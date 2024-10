Sắp diễn ra thương vụ “khủng” tại Sabeco

Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước Giải Khát Sài Gòn (Sabeco, mã SAB) thông báo kế hoạch chào mua công khai hơn 37,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 43,2% vốn của Công ty CP Tập đoàn Bia Sài Gòn - Bình Tây (Sabibeco, mã SBB).

Thời gian dự kiến diễn ra giao dịch trên là từ ngày 31/10-25/12/2024, qua đó nâng sở hữu trực tiếp từ gần 14,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 16,4%) lên gần 52,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 59,6%), qua đó trở thành Công ty mẹ của Sabibeco.

Với giá chào mua 22.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Sabeco cần chi ra gần 832 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ này. Đáng chú ý, mức giá này cao hơn 24% so với thị giá khoảng 17.800 đồng/cổ phiếu của SBB hiện tại.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SBB gần đây đi ngang sau đợt tăng mạnh vào tháng 8, giai đoạn cổ phiếu này tiến một mạch từ vùng quanh 14.000 đồng/cổ phiếu lên vùng quanh 18.000 đồng/cổ phiếu.

Sabeco cho biết, trong quá trình chào mua có thể tăng giá (nếu cần) để đảm bảo lợi ích của Công ty, cũng như đưa ra các điều kiện về việc hủy bỏ đợt chào mua nếu số lượng cổ phiếu SBB đăng ký bán không đạt tỷ lệ tối thiểu hơn 25,1 triệu cổ phiếu (28,7% cổ phiếu đang lưu hành), hoặc SBB giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Sabibeco được biết đến với nhãn hiệu bia Sagota gồm nhiều sản phẩm bia hơi, bia lon, bia tươi, bia chai; sản phẩm gia công bia Saigon Special, Saigon Larger, Saigon 333 Export, Saigon Export; nước uống lúa mạch vị chanh và vị mâm xôi Malty.

Theo báo cáo của Chứng khoán FPTS, sau khi hoàn tất thương vụ M&A Sabibeco, tổng công suất của Sabeco sẽ được nâng lên 3,01 tỷ lít bia/năm ngay trong năm 2024, tăng 25,4% so với công suất hiện tại và trở thành doanh nghiệp bia có quy mô sản xuất lớn nhất Việt Nam.

Nửa đầu năm 2024, Sabeco ghi nhận gần 15.270 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng gần 2.246 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 6% so với cùng kỳ; thực hiện được 44% chỉ tiêu doanh thu và 52% mục tiêu lợi nhuận năm.

Cuối quý II, tổng tài sản của Sabeco ở mức gần 34.154 tỷ đồng, tăng thêm 97 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả khoảng 9.024 tỷ đồng, tăng mạnh 453 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do tăng cổ tức phải trả.