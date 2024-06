Sắp có quy chuẩn xe chở học sinh, ngăn chặn tình trạng bỏ quên trẻ

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết đang được Bộ GTVT giao chủ trì soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô, trong đó có xe chở học sinh. Nhiều đề xuất mới sẽ được đưa ra nhằm ngăn chặn tình trạng bỏ quên trẻ trên xe.

Được biết, dự thảo về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến 1-2 tháng tới sẽ ban hành và có hiệu lực vào đầu năm 2025.

Trước đó, trên các phương tiện truyền thông cũng đã đề cập tới một số thay đổi trong sự thảo, liên quan tới xe đưa đón học sinh. Theo đó, những xe này phải thống nhất một màu vàng đậm phủ bên ngoài thân xe. Mặt sau xe phải có thiết bị cảnh báo hoặc biển cảnh báo các phương tiện khác không được vượt khi xe đang đỗ ở bến để đón, trả học sinh.

Dự thảo cũng quy định rõ, không sử dụng xe buýt 2 tầng và xe buýt nối toa (Articulated Bus) làm xe chở học sinh. Bên trong và bên ngoài xe không được có các lỗ, các góc cạnh sắc nhọn, các khuyết tật có thể gây thương tích.

Đối với xe chở học sinh mẫu giáo, tiểu học, phải có thêm tối thiểu 1 chỗ ngồi cho người quản lý học sinh; xe chở từ 29 học sinh mẫu giáo, tiểu học trở lên phải có thêm 2 chỗ ngồi cho người quản lý.

Xe chở học sinh mẫu giáo không vượt quá 45 ghế; xe chở học sinh tiểu học, trung học cơ sở với số lượng không quá 56 người.

Đối với ghế ngồi trên xe chở học sinh, dự thảo quy định không được bố trí thuộc hàng ghế đầu tiên cùng với hàng ghế người lái xe; xe được trang bị dây đai an toàn loại hai điểm và được bố trí từ hàng thứ hai trở đi.

Xe chở học sinh có bậc lên xuống phải được lắp tay vịn ở cửa hành khách và không được có phần nhô ra hoặc gờ trên tay vịn có thể gây thương tích cho học sinh.

Xe chở học sinh phải được trang bị thiết bị quan sát toàn bộ khu vực hành khách thông qua gương chiếu hậu và hệ thống camera bên trong để giám sát hành vi của lái xe, người quản lý học sinh và học sinh trên xe; camera bên ngoài để giám sát tình trạng giao thông phía ngoài cửa lên xuống.

Xe phải có đèn cảnh báo nguy hiểm tự động được bật khi cửa lên xuống mở để đón, trả học sinh. Camera phải có hệ thống ghi nhớ và xử lý thông tin.

Ngoài ra, xe chở học sinh phải được trang bị hệ thống cảnh báo tự động bằng còi báo động, âm thanh khẩn cấp hoặc liên lạc khẩn cấp trực tiếp đến lái xe, người quản lý học sinh trong trường hợp học sinh bị bỏ quên trên xe thời gian không lâu quá 15 phút", đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam thông tin.

Sau hàng loạt vụ việc để quên trẻ trên xe đưa đón học sinh, cơ quan chức năng đang đưa ra các quy định chặt chẽ về loại hình dịch vụ này, ngăn chặn những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TTATGTĐB) và Luật Đường bộ đang lấy ý kiến tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội cũng có nhiều đề xuất mới nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, đặc biệt là trẻ nhỏ khi sử dụng các hình thức xe đưa đón tới trường mỗi ngày.

Theo đó, dự luật quy định xe ô tô kinh doanh vận tải chở học sinh, trẻ em mầm non phải đáp ứng các yêu cầu. Trong đó xe phải còn hạn đăng kiểm, có thiết bị giám sát hành trình, nếu xe từ 8 chỗ ngồi trở lên gắn thêm thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe; có niên hạn sử dụng không quá 20 năm; có màu sơn theo quy định của Chính phủ.

Xe ô tô chở học sinh tiểu học hoặc trẻ em mầm non phải có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc sử dụng ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định.

Khi đưa đón học sinh tiểu học, trẻ em mầm non phải bố trí tối thiểu một người quản lý trên mỗi xe ô tô để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự và bảo đảm an toàn cho học sinh tiểu học, trẻ em mầm non trong suốt chuyến đi.

Trường hợp xe trên 30 chỗ và chở trên 29 học sinh tiểu học và trẻ em mầm non phải bố trí tối thiểu hai người quản lý trên mỗi xe ô tô. Không được để trẻ trên xe khi người lái xe và người quản lý đã rời xe.

Cạnh đó, lái xe ô tô đưa đón học sinh, trẻ em mầm non phải có tối thiểu hai năm kinh nghiệm lái xe vận tải hành khách.

Cơ sở giáo dục, đào tạo phải xây dựng, tập huấn cho cho tài xế và người quản lý học sinh, trẻ em mầm non nắm vững và thực hiện đúng quy trình bảo đảm an toàn khi đưa đón học sinh, trẻ em mầm non; chịu trách nhiệm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ khi tổ chức đưa đón học sinh của đơn vị mình.

Ngoài ra, xe đưa đón được ưu tiên trong tổ chức, phân luồng, điều tiết giao thông, bố trí nơi dừng, đỗ tại khu vực trường học và tại các điểm trên lộ trình đưa đón học sinh.

Đặc biệt đáng lưu ý, dự thảo Luật Đường bộ, Bộ GTVT cũng dành riêng một điều để quy định hoạt động vận tải đưa đón trẻ em mầm non, học sinh bằng xe ô tô. Dự luật quy định trường hợp cơ sở giáo dục tự tổ chức hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh phải đáp ứng quy định về hoạt động vận tải nội bộ bằng xe ô tô. Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện đưa đón trẻ em mầm non, học sinh bằng xe ô tô phải đáp ứng quy định về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.