Sao nhí xinh nhất Hoa Cỏ May U40 vẫn trẻ đẹp khó tin, từ giã showbiz vì lý do đau lòng

Có một thời, nhắc đến phim truyền hình Việt là không thể bỏ qua Hoa Cỏ May - bộ phim gắn liền với ký ức của cả một thế hệ khán giả. Không chỉ gây sốt bởi câu chuyện gần gũi, chân thật về tuổi trẻ, Hoa Cỏ May còn là bệ phóng cho nhiều gương mặt diễn viên được yêu mến. Và giữa dàn cast năm ấy, Trịnh Bích Huyền là một trong những sao nhí để lại ấn tượng đặc biệt nhờ lối diễn tự nhiên, duyên dáng cùng gương mặt xinh xắn rất ăn hình.

Trịnh Bích Huyền trong Hoa Cỏ May

Không chỉ có Hoa Cỏ May, Trịnh Bích Huyền còn là cái tên quen thuộc với khán giả truyền hình đầu những năm 2000 qua loạt phim "quốc dân" như Đội Đặc Nhiệm Nhà C21, Nhà Có Nhiều Cửa Sổ, Vòng Nguyệt Quế hay Phía Cuối Cầu Vồng. Đặc biệt, vai em gái của Minh "tổ cú" trong Đội Đặc Nhiệm Nhà C21 đã giúp cô ghi dấu mạnh mẽ trong lòng khán giả. Khi ấy, Bích Huyền gây thiện cảm bởi hình ảnh một cô bé thông minh, lanh lợi, cá tính rõ ràng.

Điểm khiến Trịnh Bích Huyền được yêu mến không chỉ nằm ở ngoại hình dễ thương với nụ cười tươi, chiếc răng khểnh duyên dáng, mà còn ở khả năng diễn xuất linh hoạt. Cô có thể xử lý từ những phân đoạn nhẹ nhàng, đáng yêu cho đến các tình huống cảm xúc một cách mượt mà so với một diễn viên nhí. Đài từ rõ ràng, biểu cảm tự nhiên giúp Bích Huyền hoàn toàn thuyết phục người xem, trở thành một trong những sao nhí nổi bật nhất màn ảnh Việt thời điểm đó.

Tưởng chừng con đường nghệ thuật sẽ còn rộng mở, nhưng khi đang ở giai đoạn được xem là đỉnh cao, Trịnh Bích Huyền lại bất ngờ rẽ hướng. Năm 2012, cô kết hôn với Johan - một doanh nhân người Thụy Điển hơn cô 10 tuổi. Sau đó, cô cũng tham gia nhiều vai diễn đình đám, đáng chú ý có phim Ngoại Tình Với Vợ và Người Đàn Bà Ngủ Trên Nóc Nhà.

Bích Huyền trong Ngoại Tình Với Vợ - phim cô tham gia sau khi kết hôn

Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, nữ diễn viên cũng dần hạn chế tham gia phim ảnh. Dần dần, cô chính thức rút lui khỏi showbiz vào năm 2018, chuyển hẳn qua Thụy Sĩ sống để toàn tâm chăm sóc tổ ấm.

Chia sẻ về quyết định này, cô từng thẳng thắn cho biết sau khi có con, ưu tiên lớn nhất của cô là gia đình. Với Bích Huyền, việc tạm dừng sự nghiệp không phải là đánh mất, mà là lựa chọn một hành trình khác phù hợp hơn với cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, phía sau quyết định rời xa ánh đèn sân khấu không chỉ là câu chuyện làm vợ, làm mẹ đơn thuần. Trịnh Bích Huyền từng trải qua không ít biến cố cá nhân.

Bích Huyền từng chia sẻ với báo chí, sau tai nạn của diễn viên Thanh Hải - vai Tùng “quắt” trong phim Đội đặc nhiệm nhà C21 và cũng là anh trai ruột của cô qua đời, gia đình cô liên tiếp gặp biến cố khiến cô phải dừng hoạt động đóng phim trong thời gian dài. Sau đó nữ diễn viên đã quyết định chuyển vào Nam sinh sống và mỗi khi xem lại những thước phim kỷ niệm của hai anh em cô đều cảm thấy buồn và xót xa.

Nữ diễn viên từng đối mặt với chứng trầm cảm sau sinh khi sinh con đầu lòng. Cô chia sẻ đã có quãng thời gian dài bị những cảm xúc tiêu cực đeo bám, cuộc sống vợ chồng cũng không ít lần căng thẳng, những vết sẹo tinh thần tưởng chừng khó lành.

May mắn là bằng sự đồng hành của chồng và niềm vui từ các con, cô dần vượt qua giai đoạn khó khăn ấy. Việc tập yoga, đọc sách và điều chỉnh lối sống giúp Bích Huyền tìm lại sự cân bằng, để rồi hiện tại có thể nhìn lại quá khứ với tâm thế nhẹ nhàng hơn.

Hiện nay, Trịnh Bích Huyền đang sinh sống tại Thụy Điển cùng chồng và hai con gái. Cô khá kín tiếng, ít chia sẻ đời tư, nhưng mỗi lần hiếm hoi xuất hiện trên mạng xã hội đều khiến khán giả bất ngờ. Ở tuổi 38, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, làn da trắng mịn cùng nụ cười rạng rỡ gần như không thay đổi so với thời đóng phim.

Khi được hỏi có tiếc nuối ánh hào quang năm xưa, Trịnh Bích Huyền thừa nhận: "Không phải là không nhớ". Nhưng với cô, mỗi giai đoạn đều có giá trị riêng, và hiện tại chính là điều cô muốn gìn giữ. "Không có quá khứ sẽ không có hiện tại", nữ diễn viên từng chia sẻ một cách nhìn vừa thực tế, vừa bình thản.

Từ một sao nhí đình đám, được yêu mến khắp màn ảnh nhỏ đến một người phụ nữ chọn cuộc sống gia đình làm trung tâm, hành trình của Trịnh Bích Huyền có thể khiến nhiều người tiếc nuối. Nhưng nhìn vào cuộc sống hiện tại bình yên, đủ đầy và hạnh phúc, có lẽ đó lại chính là "vai diễn" trọn vẹn nhất mà cô lựa chọn cho mình.