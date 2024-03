Sàn môi giới rầm rộ tuyển quân, mở rộng địa bàn hoạt động “chạy đua” với dự án mới

Gần đây, cả thị trường địa ốc đang bước vào nhịp đua mới. Các sàn bất động sản liên tục mở rộng thị trường. Trong đó chiến lược bán hàng cũng có sự thay đổi nhất định nhằm thích ứng với tình hình mới.

Chia sẻ mới đây, ông Nguyễn Thái Bình - Tổng giám đốc Đông Tây Land – một đơn vị môi giới bất động sản khá năng nổ trên thị trường địa ốc cho biết, hiện doanh nghiệp tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động bằng hoạt động khai trương và đưa vào hoạt động chi nhánh văn phòng mới tại Bình Dương (số 155 Lê Lợi, P.Hòa Phú, Thành phố Mới Bình Dương).

Khi được hỏi tại sao lại mở thêm chi nhánh ở Bình Dương trong giai đoạn này, ông Bình cho hay, năm nay sàn phân phối các dự án tại Bình Dương nên cần có văn phòng tiếp khách cũng như xây dựng bộ mặt cho công ty tại thị trường mới. “Chiến lược của sàn năm nay khác so với trước là trải rộng hầu hết các thị trường, đa dạng sản phẩm, chạy theo nhu cầu của khách hang chứ không bán tập trung khu vực như các năm trước”, Tổng giám đốc Đông Tây Land cho hay.

Cả thị trường địa ốc đang bước vào nhịp đua mới, kì vọng những tín hiệu tích cực về nguồn cung lẫn sức cầu. Ảnh: Minh họa

Chia sẻ thêm về kế hoạch năm 2024, ông Nguyễn Thái Bình cho biết, mục tiêu của công ty là tăng 50% so với năm 2023, tức đạt 1.800 giao dịch, tương đương 12.000 tỷ giá trị giao dịch. "Về định vị thì trước đây công ty là nhà phân phối bất động sản chuyên nghiệp nhưng kể từ 2024 mục tiêu sẽ thành nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp", ông Bình chia sẻ.

Theo ghi nhận, ngoài mở rộng địa bàn hoạt động thì sự trở lại rầm rộ của các sàn môi giới bất động sản gắn liền với các dự án mới ngay đầu năm 2024 cũng gây chú ý.

Chẳng hạn mới đây, hơn 600 môi giới đã tham gia lễ kick off của dự án Phú Đông SkyOne tại Dĩ An, Bình Dương. Đây là dự án giá vừa túi tiền đáp ứng nhu cầu ở thực đang gây chú ý tại thị trường khu Đông.

Hay, dự án Eaton Park tại đường Mai Chí Thọ, Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) tổ chức rầm rộ lễ kick off với 24 đại lý phân phối chính thức cho 2.000 sản phẩm của dự án này ra mắt thị trường năm nay. Một sự kiện kick off khác thu hút hàng trăm môi giới tham gia là A&T Sky Garden, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình "Nam tiến" của A&T Group.

Tại khu vực miền Tây, mới đây gần 200 nhân viên kinh doanh bất động sản của Song Vi Group Miền Tây cũng tham gia lễ kick off dự án khu đô thị Bắc Long Xuyên; tại miền Trung hàng trăm sales 3 miền đã ra quân với dự án Regal Legend (Khu đô thị Bảo Ninh 1, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới)…

Như vậy, sự trở lại rầm rộ của các sàn môi giới bất động sản sau khoảng thời gian “ngủ đông” chờ thị trường cho thấy những tín hiệu tích cực đang lộ diện.

Doanh nghiệp môi giới lên kế hoạch mở rộng văn phòng, địa bàn hoạt động, tuyển dụng quân chuẩn bị chạy đua với các dự án mới. Ảnh: Minh họa

Ngoài ra, các đơn vị môi giới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển dụng quân số để chuẩn bị cho các dự án mới cũng chỉ ra tâm thế “thực chiến” đang lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường địa ốc.

Đatxanh Services, Cát Tường, DKRA, TeraLand, Cenland, G.Empire Land, Đông Tây Land, Vinhomes, Vietstarland, Newstarland … đồng loạt đăng thông báo tuyển dụng từ hàng trăm đến hàng ngàn nhân viên. Ước tính, số lượng người ứng tuyển nhân viên kinh doanh bất động sản cuối năm 2023, đầu năm 2024 tăng hơn 50-60% so với đầu năm 2023 nhờ các chiến dịch tuyển nhân lực mạnh mẽ từ các chủ đầu tư, đại lý dự án, nhằm tập trung đón đầu chu kỳ mới.

Khi nguồn hàng trên thị trường bắt đầu dồi dào, sức mua đang tăng trở lại, các đơn vị buộc phải mở rộng quy mô, tuyển quân số – bước đi đầu tiên cho các chiến lược dài hơi đón đầu sự tăng trưởng trở lại.

Theo Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường bất động sản đã qua giai đoạn khó khăn nhất và đang chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mới tích cực hơn. “2024 chính là viên gạch đầu tiên xây nền móng cho chu kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản Việt Nam”, đại diện VARS cho hay.

Theo đó, khoảng 20 cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ thị trường bất động sản đã được ban hành trong năm 2023 sẽ có độ ngấm và tác động tích cực tới thị trường trong năm 2024. Lãi suất huy động xuống mức thấp kỷ lục cũng khiến cho một lượng tiền không nhỏ đang trú ẩn trong ngân hàng tìm về các kênh đầu tư khác, chủ yếu là bất động sản.

Việc quy hoạch chung của nhiều tỉnh đã được phê duyệt sẽ hỗ trợ mở một số nút thắt về pháp lý, tạo điều kiện để các dự án đang vướng mắc pháp lý liên quan có cơ hội được thông qua.

“Thị trường bất động sản đã vượt qua giai đoạn khó khăn, từ quý 2/2024 thị trường tiếp tục duy trì tín hiệu tốt. Đặc biệt, từ cuối quý 3 trở đi, sự phục hồi sẽ được thể hiện rõ rệt”, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch VARS nhấn mạnh.