Sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới NYSE chúc mừng Việt Nam

Ngày 21/9 tới đây, quyết định của FTSE Russell nâng hạng Việt Nam từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi thứ cấp sẽ chính thức có hiệu lực. Đây là một dấu mốc mang tính bước ngoặt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, mở ra chặng đường phát triển mới sau 26 năm hoạt động.

Nhân sự kiện quan trọng này, nhiều tổ chức quốc tế đã gửi lời chúc mừng đến Việt Nam. Đặc biệt, Sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới New York Stock Exchange (NYSE) đã gửi thông điệp đầy ý nghĩa "Một cột mốc được tạo dựng qua nhiều năm. Một chương mới mở ra cho Việt Nam và vị thế của Việt Nam trên bản đồ thị trường vốn toàn cầu".

Lời chúc mừng Việt Nam của NYSE bằng 2 thứ tiếng

Trước đó, tại buổi gặp Thủ tướng Chính phủ chiều ngày 17/9, bà Fiona Bassett khẳng định FTSE Russell đánh giá Việt Nam là một câu chuyện tăng trưởng đáng chú ý ở khu vực châu Á; xem Việt Nam là đối tác lâu dài và mong muốn tiếp tục được làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác với Chính phủ Việt Nam và các thành viên trên thị trường.

Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đã phản ánh những cam kết, nỗ lực cải cách và kết quả đạt được thời gian qua của Việt Nam, cũng như niềm tin của nhà đầu tư; Việt Nam đã trở thành một thị trường có thanh khoản tốt nhất ở trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với tỉ lệ tham gia cao của nhà đầu tư nước ngoài.

FTSE Russell cam kết hỗ trợ toàn diện cho thị trường vốn của Việt Nam ngày càng phát triển, phục vụ các mục tiêu chiến lược và hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường quốc tế, thu hút luồng vốn đầu tư nước ngoài, đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện lộ trình phát triển, tiếp tục đóng góp vào câu chuyện thành công Việt Nam trong kỷ nguyên tới.

Bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức FTSE Russell phát biểu tại buổi tiếp - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cùng ngày, thay mặt Morgan Stanley, ông Gokul Laroia (Giám đốc Điều hành Khu vực châu Á) đã gửi lời chúc mừng đến Việt Nam. "Cột mốc này vượt xa một sự thay đổi đơn thuần về phân loại thị trường. Đây là sự ghi nhận mạnh mẽ cho những tiến bộ kinh tế vượt trội của Việt Nam cũng như sự phát triển vượt bậc của thị trường vốn", đại diện Morgan Stanley cho biết.



Ông nhấn mạnh rằng chuỗi cải cách kiên trì trong những năm qua đã giúp "mở rộng khả năng tiếp cận, củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và gia tăng sức hút của Việt Nam đối với nguồn vốn toàn cầu". Điều này trực tiếp mở ra không gian tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp Việt cũng như các định chế tài chính quốc tế muốn đồng hành cùng nền kinh tế.

Đặc biệt, đại diện Morgan Stanley khẳng định tập đoàn "rất tự hào khi là một phần trong hành trình của Việt Nam và sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường phát triển trong những năm tới". Đánh giá tích cực của đại diện đến từ Phố Wall cho thấy triển vọng lạc quan của Việt Nam trên đường đua thu hút dòng vốn quốc tế.

Trong một diễn biến liên quan, hôm nay (18/9), Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) sẽ phối hợp với FTSE Russell tổ chức Hội nghị "Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu – FTSE Russell Global Equity Index Series" (FTSE GEIS) tại Hà Nội.

Hội nghị diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ ba ngày trước khi việc nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực, vào ngày 21/9/2026.

Rất nhiều tổ chức quốc tế đến Hà Nội tham dự hội nghị, trong đó đáng chú ý có 2 "gã khổng lồ" quản lý tài sản hàng đầu thế giới là Vanguard và BlackRock. Điều này càng khẳng định rằng sự kiện nâng hạng của Việt Nam không chỉ là sự thay đổi về phân loại thị trường, mà còn là cơ hội để thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn tới hệ thống phân bổ vốn quốc tế.