Sắp chi hơn 6.000 tỉ đồng làm cao tốc ở Đồng Tháp

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 có tổng chiều dài gần 27 km, nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, với tổng mức đầu tư hơn 6.100 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Hàn Quốc và vốn đối ứng của Việt Nam.

Điểm đầu của cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh kết nối với Quốc lộ N2, thuộc thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười và điểm cuối tại nút giao An Bình, thuộc xã An Bình, huyện Cao Lãnh.

Đến nay, đơn vị đã hoàn thành công tác bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho UBND huyện Tháp Mười và Cao Lãnh, họp dân công bố chủ trương đầu tư dự án, phạm vi giải phóng mặt bằng. Địa phương đang đo đạc, kiểm đếm tài sản trên đất. UBND tỉnh Đồng Tháp phấn đấu sẽ khởi công cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh trong tháng 12.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, đơn vị đã có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kế hoạch triển khai dự án đường cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh với một số mốc chính như phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán các gói thầu xây lắp trước 21/8/2024; tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng các gói thầu xây lắp, tư vấn giám sát trước ngày 20/12/2024; bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng trước ngày 23/12/2024; khởi công dự án dự kiến vào ngày 25/12/2024.

Việc đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 là một trong những công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh nên các bên đang đẩy nhanh tiến độ để khởi công xây dựng.