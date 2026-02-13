Sáng 13/2: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn đồng loạt giảm 2 triệu đồng/lượng

Mở cửa sáng 13/2, các doanh nghiệp vàng đã lập tức điều chỉnh giảm tới 2 triệu đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng đang được niêm yết ở mức 176,0 – 179,0 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn cũng giảm mức tương tự xuống còn 175,5 – 178,5 triệu đồng/lượng.

Tối qua (12/2), giá vàng thế giới đã đột ngột lao dốc sau 3 ngày liên tiếp duy trì vững chắc trên mốc 5.000 USD/ounce. Cú bán tháo diễn ra bất ngờ khiến nhiều nhà phân tích phải loay hoay tìm nguyên nhân.

Kim loại quý này ghi nhận mức giảm tới 150 USD trong 24h và có lúc tuột xuống dưới mốc 4.900 USD/ounce.

Theo Kitco News, đợt sụt giảm giá diễn ra rất nhanh, khi giá bạch kim, palladium, đồng, các chỉ số chứng khoán Mỹ và dầu thô đồng loạt rơi xuống mức thấp nhất trong ngày cùng một thời điểm. Trong khi đó, giá trái phiếu Kho bạc Mỹ lại chạm mức cao nhất trong ngày cũng vào thời điểm này. Chưa có nguyên nhân rõ ràng nào được xác định cho các biến động nói trên. Có khả năng một ngân hàng đầu tư lớn hoặc quỹ phòng hộ đã quyết định bán tháo các vị thế mua lớn trên một hoặc nhiều thị trường nêu trên, tạo ra hiện tượng tương tự như một “flash crash” trên nhiều thị trường cùng lúc.

Một khả năng khác là hoạt động điều chỉnh vị thế trước khi công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 1 vào sáng thứ Sáu đã thúc đẩy làn sóng bán ra. Đồng thời, trên thị trường cũng xuất hiện tin đồn rằng số liệu CPI đã bị rò rỉ trong ngày hôm nay và đó là một con số “nóng” về mặt lạm phát. Tuy nhiên, cho đến nay tin đồn này chưa được kiểm chứng. Các nhà phân tích dự báo CPI tháng 1 tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, và CPI lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) cũng được dự báo tăng 2,5% so với cùng kỳ. Trong tháng 12, CPI toàn phần tăng 2,5% và CPI lõi tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện cả giá vàng và bạc tiếp tục gặp khó khăn trong việc tìm điểm tựa, khi không thể giữ vững các mức hỗ trợ ban đầu.