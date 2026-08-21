Theo BSCKII Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh (P.Bình Trưng, TP.HCM), trong thời đại số, nhiều người có thói quen vừa thức dậy đã cầm điện thoại để xem tin nhắn, mạng xã hội hoặc tin tức. Tuy nhiên, dưới góc độ y khoa, đây là thói quen không có lợi cho sức khỏe mắt và sức khỏe tinh thần nếu kéo dài thường xuyên.

Gia tăng áp lực cho đôi mắt

Bác sĩ Khanh cho biết, sau một đêm ngủ, bề mặt nhãn cầu thường khô hơn do giảm tiết nước mắt trong lúc ngủ. Khi vừa thức dậy bạn đã nhìn ngay vào màn hình điện thoại ở khoảng cách rất gần, mắt phải điều tiết đột ngột để tập trung hình ảnh.

Ánh sáng xanh từ màn hình cùng việc chớp mắt ít hơn có thể làm tăng cảm giác khô mắt, mỏi mắt, nhức đầu và về lâu dài góp phần làm nặng thêm hội chứng thị giác màn hình.

Khởi đầu ngày mới với tâm lý căng thẳng

Về mặt tinh thần, theo bác sĩ Khanh, tác động của thói quen này càng đáng quan ngại hơn. Những phút đầu tiên sau khi thức dậy là thời điểm não bộ chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang trạng thái tỉnh táo.

Nếu ngay lập tức tiếp nhận một lượng lớn thông tin từ tin tức, công việc hoặc mạng xã hội, não bộ sẽ bị kích hoạt căng thẳng sớm, khiến dễ lo âu, mất tập trung và cảm giác bị cuốn vào áp lực ngay từ đầu ngày.

Sáng vừa thức dậy đã lướt điện thoại, chuyên gia cảnh báo 5 tác hại.

Tăng nguy cơ phụ thuộc vào điện thoại

Chuyên gia cho biết mỗi lượt thông báo, lượt thích hay tin nhắn đều có thể kích thích não bộ tiết dopamine - chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác hưng phấn. Chính cơ chế này khiến nhiều người hình thành thói quen kiểm tra điện thoại liên tục và ngày càng khó rời thiết bị.

Làm giảm hiệu quả làm việc

Chỉ vài chục phút dành cho điện thoại vào buổi sáng cũng có thể khiến kế hoạch trong ngày bị chậm lại. Khi bắt đầu bằng việc lướt mạng xã hội, nhiều người dễ hình thành tâm lý trì hoãn và tiếp tục mất tập trung trong suốt ngày làm việc.

Phá vỡ nhịp sinh hoạt buổi sáng

Khoảng thời gian dành cho điện thoại càng dài thì thời gian dành cho bữa sáng, tập thể dục, chuẩn bị đi làm hoặc các hoạt động chăm sóc bản thân càng bị rút ngắn. Điều này khiến thói quen sinh hoạt lành mạnh dần bị xáo trộn.

Để hạn chế tình trạng này, các chuyên gia khuyến nghị nên tránh sử dụng điện thoại trong khoảng 30-60 phút đầu sau khi thức dậy. Nếu thực sự cần phải sử dụng điện thoại liê quan đến công việc hoặc các việc cần thiết, chỉ nên kiểm tra nhanh các cuộc gọi hoặc tin nhắn quan trọng rồi cất điện thoại.

Việc trì hoãn sử dụng điện thoại vào đầu ngày không chỉ giúp mắt có thời gian thích nghi với ánh sáng mà còn tạo điều kiện để não bộ tỉnh táo tự nhiên, cải thiện khả năng tập trung và duy trì tâm trạng tích cực. Đây là một thay đổi nhỏ nhưng có thể mang lại lợi ích đáng kể cho sức khỏe và hiệu quả làm việc lâu dài.