp, Samsung đang tạo ra ảnh hưởng tích cực về mặt hình ảnh cho nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục. Màn hình hiển thị của Samsung không chỉ là "chìa khóa" quan trọng trong kỷ nguyên số hoá mà còn tạo động lực mạnh mẽ để các doanh nghiệp bứt phá, nổi bật và tiến bước mạnh mẽ.