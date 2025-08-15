Sáng 19/8, Sunshine Group đồng loạt khởi công 2 dự án với tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ USD

Sunshine Bay Retreat Vung Tau tại TP.HCM và Sunshine Legend City tại phía Đông Hà Nội - 2 dự án sẽ được Sunshine Group đồng loạt khởi công vào sáng 19/8/2025, với tổng mức đầu tư lên đến hơn 3 tỷ USD, góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội về đột phá xây dựng hạ tầng chiến lược.

Đây là hai dự án thuộc dòng "Sunshine City" tiên phong trong chiến lược phát triển 20.000 sản phẩm nhà ở chất lượng cao - giá hợp lý mà Sunshine Group đang tốc lực triển khai tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị vệ tinh. Không chỉ góp phần mở rộng hệ sinh thái BĐS theo hướng đa dạng dòng sản phẩm, các dự án này còn thể hiện cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược về phát triển nhà ở cho thế hệ trẻ, thúc đẩy an sinh xã hội và kiến tạo đô thị bền vững.

Sunshine Legend City - Gần 8000 căn hộ cao cấp bàn giao full nội thất, giá thấp hơn 25% so với giá thị trường.

Toạ lạc tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, Sunshine Legend City sở hữu vị trí chiến lược hiếm có khi nằm sát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giữa hai đường vành đai huyết mạch 4 và 3.5, đồng thời kế cận 7 cây cầu vượt sông Hồng, trong đó nổi bật là cầu Ngọc Hồi chuẩn bị khởi công.

Lấy cảm hứng từ thương cảng phố Hiến huyền thoại, dự án có tổng diện tích gần 50 ha, với gần 8.000 sản phẩm đa dạng, trong đó nổi bật là dòng căn hộ cao cấp với các căn hộ được thiết kế thông minh, đa dạng diện tích, kết hợp hài hòa giữa công năng và thẩm mỹ, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi và đẳng cấp thượng lưu. Đặc biệt, 100% căn hộ được trang bị trọn gói nội thất thông minh, đồng bộ, từ hệ thống bếp, tủ, sàn gỗ, thiết bị vệ sinh nhập khẩu, cho tới đèn chiếu sáng và điều hòa âm trần… giúp người mua dễ dàng dọn vào ở ngay, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí hoàn thiện.

Đáng chú ý, Sunshine Legend City còn tạo nên lợi thế cạnh tranh hiếm có với mức giá tốt hơn tới 25% so với các dự án cùng phân khúc cao cấp tại khu vực. Điều này mang lại biên lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư và tạo cơ hội sở hữu dễ dàng hơn cho khách hàng trẻ an cư. Toàn bộ sản phẩm thuộc dự án sẽ được hỗ trợ đăng bán, cho thuê miễn phí trên NobleLink – Nền tảng độc quyền thuộc ứng dụng Noble App do Sunshine Group phát triển, không chỉ miễn phí đăng tin, mà còn tích hợp tính năng đặt giá, gợi ý giá tối ưu, kết nối trực tiếp với khách hàng tiềm năng trong và ngoài nước.

Với lợi thế bàn giao trọn bộ nội thất, mức giá chỉ từ hơn 40 triệu/m2, và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nền tảng độc quyền NobleLink, Sunshine Legend được các chuyên gia đánh giá là dòng sản phẩm giá trị thực, tạo dòng tiền và sinh lời cho gia chủ ngay sau khi mua, tái định nghĩa chuẩn mực bất động sản cao cấp: sang trọng trong trải nghiệm, tối ưu về chi phí và dễ dàng khai thác giá trị lâu dài.

Đồng bộ cùng các dòng sản phẩm với các phân khu thấp tầng (Bộ sưu tập biệt thự đảo, biệt thự ven hồ, Shophouse view sông dọc đại lộ) và phân khu cao tầng (Tổ hợp tháp thương mại - dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao cấp), dự án còn có hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao đáp ứng nhu cầu đa thế hệ như: Tổ hợp thương mại dịch vụ (phố đi bộ, phố mua sắm trên không); tổ hợp văn hoá nghệ thuật với công nghệ 3D Mapping, Hologram cùng trình diễn thực cảnh, lễ hội ánh sáng trên dòng sông di sản kéo dài gần 2km; tổ hợp nghỉ dưỡng mặt đất và tầng không (clubhouse, biển hồ nhân tạo, lounge, sky bar….).

Tất cả sẽ được tích hợp trong hệ cảnh quan mặt nước rộng 31.000 m², liên kết cùng 1000+ tiện ích quy mô bậc nhất về y tế, đào tạo, thương mại, giải trí… từ chuỗi đô thị hiện đại đã hình thành tại phía Đông Hà Nội.

Sunshine Bay Retreat Vung Tau - Ứng dụng công nghệ AI trong vận hành và khai thác, tái định nghĩa mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng và sở hữu căn hộ ven biển

Cũng trong sáng 19/8 tại TP.HCM, Sunshine Group sẽ đồng thời khởi công dự án Sunshine Bay Retreat Vung Tau - tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp (Integrated Resort) tiêu chuẩn 5 sao thế hệ mới, với quy mô gần 20 ha, gần 8000 căn hộ, tổng diện tích sàn xây dựng gần 800.000 m2, trải dài trên cung bờ biển Chí Linh - một trong những bãi biển đẹp nhất Vũng Tàu, phường Phước Thắng, Tp. HCM.

Dự án sẽ phát triển hàng trăm dịch vụ tiện ích cao cấp, đáp ứng All in One các hoạt động giải trí, mua sắm & ẩm thực, chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp cùng các hoạt động giải trí bên biển, như bể bơi vô cực, hệ thống sky bar - nhà hàng 5 sao cao cấp, không gian chăm sóc sức khỏe wellness chuẩn quốc tế, các trung tâm hội nghị, hội thảo (M.I.C.E) quy mô lớn; cùng nhiều loại hình lưu trú đa dạng: Căn hộ sang trọng, biệt thự du lịch độc lập cho thuê và tổ hợp khách sạn đẳng cấp…

Đáng chú ý, tại dự án này, Sunshine Group sẽ vận dụng thế mạnh công nghệ để thay đổi hoàn toàn cách thức vận hành, giải bài toán kinh doanh sinh lời cho các chủ sở hữu. Theo đó, chủ sở hữu không chỉ được quyền sử dụng căn hộ bất kỳ lúc nào mà còn có thể dễ dàng đưa tài sản của mình vào hệ thống vận hành bằng App thông minh (NobleHotel thuộc Noble App) do Sunshine Group phát triển, tận dụng nền tảng công nghệ để quản lý cho thuê, theo dõi lợi nhuận theo thời gian thực, tự động hóa quy trình check in và tích hợp các dịch vụ vận hành như ẩm thực, giải trí, chăm sóc khách hàng….

Mô hình này không chỉ giúp tối ưu hóa giá trị khai thác căn hộ mà còn mở ra một tư duy mới: doanh nghiệp và gia chủ cùng kinh doanh tài sản, cùng chia sẻ lợi ích từ hệ sinh thái. Với chiến lược này, Sunshine Group kỳ vọng sẽ tạo ra một chuẩn mực mới tái định nghĩa bài toán khai thác vận hành của tổ hợp nghỉ dưỡng và căn hộ biển – nơi công nghệ, quyền sở hữu và hiệu quả tài chính giao thoa bền vững.

Việc Sunshine Group đồng loạt khởi công hai tổ hợp quy mô lớn vào ngày 19/8/2025 - dấu mốc thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh - không chỉ cung ứng ra thị trường dòng sản phẩm chất lượng cao - giá hợp lý, tạo điều kiện hỗ trợ giấc mơ an cư của thế hệ trẻ, mà còn thể hiện tinh thần doanh nghiệp "kiến thiết vì đất nước", lan tỏa niềm tin vào một tương lai phát triển bền vững, nơi doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ trong hành trình nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy an sinh xã hội và kiến tạo sự thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.



