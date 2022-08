Sao nhí Ở Nhà Một Mình sau 32 năm: Hiện tượng toàn cầu làm nên lịch sử về cát xê, làm lại cuộc đời nhờ minh tinh gốc Việt

Ra mắt năm 1990, bộ phim điện ảnh Home Alone ( Ở Nhà Một Mình ) đã tạo nên cơn sốt toàn cầu và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong mỗi dịp Giáng sinh. Siêu phẩm đình đám này đã đưa tên tuổi Macaulay Culkin lên hàng sao nhí được săn đón hàng đầu Hollywood. Sau 32 năm kể từ ngày phần phim Ở Nhà Một Mình đầu tiên phát sóng, sao nhí một thời đã có nhiều đổi khác về cả cuộc sống và ngoại hình.

Sao nhí đắt giá nhất hành tinh với loạt vai diễn để đời

Nhắc đến cái tên Macaulay Culkin, công chúng sẽ nhớ ngay đến vai diễn cậu bé lém lỉnh, thông minh Kevin McCallister trong series phim đình đám mùa Giáng sinh Ở Nhà Một Mình. Với lối diễn xuất tự nhiên, hài hước cùng với nụ cười nửa miệng đặc trưng, Culkin đã nhận được đề cử Quả cầu vàng danh giá khi chỉ mới 8 tuổi. Và với phần phim tiếp theo Home Alone 2: Lost in New York, Macaulay trở thành diễn viên nhí đầu tiên trong lịch sử nhận được cát-xê hơn 1 triệu USD (23 tỷ đồng)/tập phim.

Vai diễn cậu bé Kevin trong bộ phim Ở Nhà Một Mình giúp Macaulay Culkin một bước thành sao





Macaulay Culkin hồi nhỏ "đốn tim" bao thế hệ khán giả trên khắp thế giới với gương mặt búng ra sữa, đôi mắt xanh sâu thẳm

Không dừng lại ở Ở Nhà Một Mình, Macaulay tiếp tục tỏa sáng trong hàng loạt dự án như The Good Son, The Nutcracker, Richie Rich… Thậm chí, khi tham gia bộ phim Richie Rich, sao nhí đình đám đã nhận được mức thù lao lên tới 4,5 triệu USD (105 tỷ đồng) và trở thành hiện tượng chưa từng có ở Hollywood. Bên cạnh mức cát xê cao ngất ngưởng lên tới cả triệu USD, sao nhí đình đám còn liên tục nhận được lời mời tham gia chương trình truyền hình và hợp đồng quảng cáo đắt giá.



Dù mới 12 tuổi, Macaulay Culkin đã trở thành triệu phú với khối tài sản lên tới 15 triệu USD (351 tỷ đồng). Vào năm 1994, sao nhí đình đám bất ngờ tuyên bố nghỉ diễn vì lý do chán diễn xuất. Và mặc dù chỉ hoạt động nghệ thuật trong vòng 2 năm nhưng Macaulay Culkin vẫn thu về được thành tựu kỳ tích.

Không chỉ là trung tâm của giới phim ảnh, Macaulay còn nổi bật hơn khi được "ông vua nhạc Pop" Michael Jackson mời xuất hiện trong MV Black or White





Macaulay Culkin thành triệu phú từ khi chỉ mới 12 tuổi





Quãng thời gian bên sườn dốc vì hậu quả của nổi tiếng quá sớm

Cứ ngỡ sự nghiệp huy hoàng và tương lai rộng mở đang chờ đợi Macaulay phía trước thế nhưng nào ngờ chính sự nổi tiếng quá sớm ấy đã khiến cuộc sống của nam diễn viên đã trải qua không ít thăng trầm. Mọi việc bắt đầu từ khi bố mẹ nam diễn viên chia tay và bắt đầu tranh giành khối tài sản khổng lồ của con trai vào năm anh 14 tuổi. Thậm chí, Macaulay còn từ mặt cha và cáo buộc ông về tội hành hung mình. Và kể từ đó đến nay, quan hệ giữa 2 cha con vẫn chưa hề được cải thiện. Tuy nhiên, đau xót hơn cả chính là 2 người chị gái của nam diễn viên đã lần lượt qua đời vì chất kích thích và tai nạn giao thông từ năm 2000.

Bi kịch gia đình đã gián tiếp đẩy nam diễn viên vào bước đường tuột dốc





Việc nổi tiếng từ quá sớm, phải đảm đương khối lượng công việc lớn khiến nam diễn viên căng thẳng và dần sa ngã

Chính điều này đã khiến Macaulay sa ngã, tiệc tùng buông thả, dẫn đến sự nghiệp cũng tuột dốc thê thảm. Trong suốt những năm vắng bóng khỏi màn ảnh Hollywood, nam diễn viên liên tục bị bắt giữ và phải hầu tòa. Năm 24 tuổi là thời kỳ ngôi sao sinh năm 1980 sa đọa nhất. Từng có thời điểm, nam diễn viên khiến khiến dư luận toàn cầu dậy sóng với ngoại hình ngày càng xuống sắc, gầy gò và già nua chỉ sau thời gian ngắn ở ẩn. Nhìn lại hình ảnh này, khán giả không khỏi tiếc nuối cho một tài năng trẻ từng làm mưa làm gió với khả năng diễn xuất tiềm năng xưa kia.



Hình ảnh tiều tụy này khiến khán giả không còn nhận ra sao nhí đáng yêu ngày nào





Anh liên tục xuất hiện trên mặt báo với hình ảnh gầy gò, xuống dốc. Ai cũng tiếc nuối vì sao nhí năm xưa đã không còn giữ được vẻ tươi sáng, tràn đầy sức sống như xưa





Dù cố gắng quay lại màn ảnh, thế nhưng danh tiếng của Macaulay Culkin đã không còn bùng nổ như xưa. Ngôi sao Ở Nhà Một Mình tham gia các dự án Party Monster (2003), Saved! (2004), Sex and Breakfast (2007) nhưng không những không đạt được thành công mà còn bị chỉ trích dữ dội.

Kể từ đó, Macaulay không còn mặn mà với diễn xuất và lại tuyên bố từ giã sự nghiệp diễn xuất ở tuổi 35. Tuy nhiên đến năm 2021, nam tài tử dần trở lại với Hollywood bằng một vai diễn trong series kinh dị nổi tiếng American Horror Story. Dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn 5 tập phim của mùa thứ 10, nhưng Culkin vẫn gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ khả năng nhập vai quá tốt. Một lần nữa, khán giả lại hi vọng hiện tượng năm xưa có thể vực dậy nhờ tiềm năng diễn xuất và nỗ lực.

Màn trở lại của Culkin trong American Horror Story đã khiến giới chuyên môn cũng như khán giả phải bất ngờ và thích thú





Hiện tại, dù Macaulay vẫn chưa có dự định tham gia bộ phim nào nhưng khán giả vẫn vô cùng kỳ vọng vào dự án tiếp theo của anh





Tình yêu định mệnh với nữ minh tinh gốc Việt giúp Macaulay Culkin thay đổi cuộc đời

Sau nhiều mối tình đổ vỡ, Macaulay chỉ thực sự thay đổi theo chiều hướng tích cực khi anh tìm được người phụ nữ của đời mình - nữ diễn viên gốc Việt Brenda Song . Cả hai có cơ hội gặp nhau tại phim trường Changeland vào năm 2017. Không lâu sau, cặp đôi đã chính thức công khai hẹn hò khi được bắt gặp cùng nhau ăn tối tại một nhà hàng ở Los Angeles.

Nam tài tử kết hôn lần đầu với minh tinh Rachel Miner vào năm 1998 khi cả hai mới 18 tuổi, nhưng cặp đôi đã ly hôn 2 năm sau đó





Năm 2002, Macaulay hẹn hò với “thiên nga đen” Mila Kunis. Cặp đôi gắn bó với nhau suốt 8 năm và chia tay trong sự tiếc nuối của công chúng





Tháng 7/2017, anh công khai hẹn hò với nữ diễn viên gốc Việt Brenda Song và đây là mối tình giúp thay đổi cả cuộc đời Macaulay Culkin





Tình yêu của Brenda Song giúp Macaulay Culkin thay đổi theo chiều hướng tích cực





Từ ngày có tình yêu, Macaulay bỗng thay đổi theo hướng tích cực hơn hẳn. Người ta không còn thấy dáng vẻ xuề xoà, luộm thuộm hay những bê bối xung quanh anh. Nam diễn viên dần lấy lại phong độ với gương mặt sáng và tươi tắn, ăn mặc tươm tất và dáng vẻ tràn đầy sức sống. Đồng thời, sao nhí một thời cũng tích cực tham gia các show giải trí, xây dựng lại hình tượng. Dù không thể đạt được hào quang như trước nhưng Macaulay ở thời điểm hiện tại đã khiến người hâm mộ yên lòng vì từng bước trở lại sự nghiệp diễn xuất.

Từ khi hẹn hò Brenda Song, Macaulay trông hạnh phúc và có cuộc sống lành mạnh hơn xưa





Anh lột xác hoàn toàn về ngoại hình và bắt đầu quay trở lại màn ảnh





Macaulay Culkin xuất hiện ở show diễn thời trang Gucci Love Parade với cương vị người mẫu





Nam diễn viên thường xuyên cập nhật những hình ảnh vui vẻ, hạnh phúc lên trang cá nhân





Đến tháng 4/2021, người hâm mộ đều vô cùng bất ngờ khi cả hai thông báo chào đón cậu con trai đầu lòng. Được biết, con trai của họ được đặt tên theo người chị quá cố của Macaulay Culkin, đó là Dakota Song Culkin. Và đến năm 2022, cặp đôi đã quyết định đính hôn và về chung một nhà sau hơn 4 năm hẹn hò.

Sao nhí đình đám một thời của bộ phim huyền thoại Ở Nhà Một Mình giờ đã lên chức bố





Anh và nữ diễn viên gốc Việt chính thức đính hôn sau 10 tháng sinh con đầu lòng.Sau những đổ vỡ và ồn ào trong quá khứ, cuối cùng Macaulay Culkin cũng tìm thấy bến đỗ hạnh phúc cho mình

Nguồn ảnh: Instagram, Pinterest