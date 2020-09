Sắp có dự án điện mặt trời cung cấp cho cả miền Tây

Ngày 15-9, Tập đoàn Sao Mai (gọi tắt là ASM) tổ chức lễ khởi động lắp đặt hệ thống thiết bị chính của nhà máy điện mặt trời (giai đoạn II tại huyện Tịnh Biên) có công suất 106Mwp với vốn đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng.

Theo lãnh đạo ASM, Sao Mai sẽ hoàn thành tổng thể Nhà máy điện mặt trời có tổng công suất 210 MWp, trên diện tích khoảng 270 ha, vốn đầu tư chạm mốc 6.000 tỉ đồng vào cuối năm 2020. Nhân dịp này, ASM cũng đang chuẩn bị khánh thành nhà máy nước uống thiên nhiên An Hảo (tại huyện Tri Tôn), có vốn đầu tư 120 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ khởi động, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng dự án điện mặt trời do ASM đầu tư trong cả 2 giai đoạn sẽ đóng góp 1 phần rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh này. Đặc biệt, trong dịp An Giang chuẩn bị đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 là hết sức có ý nghĩa và đồng thời cũng khép lại quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong giai đoạn 2015-2020.

Cánh đồng năng lượng điện mặt trời dưới chân núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên do ASM đầu tư.

"Dự án này sẽ đóng góp phần rất quan trọng để An Giang mời gọi các doanh nghiệp về đầu tư. Có thể nói dự án này không chỉ giúp cho An Giang trong việc phát triển kinh tế xã hội mà còn thực hiện mục tiêu kép là phát triển công nghiệp điện và loại hình du lịch mới theo mô hình du lịch sinh thái kết hợp năng lượng điện mặt trời. Dự án này còn có thể cung cấp cho cả khu vực ĐBSCL nói chung trong bối cảnh cả nước đang thiếu điện sinh hoạt cũng như phục vụ sản xuất. Từ năm 2018 đến nay, An Giang đã mời gọi các nhà đầu tư với nhiều dự án hết sức quan trọng nên nhu cầu về nguồn điện ổn định là vô cùng cần thiết cho các doanh nghiệp, nhất là tại tại các khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh"- ông Bình nhấn mạnh.