Sao nam Vbiz lên tiếng gấp về việc quảng cáo cho hãng sữa đặc trị gout

Vụ việc gần 600 loại sữa dành cho trẻ em, thai phụ bị phát hiện làm giả với số lượng lớn, thu lợi gần 500 tỷ đồng gây xôn xao mạng xã hội trong thời gian qua. Đáng chú ý, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng được réo gọi vì từng có hành động kêu gọi khán giả mua loại sữa trong danh sách bị làm giả này.

Vào chiều 15/4, ca sĩ Đan Trường đã gấp rút lên tiếng đính chính thông tin liên quan tới việc quảng cáo sữa hạt đặc trị gout. Anh khẳng định chưa từng hợp tác, nhận lời lời quảng cáo cho sản phẩm này nhưng vẫn ngang nhiên bị sử dụng hình ảnh khi chưa được sự cho phép.

Ca sĩ Đan Trường bức xúc cho hay: "Mấy ngày nay, trên mạng xã hội, có xuất hiện poster, có hình Đan Trường. Tôi khẳng định là chưa hề có mối liên lạc, lời mời quảng cáo cho sản phẩm trên. Đây chỉ là quảng cáo dối trá, lấy hình ảnh của Đan Trường để gạt người tiêu dùng. Mọi người nhớ chú ý, để không bị gạt".

Ca sĩ Đan Trường lên tiếng đính chính về việc quảng cáo cho sữa hạt đặc trị gout

Anh cho biết chưa từng hợp tác nhận lời lời quảng cáo cho sản phẩm này

Ngày 14/4, MC Quyền Linh đã đăng "tâm thư" lên tiếng khi bị chương trình Mái Ấm Gia Đình Việt tố "bội tín". Tuy nhiên, bên dưới phần bình luận của bài viết trên, nam MC cũng nhắc đến việc bị nói quảng cáo cho các thương hiệu sữa giả.

Theo đó, trong bài viết của MC Quyền Linh xuất hiện rất nhiều bình luận của khán giả cho rằng anh thiếu trách nhiệm, quảng cáo hàng giả, kém chất lượng đến người yêu dùng. Trước vấn đề này, Quyền Linh trả lời: "Linh đang nhắc đến những chương trình thiện nguyện, Linh hoàn toàn không liên quan mua bán, hay quảng cáo bất kỳ sản phẩm hay sữa giả nào cả. Cả nhà yên tâm, hãy chờ thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng nhé. Linh không liên quan gì đến 573 loại sữa giả, mọi người cứ yên tâm. Mong mọi người tỉnh táo, đừng để những thông tin sai sự thật dẫn dắt".

MC Quyền Linh khẳng định bản thân không liên quan đến quảng cáo sữa giả đang gây hoang mang dư luận

Thời gian gần đây tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng dưới danh nghĩa sản phẩm sữa đang có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp và tinh vi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, uy tín doanh nghiệp, cũng như niềm tin vào thị trường sữa nội địa.

Ngày 12/4 vừa qua, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 người về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đến nay, 2 công ty trên đã sản xuất 573 nhãn hiệu sữa bột các loại dành cho người bị tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ có thai... và bán ra thị trường, đem lại doanh thu gần 500 tỷ đồng trong khoảng 4 năm.