"Sáp nhập tỉnh, thành", "lừa đảo Campuchia" thu hút mối quan tâm của người dân

Trong quý 1/2025, công chúng đặc biệt chú ý đến các chính sách cải cách hành chính, nhất là việc sáp nhập tỉnh, thành và tinh gọn bộ máy nhà nước. Dữ liệu tìm kiếm ghi nhận mức tăng 162% đối với các từ khóa liên quan đến "sáp nhập bộ", "giảm bộ", "tinh gọn bộ máy", trong khi "sáp nhập tỉnh, thành" tăng vọt 439%. Điều này phản ánh sự quan tâm của người dân đối với các quyết sách lớn của nhà nước. Lượng tìm kiếm từ khóa "lừa đảo Campuchia" cũng tăng tới 378%, xuất phát từ hàng loạt vụ việc liên quan đến dụ dỗ lao động bất hợp pháp. Giới trẻ Việt tiếp tục sáng tạo ngôn ngữ với loạt từ lóng như "Joke of the Day", "cơm nước gì chưa người đẹp" và "sít rịt lè khe". Đáng chú ý, lượng tìm kiếm "Joke of the Day" tăng 44.545%, phản ánh trào lưu đố vui trên mạng xã hội. Từ lóng "sít rịt" (biến thể của "secret") bùng nổ mạnh mẽ, với lượng tìm kiếm tăng 4.355%.