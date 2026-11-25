Theo thông tin từ Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đơn vị đang triển khai lắp đặt hệ thống gồm 10 cửa kiểm soát tự động (Autogate) tại khu vực nhập cảnh, đồng thời nâng cấp, mở rộng đồng bộ hệ thống 10 cửa Autogate tại khu vực xuất cảnh. Đây là một trong những bước nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ và rút ngắn thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh tại sân bay.

Công nghệ của hệ thống Autogate thế hệ mới có gì đặc biệt?

Điểm nổi bật của hệ thống Autogate mới là việc tích hợp công nghệ sinh trắc học tiên tiến, bao gồm nhận diện vân tay và mống mắt. Công nghệ này được kỳ vọng giúp quá trình kiểm tra nhanh chóng, chính xác hơn, đồng thời tăng cường khả năng bảo đảm an ninh hàng không.

Hệ thống cửa kiểm soát tự động (Autogate) sắp được lắp đặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Ảnh: Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất)

Bên cạnh đó, hệ thống được kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Nhờ đó, đối tượng sử dụng được mở rộng, bao gồm công dân Việt Nam và người nước ngoài đủ điều kiện. Hành khách đủ điều kiện có thể sử dụng Autogate ở cả chiều xuất cảnh và nhập cảnh, thuận tiện hơn, giảm bớt các bước đăng ký thủ tục trước đây.

Hành khách cần lưu ý gì?

Hiện các đơn vị kỹ thuật đang khẩn trương thi công, dự kiến đưa toàn bộ hệ thống vào hoạt động từ đầu tháng 12/2026.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, sân bay vừa khai thác hệ thống cũ, vừa lắp đặt hệ thống mới. Do diện tích thi công bị thu hẹp, không gian và số lượng cửa kiểm soát hoạt động tạm thời chưa đạt công suất tối đa. Vì vậy, luồng làm thủ tục nhập cảnh dành cho công dân Việt Nam có thể xảy ra tình trạng đông cục bộ vào một số khung giờ cao điểm.

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã tăng cường cán bộ trực tiếp điều tiết, hướng dẫn tại các luồng, hỗ trợ giải tỏa hành khách nhanh nhất có thể.

Để quá trình xuất nhập cảnh diễn ra thuận lợi, hành khách được khuyến nghị:

- Chủ động sắp xếp thời gian di chuyển và làm thủ tục tại sân bay, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

- Chuẩn bị sẵn hộ chiếu trước khi vào khu vực kiểm soát; mở sẵn trang thông tin nhân thân và tháo vỏ bọc hộ chiếu.

- Thực hiện cẩn thận từng bước thao tác tại cửa Autogate để bảo đảm quá trình kiểm soát diễn ra thông suốt.

Theo Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất