Sản phẩm du lịch mới hút khách ở Nha Trang, là điểm nhấn đầy màu sắc cho “hòn ngọc viễn đông”

Tối ngày 29/09, ca sĩ Quang Hà xuất hiện trong minishow mang tên "Ngỡ" của sân khấu "Love by the Bay" by Ambassador Club. Đây là sân khấu âm nhạc được tổ chức trong khuôn viên Bến du thuyền quốc tế Ana Marina Nha Trang với sân khấu nổi ngay giữa hồ bơi, tựa lưng ra biển.

Trong đêm nhạc, Quang Hà đã thể hiện hơn 20 ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh như: Ngỡ, Vì anh thương em, Sợ yêu, Đường xa ướt mưa… Ngoài ra, các ca khúc tình xưa cũng được Quang Hà dành tặng cho gần 500 khán giả có mặt tại show diễn.

Đêm nhạc đã nhận được nhiều phản hồi tốt từ phía khán giả. Quang Hà chia sẻ rằng, đã từng được đứng ở nhiều sân khấu, thế nhưng đứng trên một sân khấu đặc biệt như thế này tại Nha Trang, được phục vụ khán giả tại đây và cũng khá lâu rồi mới quay lại Nha Trang khiến anh rất xúc động.

“Quang Hà rất vui khi đứng giữa một không gian có thể nghe được cả tiếng sóng biển rì rào, vừa hát cho mọi người nghe những ca khúc đã gắn liền với Quang Hà rất nhiều năm. Mong rằng, sân khấu sẽ phát triển, đón được nhiều ca sĩ và phục vụ Nha Trang và cũng là một điểm đến hứa hẹn nhiều điều mới lạ”, ca sĩ chia sẻ.

Một trong những điều “lo lắng” trước khi gặp khán giả Nha Trang cũng đã được Quang Hà tiết lộ. Đó chính là lần đầu tiên nhìn thấy sân khấu, giọng ca Ngỡ khá hồi hộp vì khoảng cách sân khấu với khán giả khá xa. Thế nhưng Quang Hà không ngờ rằng, khán giả Nha Trang lại cuồng nhiệt và “cháy” tới như vậy. Chính vì lẽ đó, Quang Hà đã có một màn trình diễn bùng nổ hơn bao giờ hết.

Kết thúc đêm minishow thứ 2 trên sân khấu “Love by the Bay” tại Nha Trang và nhận được nhiều sự đón nhận nhiệt tình của khán giả địa phương đã chứng tỏ chỗ đứng của một sân khấu mới ngay tại thành phố biển xinh đẹp. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Hồng Nhật – Giám đốc điều hành Ambassador Club tại Anna Marina Nha Trang, việc xây dựng một khu phức hợp mới, đưa các yếu tố giải trí liên quan tới du lịch sẽ kỳ vọng là một trong những điểm nhấn đầy màu sắc cho “hòn ngọc viễn đông” này.

“Bản thân chúng tôi, những người làm du lịch luôn mong muốn đem nhiều hơn nữa những sản phẩm du lịch mới dành cho du khách cũng như mang lại nhiều trải nghiệm đáng giá hơn. Giải trí và âm nhạc có những mối liên hệ đặc biệt, mang lại không chỉ những giây phút thư giãn thoải mái mà còn là những điểm đáng nhớ về một điểm đến.

Mong rằng, việc du khách đón nhận một xu hướng du lịch mới sẽ giúp chúng tôi mang tới nhiều sản phẩm du lịch đặc biệt hơn nữa để phục vụ không chỉ du khách trong nước mà còn ở du khách nước ngoài”, ông Nguyễn Hồng Nhật khẳng định.