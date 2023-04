Sản lượng smartphone của Bắc Ninh ước giảm gần 25% trong quý I/2023

Theo báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I năm 2023 của Cục thống kê Bắc Ninh, hiện nay, chi phí đầu vào cho nhiều ngành sản xuất trên địa bàn tỉnh vẫn đang ở mức cao. Bên cạnh đó, tổng cầu thế giới vẫn ở mức thấp làm giảm các đơn đặt hàng, đây là thách thức lớn đối với lĩnh vực sản xuất các sản phẩm xuất khẩu của Bắc Ninh.

Tính chung quý I, IIP giảm tới 18,67%. Đây là mức giảm sâu nhất trong vòng 5 năm gần đây. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm tới 18,79%.

Trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo, có 15 ngành có chỉ số IIP giảm, một số ngành có mức giảm nhiều như: Sản xuất trang phục (-33,68%); Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (-28,49%); Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất (-24,41%); Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic (-47,98%); Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (-19,59%).

Cũng trong quý I, có 18/23 sản phẩm chủ yếu của tỉnh bị sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, trong đó 100% các sản phẩm trọng điểm của tỉnh đều giảm, giảm nhiều nhất là sản phẩm máy in-copy, in bằng công nghệ in phun có kết nối (-46,6%); tiếp theo là pin điện thoại các loại (-30,47%); đồng hồ thông minh (-29,95%). 

Đáng chú ý, riêng trong tháng 3/2023, sản lượng smartphone giảm tới 41,86% so với cùng kỳ. Tính chung quý I/2023, Bắc Ninh sản xuất 8,980 triệu chiếc smartphone, tương đương 75,7% so với cùng kỳ.

Khó tránh khỏi tác động của kinh tế thế giới

Báo cáo đánh giá, trong quý I năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Trong tỉnh, những khó khăn của kinh tế thế giới đã tác động rõ rệt, hiện hữu và ảnh hưởng đến kinh tế của tỉnh trong quý I/2023.

Theo Cục thống kê Bắc Ninh, tăng trưởng chung quý I của tỉnh có mức giảm sâu và bị kéo xuống chủ yếu do khu vực công nghiệp, đặc biệt ở một số ngành cấp 2 chủ lực trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo của tỉnh. Các ngành này tăng trưởng âm, thậm chí âm rất nhiều như ngành SXSP điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học.

Tình trạng doanh nghiệp giải thể, người lao động buộc phải nghỉ việc hoặc giảm giờ làm đã xảy ra phổ biến ở nhiều doanh nghiệp. Nguyên nhân, do nhu cầu tiêu dùng quốc tế suy yếu ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, nhất là xuất khẩu sản phẩm.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp của tỉnh bị cắt giảm đơn hàng hoặc đơn hàng lẻ tẻ nên buộc phải thu hẹp quy mô sản xuất, cùng với đó là việc thiếu hụt nguồn cung nguyên vật liệu.

Trong bối cảnh đó, báo cáo cho rằng, các doanh nghiệp cần phải tích cực thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất, mở rộng đối tác, đồng thời cũng cần có những chính sách hỗ trợ thích hợp của tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh.