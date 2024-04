Sắp khai mạc triển lãm ngành giấy, bao bì, điện, năng lượng, tự động hóa

Ngành giấy là một trong những ngành kinh tế lớn, có tầm quan trọng trong cơ cấu kinh tế nói chung và kinh tế công nghiệp nói riêng. Bên cạnh là ngành phụ trợ quan trọng cho các ngành khác như điện tử, may mặc, da giày, thực phẩm, đồ gỗ…, thì ngành giấy còn cung cấp nhiều sản phẩm cho mục đích đa dạng từ hàng hóa tiêu dùng thiết yếu đến các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thông tin truyền thông… Trong định hướng phát triển, đến năm 2030, ngành giấy Việt Nam sẽ trở thành ngành sản xuất lớn của khu vực và đặt mục tiêu sẽ trở thành top 10 châu Á gắn liền với phát triển xanh, bền vững và hướng tới kinh tế tuần hoàn. Song song với sự phát triển của ngành giấy, trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu dần sôi động trở lại cùng nhu cầu thị trường lớn, ngành bao bì cũng được dự báo sẽ tăng trưởng nhảy vọt trong thời gian tới.



Nhằm thúc đẩy hoạt động kết nối giao thương, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp ngành giấy, bao bì trong và ngoài nước; tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng và đối tác tiềm năng, cũng là cơ hội để khách tham quan tìm hiểu máy móc, thiết bị, công nghệ mới, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, Hiệp hội Bao bì Việt Nam, Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam chủ trì tổ chức Triển lãm quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam – VPPE 2024. Triển lãm diễn ra từ 08-10/5 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo (A19 Hùng Vương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Diễn ra đồng thời là Triển lãm quốc tế ngành Điện, Năng lương, Máy móc thiết bị Công nghiệp, Tự động hóa Việt Nam – EMA Vietnam 2024 do Công ty CP Quảng cáo và Xúc tiến Thương mại Đông Nam phối hợp cùng Công ty CP Quốc tế Khang Phát tổ chức.

Với quy mô 300 gian hàng, Triển lãm VPPE có lĩnh vực trưng bày đa dạng gồm giấy và bột giấy; các loại bao bì; máy móc, thiết bị, công nghệ, hóa chất, vật tư, vật liệu ngành giấy, ngành bao bì của gần 500 thương hiệu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Ấn Độ, Thụy Điển, Phần Lan, Đức, Ý…



Khách tham quan Triển lãm VPPE 2024 sẽ được tìm hiểu, trải nghiệm hàng loạt sản phẩm, công nghệ tiên tiến, hiện đại, có thể kể đến như: giải pháp kiểm soát dòng chảy, tự động hóa công nghiệp ngành giấy và bột giấy ATZ Solutions; dây thừng dẫn giấy, dây chuyền bột hoàn chỉnh từ Công Nghệ Thế Giới Sinh Thái; máy liên hợp phân ly và tách thải rác tự động SCIS, bơm công nghiệp, bơm bột giấy DT-PP04A-3-30kw Đức Toàn; máy làm thùng carton kỹ thuật số tích hợp 3 chức năng: chạp+ xả+ lằn (giải pháp tối ưu đến từ Tập đoàn Sansin); máy in phun carton tốc độ cao lên đến 2000m²/h, máy cắt bế kỹ thuật số với đa dạng đầu cắt bế, có thể tự động điều chỉnh độ sâu dao từ VPrint; công nghệ đầu in PrecisionCore từ Epson; công nghệ in ấn chất lượng cao, in flexo, in kỹ thuật số An Lạc và In Nhật Hàn; hộp PET ép nhũ, in nhũ và xử lý hiệu ứng từ Công ty CP In số 7; công nghệ chống giả độc quyền 5S của Vina CHG; linh kiện Mercotac Slipring ROTAC VINA; giải pháp Rutherford, hệ thống in proof Mutoh, buồng soi màu GTI từ Mắt Phổ; máy đo màu Xrite, vật tư in Saphira Heidelberg, bản in Flexo Miraclon từ Toàn Ấn; sản phẩm khay đựng thực phẩm phân hủy sinh học, các sản phẩm giấy rút nhỏ, gọn, tiện lợi mang đi, bao bì nâng cấp phần xé dễ dàng hơn từ thương hiệu Pulppy Polar Bear, Giấy An An,...

Đa dạng máy móc, thiết bị, công nghệ được trưng bày tại triển lãm. Nguồn: Ban Tổ chức

Triển lãm EMA Vietnam 2024 có quy mô 200 gian hàng với hơn 300 thương hiệu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Việt Nam, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Mỹ,.., là cuộc trình diễn công nghệ đầy ấn tượng trong lĩnh vực điện, năng lượng, công nghiệp, tự động hóa.

Triển lãm dự kiến thu hút đông đảo khách tham quan. Nguồn: Ban Tổ chức

Với hoạt động trưng bày, chuỗi hội thảo chuyên đề, chương trình kết nối B2B, Triển lãm VPPE 2024 và Triển lãm EMA Vietnam 2024 kỳ vọng thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan chuyên ngành trong 03 ngày diễn ra.

Nhằm tạo điều kiện cho Doanh nghiệp tham quan, Ban Tổ chức bố trí tuyến xe buýt đưa đón miễn phí 2 chiều giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Triển lãm; đồng thời bố trí xe ô tô đưa đón tận công ty dành cho đoàn khách tham quan trên 6 thành viên tại một số khu vực. Chi tiết tại website https://vppe.com.vn/; https://emavietnam.com.vn/