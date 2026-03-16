Sao Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh lại làm đến mức độ này?

Mới đây, Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi đăng tải một đoạn clip vui trên trang cá nhân. Theo đó, cô nàng tự biên tự diễn một tiểu phẩm hài, trong vai một người “giả nghèo” bất đắc dĩ. Đáng nói, cách diễn của Quỳnh Anh khiến netizen phải bàn tán vì quá lăn xả, liên tục diễn sâu để tạo tiếng cười.

Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh sơ hở là tiểu phẩm

Phía dưới phần bình luận, không ít người cho rằng Quỳnh Anh có năng khiếu diễn xuất bởi vai nào cũng dám làm. Bên cạnh đó, vợ cầu thủ Duy Mạnh còn được nhận xét là một người hài hước, vui vẻ, không màng hình tượng cá nhân mà luôn làm tiểu phẩm, thoải mái chia sẻ về tính cách thật cũng như cuộc sống đời thường.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Trời đất ơi, không ngờ chị làm tới mức này! Em xem mà buồn cười quá”.

- “Chị Quỳnh Anh diễn sâu quá trời”.

- “Chưa bao giờ bí content luôn, mỗi lần một tiểu phẩm”.

- “Có thể là cười đến sáng mai, sơ hở là chị làm clip hài”.

- “Bạn này nhiều năng lượng tích cực ghê, còn vui tính nữa”.

So với nhiều vợ của các cầu thủ trong làng bóng đá, Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh được nhiều người nhận xét vui là một “ca lạ”. Bởi dù được biết đến là tiểu thư, ái nữ của cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn, sinh ra trong gia đình có điều kiện nhưng Quỳnh Anh lại khá chân chất, không quá quan trọng hình tượng mà luôn không ngại thể hiện những gì đời thường nhất trên MXH.

Trên trang cá nhân của mình, bên cạnh những dịp đặc biệt cần xuất hiện chỉn chu, Quỳnh Anh thường đăng những hình ảnh, video clip giản dị bên gia đình. Cô thường diện áo phông, quần short đơn giản trong những chuyến du lịch; liên tục “quăng miếng hài” trong mỗi livestream bán hàng cùng chị gái hay rất chịu khó làm content, tự nghĩ tiểu phẩm, đu trend MXH.

Quỳnh Anh thường xuất hiện giản dị với mặt mộc, phong cách thời trang đời thường

Tuy nhiên cũng vì vậy mà không ít lần, Quỳnh Anh trở thành tâm điểm bàn tán của netizen, đặc biệt là gu thẩm mỹ, phong cách ăn mặc. Một số bình luận cho rằng Quỳnh Anh không có khí chất của một tiểu thư nhà giàu hay vợ của một cầu thủ nổi tiếng.

Song trước những ý kiến như vậy, Quỳnh Anh lại có phản ứng khá thoải mái vì cô nàng chỉ chọn những bộ đồ theo sở thích, có tính ứng dụng cao, dễ dàng cho việc sinh hoạt và di chuyển. Thậm chí, vợ Duy Mạnh còn hóm hỉnh tự trêu bản thân khi khoe ảnh đời thường và thừa nhận: “Trông cũng quê thật".

Chính sự thẳng thắn, không quá bận tâm đến những lời chê bai khiến nhiều người cảm thấy Quỳnh Anh khá dễ thương và gần gũi. Dù cũng thường xuyên mua sắm, dùng đồ hiệu nhưng cô ưu tiên cho tính ứng dụng, sự thoải mái hơn là việc chạy theo xu hướng thời trang cầu kỳ. Và cũng nhờ sự tự nhiên, mộc mạc này lại trở thành nét riêng không lẫn vào đâu được của Quỳnh Anh.

Dù vướng nhiều tranh luận về gu thời trang song không thể phủ nhận, Quỳnh Anh sở hữu nhan sắc xinh đẹp, tự nhiên

Cuộc sống hôn nhân của Quỳnh Anh và Duy Mạnh cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ

Nguyễn Quỳnh Anh (SN 1996, Hà Nội) vợ của trung vệ Đỗ Duy Mạnh không chỉ được biết đến với danh xưng "công chúa béo", ái nữ cựu chủ tịch CLB Sài Gòn mà còn là cô chủ của shop mỹ phẩm có tiếng. Quỳnh Anh là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư, luôn tập trung vào việc kinh doanh cũng như chăm sóc gia đình.

Sau 6 năm về chung một nhà, Quỳnh Anh và Duy Mạnh vẫn luôn là hình mẫu gia đình được cộng đồng mạng ngưỡng mộ. Không ồn ào thị phi, cặp đôi ghi điểm bởi sự giản dị, gắn bó và những khoảnh khắc đời thường tràn ngập tiếng cười bên hai nhóc tỳ đáng yêu.