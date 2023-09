Sàn HOSE sắp chào đón một tân binh từ ngành ngân hàng

Theo thống kê, hiện có 17 ngân hàng đã niêm yết cổ phiếu trên HOSE, 2 ngân hàng niêm yết trên HNX, 8 ngân hàng đang giao dịch trên thị trường UpCOM.



Một số doanh nghiệp chọn giao dịch trên UpCOM như một bước đệm để tiến tới niêm yết HOSE trong tương lai. Những cổ phiếu được đánh giá có triển vọng trở thành "bom tấn" khi niêm yết hiện không thiếu trên UpCOM.

Mặc dù sức hấp dẫn là không thể phủ nhận nhưng nhiều quỹ đầu tư lớn lại không thể mua cổ phiếu UpCOM do vướng quy định chỉ đầu tư vào các doanh nghiệp niêm yết. Thực tế, nhà đầu tư (NĐT) vẫn quan tâm nhiều hơn đến các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE, đặc biệt là khối ngoại bởi các vấn đề liên quan đến tính minh bạch về thông tin.

Theo quy định, các cổ phiếu khi chuyển sàn sẽ được phép giao dịch ký quỹ sau 6 tháng từ ngày niêm yết. Bên cạnh đó, tính minh bạch, độ tin cậy của thông tin doanh nghiệp công bố tại HOSE sẽ mang lại sự tín nhiệm cao hơn cho các ngân hàng. Do đó, các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE cũng được các NĐT đón nhận tốt hơn so với sàn UPCoM.

Nắm bắt điều này, nhiều ngân hàng, trong đó có Nam A Bank (mã NAB – UPCoM) đã chuẩn bị kỹ lưỡng để có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh bền vững và sắp tới đây ngân hàng này sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn HOSE.

Niêm yết HOSE - bước chuyển mình của Nam A Bank (NAB)

NAB đăng ký giao dịch ở Upcom gần 3 năm, xác định thời gian sắp tới đủ "chín muồi" để niêm yết HOSE nên Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của ngân hàng đã quyết định niêm yết NAB trên sàn HOSE trong năm nay. Theo đó, ngày 23/08, Nam A Bank đã công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua bổ sung kế hoạch niêm yết cổ phiếu NAB tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Việc niêm yết HOSE đánh dấu bước chuyển mình của NAB, giúp ngân hàng này thu hút NĐT, đặc biệt là nhóm NĐT nước ngoài. Đồng thời, tiếp tục khẳng định hoạt động kinh doanh minh bạch, ổn định của ngân hàng này, giúp Nam A Bank sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành ngân hàng thương mại cổ phần bán lẻ hàng đầu Việt Nam, mang đến những giải pháp tài chính tốt nhất cho khách hàng và giá trị cho các cổ đông, cộng đồng.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản Nam A Bank đạt quy mô hơn 200 nghìn tỷ đồng (tăng 12,74% so với đầu năm), Nam A Bank gia nhập vào nhóm 20 ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống. Tuy nhiên, so với các ngân hàng cùng phân nhóm quy mô tổng tài sản 150.000 - 350.000 tỷ thì NAB được định giá P/B ở mức xoay quanh 1, khá thấp so với các ngân hàng cùng quy mô. Điều này có thể lý giải NAB đăng ký giao dịch ở Upcom nên thanh khoản thấp và ít có sự quan tâm của NĐT, đặc biệt là nhóm NĐT nước ngoài.

Lợi nhuận quý 2 của NAB tăng trưởng mạnh mẽ nhờ thu nhập từ hoạt động dịch vụ

NAB công bố kết quả kinh doanh khả quan trong quý 2/2023 với tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt gần 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 761 tỷ đồng, lần lượt tăng 60,3% và 44,86% so với cùng kỳ (yoy). Các cấu phần chính trong tổng TOI đều cho thấy sự tăng trưởng tích cực. NAB cùng với OCB và STB là một trong 3 ngân hàng có tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ trong quý 2/2023.

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng nhà nước (NHNN) đã liên tiếp giảm lãi suất điều hành bốn lần. Áp lực nợ xấu và suy giảm NIM cả hệ thống ngân hàng đều đối mặt. Nợ xấu tại Nam A Bank không nằm ngoài xu thế chung của ngành, hiện tăng nhẹ mức 2,7% (tuy nhiên nợ cần chú ý của Nam A Bank giảm hơn 21%) do tình hình kinh tế vĩ mô không thuận lợi ảnh hưởng đến năng lực tài chính của khách hàng. Đây là thực trạng chung của toàn ngành, do đó chính phủ và NHNN đã ban hành nhiều giải pháp để hỗ trợ nền kinh tế, đơn cử như Thông tư 02/2023/TT-NHNN về việc cơ cấu nợ hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.

Chất lượng tài sản được kỳ vọng sẽ khôi phục trong những quý tiếp theo. Điểm tích cực là NIM của Nam A Bank vẫn ổn định ở mức trên 3,2% trong bối cảnh biên lãi suất huy động và cho vay khách hàng thu hẹp, nhờ vào các giải pháp tối ưu cơ cấu tài sản sinh lãi và cơ cấu huy động.

Nim của NAB vẫn duy trì trong bối cảnh nhiều ngân hàng có sụt giảm.

Hơn thế nữa, các chỉ số về an toàn trong hoạt động vượt xa mức quy định của NHNN. Nam A Bank cũng đã tuân thủ các chỉ số thanh khoản, đạt được tiêu chí của Basel III. Tỷ lệ an toàn vốn CAR đạt trên 9,5% (tối thiểu theo quy định của NHNN là 8%), tỷ lệ dư nợ cho vay trên huy động LDR đạt 71,6% (tối đa theo quy định của NHNN là 85%), tỷ lệ dự trữ thanh khoản LCR 20,54% (tối thiểu theo quy định của NHNN là 10%), tỷ lệ khả năng chi trả 30 ngày VND đạt trên 134,28%( tối thiểu theo quy định của NHNN là 50%), tỷ lệ khả năng chi trả 30 ngày USD là 38,99% (tối thiểu theo quy định của NHNN là 10%), tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn 22,58% (tối đa theo quy định của NHNN là dưới 34%). Nam A Bank cũng là ngân hàng luôn ở vị thế cho vay ròng trên thị trường liên ngân hàng và duy trì chiến lược thanh khoản ổn định và an toàn.

Đà tăng trưởng này đã góp phần quan trọng giúp lợi nhuận trước thuế Nam A Bank đạt 1524,8 tỷ đồng sáu tháng đầu năm 2023 (tăng gần 30,21% so với cùng kỳ năm 2022, hoàn thành 46% so với kế hoạch năm 2023). Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát theo quy định của NHNN.