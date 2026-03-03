Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sắp khởi công nhiều dự án metro kết nối sân bay Long Thành

03-03-2026 - 10:30 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM gửi Bộ Xây dựng mới đây cho biết, bên cạnh tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, thành phố đang đẩy mạnh triển khai hệ thống đường sắt đô thị kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.

Theo báo cáo, trục đường sắt đô thị kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - Bến Thành - Thủ Thiêm - sân bay Long Thành đang được triển khai theo nhiều đoạn. Trong đó, đoạn metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đã khởi công xây dựng ngày 15/1/2026, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030.

Với đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, TPHCM đã giao Tập đoàn Trường Hải (Thaco) tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án tuyến metro số 2 theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT. Dự kiến công trình sẽ khởi công trước ngày 30/4/2026 và hoàn thành vào năm 2030.

Phối cảnh tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm đi ngầm dưới đường Mai Chí Thọ. Ảnh: Thaco.

Đối với tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, UBND TPHCM đang xem xét giao Thaco nghiên cứu triển khai theo hình thức PPP, hợp đồng BT. Thành phố đặt mục tiêu khởi công trước ngày 30/6/2026, phấn đấu hoàn thành vào năm 2030.

Bên cạnh đó, trục kết nối tuyến đường sắt đô thị số 6 - tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) - kéo dài đường sắt đô thị số 1 TPHCM về trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành cũng đang được xúc tiến mạnh mẽ.

Cụ thể, dự án tuyến đường sắt đô thị số 6 được xác định ưu tiên đầu tư giai đoạn 1, đoạn từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu nhằm tăng cường kết nối với sân bay Long Thành trong tương lai. Thành phố đặt mục tiêu khởi công và hoàn thành dự án trong giai đoạn 2026 - 2030.

Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến khai thác thương mại từ cuối tháng 6 tới đây. Ảnh: Duy Anh.

Song song đó, dự án kéo dài tuyến metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) qua tỉnh Đồng Nai cũng đang được đẩy nhanh.

UBND tỉnh Đồng Nai đã giao liên danh DonaCoop và VinaCapital lập hồ sơ đề xuất dự án nối dài tuyến metro số 1 từ sau ga S0 đến Trung tâm hành chính mới của tỉnh và đến sân bay Long Thành, với tổng chiều dài khoảng 38,5 km, theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Về mặt pháp lý, HĐND TPHCM đã thống nhất bổ sung dự án kéo dài tuyến metro số 1 qua tỉnh Đồng Nai vào danh mục dự án thuộc Nghị quyết 188 của Quốc hội tại Nghị quyết số 510 ngày 26/12/2025.

Đồng thời, HĐND TPHCM và HĐND tỉnh Đồng Nai cũng thống nhất giao UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Theo lộ trình, toàn bộ trục kết nối này dự kiến khởi công trong năm 2026 và hoàn thành vào năm 2030, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường sắt đô thị liên vùng và nâng cao khả năng tiếp cận sân bay Long Thành.

Đảm bảo đồng bộ công nghệ giữa các tuyến metro

Theo định hướng được Ban Chỉ đạo phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt trên địa bàn TPHCM thống nhất, thành phố sẽ sử dụng hệ quy chuẩn, tiêu chuẩn công nghệ - kỹ thuật của tuyến tàu điện ngầm số 2 (Bến Thành - Tham Lương) để làm nền tảng xây dựng bộ tiêu chuẩn chung cho đường sắt đô thị.

Nguyên tắc đặt ra là bộ tiêu chuẩn phải có tính phổ quát, ưu tiên công nghệ hiện đại, tiên tiến, phù hợp xu thế phát triển khoa học - công nghệ; đồng thời bảo đảm khả năng mở rộng, nâng cấp, kết nối và vận hành an toàn, ổn định toàn mạng lưới.

Thành phố cũng yêu cầu tránh sử dụng công nghệ lạc hậu hoặc các giải pháp làm hạn chế sự tham gia của doanh nghiệp; bảo đảm tương thích kỹ thuật giữa các tuyến trong cùng cụm; từng bước hình thành ngành công nghiệp đường sắt trong nước.

Trước mắt, TPHCM sẽ tham khảo các chỉ tiêu quy hoạch đường sắt đô thị của một số đô thị hiện đại trên thế giới và các tiêu chuẩn quốc tế về thời gian di chuyển, dải tốc độ (metro thông thường, metro nhanh 120-200 km/h, metro tốc độ cao trên 200 km/h), mức độ tiện nghi hành khách, bố trí tuyến, ga, depot…

Hiện thành phố đang tổ chức rà soát quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị, trong đó có nhiệm vụ đề xuất khung kỹ thuật - công nghệ cho từng tuyến hoặc từng cụm tuyến.

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khiến người dân mất tiền trong tài khoản, có người bị chiếm đoạt hơn 900 triệu đồng

Theo Hữu Huy

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Hà Nội: Mỗi đồng vốn ngân sách phải được sử dụng công khai, minh bạch

Chủ tịch Hà Nội: Mỗi đồng vốn ngân sách phải được sử dụng công khai, minh bạch Nổi bật

Những lưu ý của Tổng Bí thư về Nghị quyết các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng '2 con số'

Những lưu ý của Tổng Bí thư về Nghị quyết các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng '2 con số' Nổi bật

14 năm 'quên' nâng ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc?

14 năm 'quên' nâng ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc?

10:00 , 03/03/2026
Ba Bộ lên tiếng về việc đầu tư sân bay Ninh Bình

Ba Bộ lên tiếng về việc đầu tư sân bay Ninh Bình

09:30 , 03/03/2026
Liên danh Trung Nam Group - Indel Corp hợp tác với Viện 4 thẩm tra dự án cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết

Liên danh Trung Nam Group - Indel Corp hợp tác với Viện 4 thẩm tra dự án cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết

09:04 , 03/03/2026
Khi tiêu chuẩn bền vững tái định hình chuỗi cung ứng nội thất toàn cầu

Khi tiêu chuẩn bền vững tái định hình chuỗi cung ứng nội thất toàn cầu

09:00 , 03/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên