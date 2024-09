Sân Golf 3 lần liên tiếp được trao danh hiệu "tốt nhất Việt Nam": Do bàn tay của một "huyền thoại" thiết kế

Sáng ngày 19/9, tại khách sạn Sofitel Legend Metropole, Hà Nội, đã diễn ra lễ công bố và trao danh hiệu "Vietnam Golf & Leisure Awards 2024" - một sự kiện ý nghĩa của ngành golf Việt Nam dành cho các sân golf và dịch vụ golf trên khắp cả nước. 67 danh hiệu danh giá đã được trao tặng cho những đơn vị xứng đáng nhất.

"Giải thưởng Golf và Giải trí Việt Nam" - Vietnam Golf & Leisure Awards" mà tiền thân là "Bình chọn sân golf tốt nhất Việt Nam" ra đời vào năm 2007, sau nhiều năm tổ chức thành công và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng golf Việt, đã cho thấy sức hút và uy tín của một giải thưởng quy mô lớn dành cho các sân golf và dịch vụ golf trên khắp cả nước, nhằm mục đích quảng bá điểm đến golf Việt Nam và khuyến khích các sân golf hoàn thiện dịch vụ để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người chơi.

Vietnam Golf & Leisure Awards do Tạp chí Vietnam Golf & Leisure khởi xướng phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục TDTT, Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức với quy trình bình chọn và khảo sát chuyên nghiệp, chặt chẽ, minh bạch, nhằm đảm bảo tính chính xác và độ uy tín cho các hạng mục giải thưởng. Ông Phạm Tiến Vân, Trưởng BTC sự kiện, chia sẻ: "Chúng tôi tự tin rằng các kết quả được trao sẽ không chỉ tri ân những sân golf, các hạng mục giải trí gắn với golf mà còn góp phần khuyến khích các đơn vị nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện các dịch vụ tốt nhất cho golfer cũng như quảng bá vẻ đẹp golf Việt ra thế giới".

Giải thưởng Golf & Giải trí Việt Nam 2024 - Vinh danh các ứng viên xuất sắc nhất

Phát biểu khai mạc tại lễ trao giải, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, đánh giá cao cách thức tổ chức bình chọn cũng như tính chính xác và uy tín của các giải thưởng tại Vietnam Golf & Leisure Awards, đồng thời cam kết: Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã và sẽ tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch nói chung, du lịch golf nói riêng tới du khách trong và ngoài nước, bên cạnh đó khuyến khích, thúc đẩy liên kết trong phát triển du lịch golf nhằm tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp bên cạnh việc nâng cao chất lượng các tiện ích nghỉ dưỡng kèm theo như: khách sạn, nhà hàng, dịch vụ chăm sóc sức khỏe…

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu khai mạc

Sự góp mặt của các chuyên gia nước ngoài trong Hội đồng BGK năm nay có ông Eric Lynge, Cố vấn cấp cao châu Á của Sport Insight, đơn vị chuyên tiến hành các khảo sát và đánh giá chất lượng golf trên toàn thế giới, và ông Ben Styles, Giám đốc Phát triển toàn cầu tập đoàn 54, tập đoàn toàn cầu với hơn 200 chuyên gia tại 9 quốc gia.

Trong hơn 60 sân Golf đủ điều kiện tham dự, The Bluffs Grand Hồ Tràm xuất sắc nhận danh hiệu "Sân Golf tốt nhất Việt Nam 2024", đánh dấu lần thứ ba sân này vượt qua các đối thủ trong nước. Năm 2023, sân Golf Hồ Tràm tại Bà Rịa Vũng Tàu còn được World Luxury Travel Awards công nhận là một trong 10 sân Golf hàng đầu châu Á và đứng thứ 65 trong danh sách 100 sân tốt nhất thế giới. The Bluffs nổi bật với địa hình đặc trưng, kết hợp các yếu tố tự nhiên như địa hình quanh co và gió mạnh, tạo ra trải nghiệm đầy thử thách cho Golfer. Những yếu tố này giúp sân không chỉ được đánh giá cao về tính kỹ thuật mà còn mang lại cảm giác phấn khích cho người chơi. Đặc biệt, “One of the most special golf experiences in the world” còn là nhận định của tay golf huyền thoại Greg Norman về The Bluffs Hồ Tràm. Ông cũng chia sẻ, chỉ có The Bluffs mà ông thiết kế tại Việt Nam mới sánh ngang với sân golf Doonbeg trứ danh (Nam Ireland).

Sân Golf The Bluffs Grand Ho Tram lần thứ ba nhận giải thưởng "Sân golf Tốt nhất Việt Nam".

