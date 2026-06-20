Sân bay Long Thành ngổn ngang trong mùa mưa, tiến độ có bị ảnh hưởng?

Trước đó, ngày 1/6, ACV đã phát động chiến dịch "180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành dự án và đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác", triển khai đợt thi đua cao điểm trên toàn công trường.

Theo ACV, đến đầu tháng 6, các gói thầu xây lắp chính đã đạt hơn 64% giá trị hợp đồng. Trong kỳ báo cáo gần nhất, giá trị xây lắp tăng thêm 3,76%, tỷ lệ giải ngân tăng 1,44% so với tuần trước.

Nhiều hạng mục trọng điểm đạt tỷ lệ hoàn thành cao như sân đỗ tàu bay khu vực nhà ga đạt trên 88%; hệ thống cung cấp nhiên liệu đạt hơn 92%; các tuyến giao thông kết nối hoàn thành gần 90% khối lượng.

Trong khi đó, nhà ga hành khách - hạng mục trung tâm của toàn dự án - đã hoàn thành phần kết cấu chính và đang chuyển sang giai đoạn hoàn thiện kiến trúc, lắp đặt thiết bị với khối lượng thực hiện đạt khoảng hai phần ba.

Trong những ngày cao điểm tới, Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành sẽ tập trung bổ sung nhân lực, thiết bị, nâng quy mô lao động lên hơn 9.000 người và tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp trên toàn công trường nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án theo kế hoạch.