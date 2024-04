Sao nhí "đắt show" nhất màn ảnh dậy thì thành công: Nhan sắc tuổi 17 gây ngỡ ngàng, sở hữu khối tài sản khủng

Làng giải trí thế giới có rất nhiều diễn viên sớm nổi tiếng từ thuở nhỏ, được đông đảo khán giả yêu thích. Tuy nhiên, không nhiều trong số này có thể giữ được tên tuổi khi lớn lên. Ngôi sao sinh năm 2006 Mckenna Grace là một trong những sao nhí nổi bật nhất tại Hollywood trong hơn 10 năm trở lại đây. Cô chuyên được trao trọng trách đóng các phiên bản nhỏ tuổi của hàng loạt mỹ nhân đình đám như Brie Larson, Margot Robbie...

Mckenna Grace từng được mời đóng phiên bản nhí của nhiều mỹ nhân Hollywood.

Mới đây, Mckenna Grace gây chú ý với vai diễn trong bom tấn hài Ghostbusters: Frozen Empire. Tác phẩm mới vượt mốc doanh thu 100 triệu USD sau 2 tuần công chiếu. Trong phim, Mckenna Grace vào vai Phoebe Spengler - con gái của Callie (Carrie Coon đóng). Nhiều khán giả ngỡ ngàng trước diện mạo của nữ diễn viên ở tuổi 17, khi cô càng lớn càng được khen xinh đẹp.

Mckenna Grace gần đây gây chú ý với Ghostbusters: Frozen Empire.

Một số bình luận của khán giả:

- Mckenna Grace càng lớn càng xinh đẹp đến ngỡ ngàng.

- Nhân vật Phoebe Spengler là điểm sáng trong phần Ghostbusters này.

- Mckenna Grace từ nhỏ đã luôn cuốn hút. Cô bé sở hữu một vẻ đẹp trông rất tươi sáng và thông minh.

- Cô ấy thực sự là một trong những diễn viên trẻ tài năng nhất làng giải trí hiện nay.

Trả lời tạp chí Glamour, Mckenna Grace cho biết cảm thấy thích thú trước những phản hồi của người hâm mộ. "Nhiều khán giả vẫn mặc định rằng tôi vẫn là một đứa trẻ 9 tuổi. Điều đó khá điên rồ khi chỉ vài tháng nữa thôi là tôi sẽ bước sang tuổi 18. Tôi đang ở một giai đoạn khá kỳ cục khi quá tuổi để đóng các vai nhí và chưa đủ già dặn để nhận những vai lớn tuổi hơn. Tôi vẫn hạnh phúc với sự nghiệp của mình, nhưng mọi chuyện khá điên rồ", nữ diễn viên chia sẻ.

Mckenna Grace được đánh giá là một trong những gương mặt tiềm năng bậc nhất của Hollywood hiện nay.

Với hơn 10 năm theo đuổi nghề diễn xuất, Mckenna Grace được mệnh danh là nữ diễn viên đắt show bậc nhất Hollywood. Đến nay, cô đã bỏ túi hơn 70 dự án lớn nhỏ ở cả mảng truyền hình và điện ảnh. Sở hữu một gương mặt sáng, cô được gia đình cho đi học diễn xuất từ năm 4 tuổi và sớm gây chú ý với series Crash & Bernstein (2012). Chỉ một năm sau, sao nhí có vai điện ảnh đầu tay Goodbye World.

Theo tờ Telegraph, giai đoạn đầu sự nghiệp, Mckenna Grace được nhiều nhà sản xuất ưa chuộng nhờ ngoại hình trong sáng nhưng lối diễn khá chững chạc. Năm 2017, cô có vai diễn đột phá trong Gifted, đóng cùng "Đội trưởng Mỹ" Chris Evans. Màn thể hiện của Mckenna Grace nhận cơn mưa lời khen từ giới phê bình. Đồng thời, cô cũng nhận đề cử Diễn viên trẻ xuất sắc nhất tại giải thưởng uy tín Critics' Choice Movie Award.

Cũng trong năm 2017, Mckenna Grace tiếp tục ghi dấu ấn khi đóng phiên bản nhí của Margot Robbie trong I, Tonya. Bộ phim nhận nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, được đề cử 3 giải Oscar. Trang phê bình điện ảnh RogerEbert đánh giá cao màn thể hiện của Mckenna Grace, cho rằng cô lột tả cảm xúc của nhân vật chính một cách xuất sắc.

Những năm gần đây, Mckenna Grace tiếp tục có hàng loạt các vai diễn đáng chu ý trong những dự án lớn như Captain Marvel, Annabelle Comes Home, Young Sheldon, The Handmaid's Tale, Chilling Adventures of Sabrina... Ở tuổi 17, cô đã sở hữu khối tài sản đáng mơ ước lên tới hơn 3 triệu USD (gần 75 tỷ đồng). Trang Hollywood Reporter trong nhiều năm liên tiếp cũng xếp Mckenna Grace vào danh sách những gương mặt triển vọng bậc nhất của làng phim ảnh hiện tại.