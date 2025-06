Sắp khởi công cây cầu nối liền Bình Dương và Đồng Nai, tin vui cho người dân “đôi bờ”

Dự kiến cầu Hiếu Liêm 2 nối từ bến phà Hiếu Liêm (xã Hiếu Liêm, huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) đến đường Hiếu Liêm (xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) sẽ khởi công trong năm nay.

Cầu Hiếu Liêm 2 có tổng chiều dài khoảng 1,3km, bắc qua sông Bé. Trong đó, nhịp cầu chính dài 150m, đường dẫn phía Bình Dương dài hơn 1,2km và đường dẫn phía Đồng Nai khoảng 100m.

Dự án được triển khai theo hình thức phân kỳ đầu tư với hai giai đoạn thi công riêng biệt, mỗi giai đoạn thực hiện một đơn nguyên cầu, cách nhau 2 mét. Mỗi đơn nguyên được thiết kế hai làn xe hỗn hợp nhằm đáp ứng đa dạng phương tiện lưu thông. Giai đoạn 1 có quy mô mặt cắt ngang 14m, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 362 tỷ đồng và được UBND tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư.

Cầu Hiếu Liêm 2 sẽ là cầu thứ ba trực tiếp kết nối Bình Dương với Đồng Nai, sau cầu Bạch Đằng 2 tại TP.Tân Uyên và cầu Thủ Biên nối từ huyện Bắc Tân Uyên sang huyện Vĩnh Cửu. Đây là một phần trong chiến lược mở rộng và hoàn thiện hệ thống giao thông xuyên tỉnh, tăng cường liên kết vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại các khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh.

Ngoài cây cầu này, hai địa phương đang xúc tiến kế hoạch xây dựng thêm 5 cây cầu bắc qua sông Đồng Nai trong năm 2026. Mỗi dự án đều được nghiên cứu kỹ lưỡng về lưu lượng giao thông, năng lực vận tải và khả năng phát triển các khu dân cư, khu công nghiệp trong tương lai.

Cụ thể 5 cây cầu dự kiến xây dựng là cầu Tân An – Lạc An nối xã Lạc An (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) với xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai); cầu Thạnh Hội 2 kết nối cù lao Thạnh Hội (TP.Tân Uyên, Bình Dương) với xã Bình Hòa (Vĩnh Cửu); cầu Tân Hiền – Thường Tân nối xã Thường Tân với xã Thạnh Phú; cầu Xóm Lá 2 nối xã Bình Mỹ với Tân Bình và cầu Tân Biên 2 kết nối giữa hai xã Tân Bình (Bình Dương) và Tân Biên (Đồng Nai).

Các cây cầu này sẽ tạo nên một mạng lưới giao thông dày đặc, thuận tiện và linh hoạt hơn cho việc đi lại của người dân.