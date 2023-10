Sáng kiến từ nước bạn giúp 10.000 người Việt Nam ở nông thôn có nước ngọt bền vững

Việt Nam có nguồn cung cấp nước tự nhiên dồi dào với hơn 2.360 con sông, nhưng một bộ phận người dân lại đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch.

Mặc dù trong vài thập kỷ qua Việt Nam đã đạt được các tiến bộ nhanh chóng trong việc cải thiện nguồn cung cấp nước, nhưng theo báo cáo, ở những vùng sâu vùng xa của đất nước - nơi 2/3 dân số sinh sống, có chưa đến 50% số hộ gia đình được tiếp cận với nước sạch và vệ sinh. Việc cung cấp hệ thống lọc nước đơn giản để làm sạch nước từ sông và giếng sẽ tăng cường đáng kể an ninh nước của quốc gia và cũng giúp cải thiện sức khỏe cho người dân.

Được phát động bởi Giải thưởng bền vững Zayed (Zayed Sustainability Prize) phối hợp với một số tổ chức hàng đầu, sáng kiến Beyond2020 kế thừa và phát huy di sản nhân đạo của Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, cố Tổng thống Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, bằng cách đóng góp công nghệ và giải pháp bền vững cho các cộng đồng dễ bị tổn thương trên toàn thế giới. Việt Nam là quốc gia triển khai Beyond2020 lần thứ 16. Chương trình này sẽ tiếp tục cung cấp các biện pháp can thiệp để thay đổi cuộc sống cho nhiều đối tượng hưởng lợi trên toàn thế giới, cung cấp công nghệ tốt và thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững.

Về việc lắp đặt tại Việt Nam, Ngài Tiến sĩ Bader Al Matrooshi, Đại sứ UAE tại Việt Nam cho biết: “Cả UAE và Việt Nam đều có quyết tâm mạnh mẽ trong việc thúc đẩy các giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết khẩn trương các thách thức cấp bách trong việc tạo dựng môi trường phát triển bền vững. Khi mở rộng khả năng tiếp cận nguồn nước đến các cộng đồng nông thôn Việt Nam thông qua việc lắp đặt các bộ lọc nước tiên tiến, chúng tôi không chỉ giải quyết một nhu cầu cấp thiết mà còn thúc đẩy khả năng phục hồi và an sinh. Beyond2020 vẫn là biểu tượng của sự hợp tác, kết nối đổi mới để mang lại sự thay đổi tích cực và thực tiễn cho thế giới".

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Đại sứ Việt Nam tại UAE phát biểu: “Cung cấp nước uống an toàn cho người dân Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam. Sáng kiến Beyond2020, đã mang lại nguồn nước uống an toàn cho 10.000 người dân địa phương, là một bước quan trọng để mở ra khả năng tiếp cận các nguồn nước bền vững có thể giúp đồng bào chúng tôi ở vùng sâu vùng xa có một cuộc sống khỏe mạnh và năng suất hơn.”

Ông Amine Bel Hadj Soulami, Giám đốc điều hành của Ngân hàng BNP Paribas Trung Đông và Châu Phi, một đối tác của sáng kiến này cho biết: “Là một ngân hàng có trách nhiệm, BNP Paribas tự hào được hợp tác với Beyond2020 và huy động nguồn lực cho các cộng đồng có nhu cầu. Khi tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, hàng triệu người phải đối mặt với những thách thức lớn hơn về các hiện tượng cực đoan, ảnh hưởng đến sức khỏe, an ninh lương thực, an ninh sinh kế và an ninh nguồn nước. Đây là lý do tại sao hơn bao giờ hết, chúng ta phải hợp tác với các đối tác toàn cầu, chẳng hạn như Beyond2020 để tạo ra tác động thực sự và có khả năng mở rộng".

Tám hệ thống lọc nước được phát triển bởi Safe Water Cube, một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu đã lọt vào chung kết Giải thưởng Bền vững Zayed 2019 ở hạng mục Nước, hiện đang được sử dụng để cung cấp nước sạch cho 5 ngôi làng và 3 trường học ở tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Với sứ mệnh gây quỹ tư nhân và công cộng để lắp đặt các bồn nước ở các quốc gia nơi mà việc tiếp cận nước uống thực sự liên quan đến vấn đề về sức khỏe, Hiệp hội Agir Ensemble có trụ sở tại Pháp đã phát triển chương trình Safe Water Cube.

Các bồn nước với năng lượng được cung cấp từ một máy bơm tay sẽ lọc vi khuẩn, vi rút và các tạp chất khác từ nước thông qua các bộ lọc khác nhau mà không sử dụng hóa chất độc hại hoặc nguồn điện. Một bồn nước Safe Water Cube có thể cung cấp 1.000 lít nước sạch mỗi giờ và cung cấp nước sạch cho một ngôi làng có dân số lên đến 1.000 người.