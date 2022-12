Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng trong ngày đầu nghỉ Tết dương lịch 2023

Sáng 31/12, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023, sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng đến lạ thường.

Ghi nhận của PV VTC News, lượng khách và số chuyến bay đã giảm dần, do đó các khu vực làm thủ tục không xảy ra tình trạng quá tải, chờ đợi.

Đang làm thủ tục để check-in, anh Lưu Thành Trí (ngụ quận 3, TP.HCM) nói gia đình anh bay Hà Nội để du lịch, dự đoán sân bay sẽ đông đột biến nên đến sớm trước 2 tiếng và ngạc nhiên vì thấy cảnh ngược lại hoàn toàn.

"Tối hôm qua đọc báo thấy sân bay đông lắm nên sáng nay gia đình tôi đi sớm để thuận tiện hơn khi làm thủ tục. Tuy nhiên, sân bay hôm nay lại khá vắng, khách di chuyển thoải mái và làm thủ tục rất nhanh", anh Trí vui vẻ nói.

Theo đại diện sân bay Tân Sơn Nhất, trong hôm nay, sân bay này phục vụ 717 chuyến bay với sản lượng khách dự kiến hơn 112.000 người. Trong đó, số khách đi là 57.000 người và hơn 55.000 khách đến; khách qua ga quốc nội là 75.000 người.

Tại khu vực làm thủ tục kiểm tra an ninh của hãng hàng không Vietjet Air, nhiều làn còn trống.

Lượng khách đến cũng không đông đúc như ngày thường.

Một nhân viên an ninh cho hay, sáng nay, lượng khách đến và đi không đông như hôm qua (30/12). Để đảm bảo phục vụ hành khách dịp Tết, sân bay tăng cường 100% quân số trực; điều động người từ bộ phận khác để đảm bảo duy trì an ninh; tăng cường hỗ trợ cho hành khách tại quầy làm thủ tục, an ninh soi chiếu.

Khu vực các lối hướng vào và hướng ra sân bay Tân Sơn Nhất cũng thông thoáng.