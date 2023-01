Sắp giao hàng ngàn lô đất tái định cư

Dự án thành phần 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1) đoạn đi qua địa bàn 2 xã Long Tân, Phú Thạnh (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) có chiều dài 6,3 km. Là người bị ảnh hưởng bởi dự án, ông Nguyễn Minh Tùng (ngụ xã Long Tân) nói dự án, trong đó có cầu Nhơn Trạch, khi hoàn thành sẽ mở ra vận hội mới cho địa phương nên ông rất mừng và mong sớm được tái định cư (TĐC) để ổn định cuộc sống, mở rộng sinh kế.

Mừng và mong

Theo ông Tùng, ông mừng là do thông tin về dự án 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 được ông nghe hơn 10 năm nhưng chờ hoài nay mới thấy khởi công. "Dù bị thu hồi hơn 3.000 m2 đất để làm dự án nhưng tôi vẫn không thấy tiếc. Bởi như đã nói ở trên, đây là dự án lớn, sẽ mở ra tương lai tươi sáng cho nhiều gia đình, cho địa phương, nhất là trong đi lại, giao thương giữa TP HCM và Nhơn Trạch nói riêng, Đồng Nai nói chung" - ông Tùng chia sẻ.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Hà (ngụ xã Phú Thạnh) nói Nhơn Trạch quy hoạch là đô thị loại II nhưng hàng chục năm nay phát triển không như mong đợi. Nguyên nhân một phần là do hạn chế trong kết nối giao thông.

Một góc khu tái định cư Phú Hội đang hoàn thiện hạ tầng

Tuy rất mừng và sẵn sàng giao đất để thực hiện dự án nhưng cả ông Hà và ông Tùng đều mong sớm nhận được tiền đền bù và có nơi TĐC với đầy đủ các tiêu chí điện, đường, trường, trạm. Theo ông Hà, ông được thông tin là gia đình sẽ được bố trí về khu TĐC Phước An. Trong khi qua khảo sát, khu TĐC này dù gần đường, khu công nghiệp nhưng lại xa chợ, xa trường học, xa cơ sở y tế. "Tôi mong các cơ quan liên quan tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng xã hội để nơi ở mới tốt hơn nơi ở hiện tại" - ông Hà mong muốn.



Cũng ở Nhơn Trạch, sau khi bị thu hồi gần 1.200 m2 đất để thực hiện dự án khu TĐC Phú Hội, gia đình ông Phạm Văn Phồi (ngụ ấp Xóm Hố, xã Phú Hội) được bố trí TĐC tại xã Long Thọ. Tuy nhiên, theo ông Phồi, sau khi ông và các con có nguyện vọng được cấp TĐC tại chỗ, tức khu TĐC Phú Hội, thì đã được địa phương đồng ý. "Khi nguyện vọng đề đạt được giải quyết, tôi và các con mừng lắm" - ông Phồi nói. Theo ông Phồi, ngoài tiền đền bù 1,2 tỉ đồng, gia đình ông được hỗ trợ 6 tháng tiền thuê nhà trọ, xét cấp 3 lô TĐC chính và 1 lô phụ. Điều này làm ông và các con cảm thấy yên tâm. Tuy nhiên, ông mong muốn khu TĐC sớm hoàn thiện hạ tầng để người dân sớm nhận nền, xây nhà.

Sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến

Giải tỏa nỗi lo của người dân bị thu hồi đất chờ TĐC, ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch - khẳng định địa phương đã và đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng tại các khu TĐC Long Thọ, Phước An, Phú Hội và Phú Đông để phục vụ việc thu hồi đất làm dự án trên địa bàn, đặc biệt là dự án thành phần 1A đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc dự án đường Vành đai 3 - TP HCM. "Liên quan đến TĐC cho dự án thành phần của đường Vành đai 3 - TP HCM, theo tiến độ của trung ương và tỉnh giao, huyện sẽ tiến hành kiểm đếm, đo đạc, xác định giá đất và thực hiện bồi thường cho người dân trong năm 2023, sau đó bàn giao cho đơn vị thi công; mỗi suất TĐC chính đóng phí sử dụng đất là 200 - 300 triệu đồng; suất phụ được tính theo mức chi phí đầu tư hạ tầng và chia ra giá tiền cho mỗi lô; nếu người dân gặp khó khăn về nhà ở thì có quyền mua TĐC được nhà nước định giá theo giá thị trường…" - ông Thành thông tin.

Nói về tiến độ thực hiện các khu TĐC, ông Trần Đại Dương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch, cho biết dự án khu TĐC Phước An có quy mô hơn 44 ha, gần 1.200 lô đất được chia thành 3 khu A, B, C với tổng mức đầu tư 358 tỉ đồng. Dự án khởi công vào tháng 3-2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2023. Hiện dự án đã hoàn thành hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, lát gạch vỉa hè, hệ thống điện và thông tin liên lạc. Trong đó, khu C đã thảm nhựa lần 1, trong tháng 2-2023 sẽ thảm nhựa lần 2 và thảm nhựa các khu còn lại. "Với tiến độ hiện tại, dự án khu TĐC Phước An sẽ hoàn thành vào cuối quý I/2023, sớm hơn khoảng 3 tháng so với kế hoạch đề ra. Điều này giúp các hộ dân bị thu hồi đất sớm ổn định cuộc sống, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án hạ tầng giao thông như đường Vành đai 3, đường 25C, đường liên cảng…" - ông Dương nhấn mạnh.

Ở dự án khu TĐC Phú Hội, theo Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch, công trình có quy mô gần 17 ha, khoảng 248 lô đất, hiện đã thi công đạt 80% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào quý II/2023. Ngay khi hoàn thiện hạ tầng, huyện sẽ tổ chức bàn giao đất TĐC để người dân xây nhà.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh dự kiến triển khai thực hiện 133 dự án khu TĐC với 33.379 lô đất. Tuy nhiên, đến nay chỉ mới có 58 dự án được triển khai, bố trí khoảng 11.307 lô đất TĐC.