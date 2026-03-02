Samsung muốn biến toàn bộ nhà máy toàn cầu thành “nhà máy AI” vào năm 2030, robot hình người sẽ xuất hiện trên dây chuyền sản xuất

Ngày 1/3/2026, Samsung công bố kế hoạch chuyển đổi toàn bộ các cơ sở sản xuất trên toàn cầu thành cái mà hãng gọi là “AI-driven factories” (nhà máy vận hành bởi AI) vào năm 2030. Đây là một mục tiêu đầy tham vọng, vượt xa mức tự động hóa truyền thống vốn đã trở thành tiêu chuẩn trong ngành sản xuất điện tử hiện đại.

Lần này, Samsung không chỉ nói về dây chuyền tự động hay robot công nghiệp thông thường, mà hướng đến các hệ thống có khả năng tự đưa ra quyết định. Trọng tâm của chiến lược là “agentic AI” – một dạng AI có thể tự lập kế hoạch và thực thi nhiệm vụ nhằm đạt được mục tiêu cụ thể, thay vì chỉ phản hồi theo lệnh được lập trình sẵn.

Trước đó, Samsung từng giới thiệu khái niệm agentic AI trên thị trường tiêu dùng cùng dòng Galaxy S26. Giờ đây, hãng muốn mang năng lực ra quyết định tương tự vào môi trường sản xuất để tối ưu hiệu suất, giảm chi phí vận hành và tăng tính linh hoạt cho các nhà máy.

Theo mô tả của Samsung, hệ sinh thái robot trong tương lai sẽ được chia thành ba nhóm chính. Thứ nhất là robot vận hành (operating robots) đảm nhiệm quản lý dây chuyền sản xuất và cơ sở hạ tầng. Thứ hai là robot logistics chuyên vận chuyển linh kiện, vật liệu trong nhà máy. Thứ ba là robot lắp ráp (assembly robots) phục vụ các công đoạn sản xuất đòi hỏi độ chính xác cao.

Đáng chú ý, robot hình người được kỳ vọng sẽ đảm nhận những công việc phức tạp hoặc linh hoạt hơn – các tác vụ vốn vẫn cần đến sự khéo léo gần với con người. Trong vài năm qua, Samsung đã đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực robot, bao gồm việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Rainbow Robotics, công ty hiện đã trở thành một phần trong tập đoàn.

Một trong những hệ thống nhiều khả năng sẽ xuất hiện trên sàn nhà máy là RB-Y1 – robot hình người di chuyển bằng bánh xe, được trang bị hai cánh tay để thực hiện các thao tác linh hoạt. Đây được xem là bước tiến quan trọng nếu Samsung muốn triển khai robot hình người ở quy mô công nghiệp lớn.

Thực tế, Samsung không phải là cái tên duy nhất theo đuổi hướng đi này. Nhiều nhà sản xuất khác trên thế giới cũng đang thử nghiệm robot hình người và tự động hóa tích hợp AI trong bối cảnh chi phí lao động gia tăng và chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, việc đảm bảo các hệ thống này vận hành ổn định, hiệu quả kinh tế và có thể triển khai đồng loạt tại hàng chục nhà máy toàn cầu vẫn là thách thức không nhỏ.

Ở thời điểm hiện tại, Samsung mới chỉ đưa ra lộ trình thay vì một mô hình hoàn chỉnh đã sẵn sàng triển khai đại trà. Viễn cảnh các nhà máy “tự suy nghĩ” vào năm 2030 sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng tích hợp công nghệ vào môi trường sản xuất thực tế – nơi mọi sai số đều phải được tính toán kỹ lưỡng.

Tham vọng đã rất rõ ràng. Nhưng như thường lệ trong ngành công nghiệp, phần khó nhất sẽ nằm ở khâu thực thi.