Sáng 1/5: Hàng nghìn người đội nắng lên đỉnh núi Bà Đen, càn quét khu chợ dùng lá cây đổi thức ăn hiếm có

Dù nhiệt độ ngoài trời có lúc chạm ngưỡng gay gắt, nhưng dòng người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ lên cáp treo để tận hưởng không gian mát mẻ trên đỉnh núi cao gần 1.000m, nơi nhiệt độ luôn thấp hơn đồng bằng từ 8 đến 10 độ C. Sức hút năm nay không chỉ nằm ở vẻ đẹp thiên nhiên hay sự linh thiêng vốn có, mà còn đến từ những hoạt động văn hóa, lịch sử mang đậm bản sắc địa phương.

Dòng người xếp hàng rồng rắn chờ lên cáp treo núi Bà Đen sáng mùng 1 tháng 5.

Lối lên chùa Hang tấp nập du khách vãn cảnh kết hợp đi lễ đầu tháng

Bà con kiên nhẫn nối gót nhau đi dọc theo các bậc thang dẫn lên chùa Hang nhộn nhịp dịp nghỉ lễ

Điểm nhấn mới lạ và thu hút đông đảo sự tò mò của du khách chính là mô hình chợ lá lần đầu tiên được tái hiện tại quảng trường đỉnh núi. Thay vì dùng tiền mặt, du khách sử dụng những chiếc lá bồ đề được ban tổ chức phát sẵn để đổi lấy các món ăn dân dã hay đặc sản địa phương như bánh tráng, bánh bò.

Khu vực quảng trường chật cứng du khách chen chân trải nghiệm đi chợ bằng lá cây

Không gian chợ được thiết kế tỉ mỉ với tre nứa và mái lá, tái hiện sống động nét văn hóa trao đổi bằng lòng tin và sự lương thiện vốn được khởi xướng bởi một thầy thuốc tại Hòa Thành hơn 10 năm trước. Việc đưa chợ lá lên đỉnh núi Bà Đen không chỉ tạo ra sự tương tác thú vị mà còn giúp khách thập phương hiểu hơn về triết lý sống nhân văn của người dân Tây Ninh.

Không chỉ no bụng ở chợ lá, du khách còn được thết đãi những món ăn miễn phí đậm chất tiền tuyến như cơm nắm hay khoai mì luộc muối mè.

Bên cạnh không khí lễ hội sôi nổi, không gian núi Bà Đen dịp này còn lắng đọng với những hoạt động tri ân lịch sử. Từ sáng sớm ngày 30/4, nghi thức thượng cờ đầy trang nghiêm tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nhắc nhớ về một thời kỳ ngọn núi này là căn cứ cách mạng kiên cường. Sự kết nối quá khứ và hiện tại càng thêm rõ nét khi du khách bước chân vào không gian trưng bày "Ký ức tự hào".

Tại đây, hàng loạt hình ảnh, hiện vật từ thời kháng chiến chống Mỹ đến lúc chuyển mình thành khu du lịch đẳng cấp được sắp xếp theo dòng thời gian, mang đến cái nhìn toàn diện về hành trình thay da đổi thịt của "đệ nhất thiên sơn". Đặc biệt, hoạt động ẩm thực tiền tuyến với những món ăn miễn phí như cơm nắm, khoai mì luộc muối mè đã để lại ấn tượng mạnh, giúp thế hệ trẻ phần nào thấu hiểu sự gian khổ nhưng hào hùng của cha ông.

Càng về trưa khi đồng bằng đang hầm hập nắng nóng thì nhiệt độ trên đỉnh núi Bà Đen vẫn mát lạnh và thấp hơn cả chục độ.

Trải nghiệm tâm linh trên đỉnh núi cũng được nâng tầm với quần thể kiến trúc Phật giáo đồ sộ. Du khách không khỏi choáng ngợp trước tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng uy nghiêm tọa lạc giữa ngàn mây.

Khung cảnh tráng lệ khi đại tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng sừng sững uy nghi tọa lạc giữa biển mây.

Ngay dưới chân đại tượng Phật là khu bảo tàng trưng bày nghệ thuật Phật giáo, nơi lưu giữ những phiên bản mô phỏng các tác phẩm điêu khắc kinh điển và công nghệ chiếu phim 3D mapping về vũ trụ quan trong Phật giáo. Hòa cùng tiếng chuông chùa thanh tịnh là những màn trình diễn nghệ thuật truyền thống như múa trống Chhay-dăm hay nhạc ngũ âm Khmer tại sân khấu Tâm An, tạo nên một bữa tiệc văn hóa đa sắc màu và giàu cảm xúc.

Khu bảo tàng nghệ thuật Phật giáo ngay dưới chân đại tượng cũng chật kín người xem những thước phim công nghệ cao kể về vũ trụ quan tuyệt đẹp.

Càng về chiều, khi cái nắng bắt đầu dịu xuống và sương mù dần bao phủ, lượng khách ghé thăm núi càng trở nên đông đúc hơn. Nhiều người tranh thủ thời gian này để săn hiện tượng mây thấu kính độc đáo hoặc ngắm nhìn biển mây bồng bềnh từ trên cao.

Hình ảnh tại núi Bà Đen vào chiều tối qua (30/4).

Với hệ thống cáp treo hiện đại vận hành công suất lớn, hành trình chinh phục đỉnh núi chỉ còn mất vài phút di chuyển, giúp du khách dễ dàng kết hợp giữa việc chiêm bái chùa Bà ở lưng chừng núi và tham gia các hoạt động lễ hội đặc sắc trên đỉnh, biến kỳ nghỉ lễ thành một hành trình khám phá văn hóa và lịch sử đầy ý nghĩa.