Sản lượng xuất khẩu sợi và khăn trong 2 tháng đầu năm của Damsan (ADS) tăng 53% so với cùng kỳ năm trước

Theo Tổng Cục Thống kê, 2 tháng đầu năm 2024, nhóm hàng dệt may đạt 5,2 tỷ USD xuất khẩu, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 4 trong nhóm mặt hàng có kim ngạch cao nhất cả nước. Kết quả này đạt được nhờ tình hình thị trường tiêu dùng hàng dệt may thế giới dần ấm lại từ cuối năm 2023.

Cùng với đó là sự nỗ lực tìm đơn hàng của cộng đồng doanh nghiệp dệt may trong nước. Đến thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam đều đã ký kết đơn hàng đảm bảo sản xuất cho quý 2/2024 và đang tiếp tục linh hoạt đa dạng mẫu mã sản phẩm, tìm kiếm thị trường, đơn hàng mới.

Hòa cùng tình hình khả quan chung của ngành, CTCP Damsan (ADS) đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trong hoạt động xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2024. 3 nhà mhà máy Sợi và khăn của Công ty - tổng công suất lên đến 14.000 tấn Sợi CD32/năm 3.000 tấn Khăn/năm hoạt động hết công suất, thúc đẩy Sản lượng và Doanh số xuất khẩu Công ty lần lượt tăng 53% và 41% so với cùng kỳ.

Công ty cho biết, sức mua tại các thị trường truyền thống của ADS hiện đang phục hồi rõ rệt trong các tháng đầu năm. Hiện tại số lượng đơn hàng đã kín đến hết Q2 2024. Bên cạnh đó, Công ty đang tích mở rộng thêm các thị trường xuất khẩu mới phục vụ cho việc mở rộng quy mô trong thời gian tiếp theo.

Kế hoạch Lợi nhuận trước thuế 2024 dự kiến tăng 27% so với thực hiện 2023

Sự hành hiệu quả hiệu quả của 3 nhà máy Sợi hiện đại có tổng công suất lên đến 14.000 tấn Sợi CD32/năm 3.000 tấn Khăn/năm cùng việc bàn giao một phần Cụm Công Nghiệp (CCN) An Ninh đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh của ADS tiếp tục khởi sắc trong năm 2023. Doanh thu hợp nhất cả năm 2023 đạt hơn 1.642 tỷ đồng chủ yếu đến từ Doanh thu từ xuất khẩu Sợi & Khăn sang thị trường Trung Quốc, Nhật Bản và hạch toán một phần Doanh thu bàn giao CCN An Ninh.

Giá nguyên liệu bông cotton giảm nhẹ cùng giá vốn thấp từ mảng BĐS công nghiệp góp phần tiết giảm đáng kể giá vốn hàng bán. Giá vốn hàng bán chỉ đạt 1.455 tỷ đồng giảm 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 186 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất cả năm 2023 đạt 90 tỷ đồng tăng 9% svck

Kỳ vọng vào sự phục hồi của ngành dệt may và sự vận hành hiệu quả của các nhà máy Sợi và CCN, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành kế hoạch năm 2024 rất khả quan. Trong đó, Kế hoạch Doanh thu dự kiến 2.408 tỷ đồng tăng 47% so với thực hiện 2023. Kế hoạch LNTT dự kiến gần 115 tỷ đồng tăng gần 28% so với thực hiện cả năm 2023.

Dệt may được xem là ngành hàng xuất khẩu quan trọng của cả nước với kim ngạch cao và giải quyết việc làm cho lượng lớn lao động, dệt may luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Công Thương và nhà nước. Bộ đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế trong và ngoài nước để tìm các nhà mua hàng mới, chuỗi phân phối mới. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin mới về những yêu cầu về phát triển bền vững của nước nhập khẩu. Năm 2024, Hiệp hội đang đưa ra kịch bản đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 44 tỷ USD trên cơ sở nhiều thị trường và đơn hàng đã quay lại. Dự báo, sẽ ký thêm một số hiệp định thương mại với một số nước khác, đây là yếu tố tích cực khi sân chơi toàn cầu được mở ra toàn diện, ngành dệt may Việt Nam sẽ lan tỏa theo thị trường, theo hiệp định thương mại.

Với sự hỗ trợ của nhà nước và sự phục hồi sức mua toàn cầu sẽ thúc đẩy cho ngành dệt may Việt Nam nói chung và các Công ty dệt may như ADS nói riêng trong thời gian tới.