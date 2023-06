Sập nhiều dầm cầu trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Liên quan đến việc dầm cầu bị gãy, đổ sập được cho là tại dự án thành phần cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, sáng 21/6, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Việt - Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng (doanh nghiệp dự án) - cho biết sự việc xảy ra từ ngày 19/5.

Theo ông Việt, trên công trường cầu Nghi Mỹ (Km 448+ 141) thuộc gói thầu XL-02 dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Sự việc xảy ra do sơ suất kỹ thuật trong quá trình thi công và rất may không có ai bị thương.

“Trong lúc nhà thầu tổ chức thi công lao lắp dầm cầu Nghi Mỹ thì xảy ra va chạm giữa dầm đang lắp đặt và dầm đã đặt trên nhịp làm đổ dầm SuperT nhịp từ trụ T3-T4. Nguyên nhân được xác định do lỗi nhà thầu trong quá trình lao lắp dầm, cụ thể là do sơ suất của thợ vận hành cẩu vì thao tác không nhịp nhàng, cộng thêm thời điểm thi công nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời cao trên 40 độ C dẫn tới va chạm giữa phiến dầm đang gác cuối cùng của nhịp T3-T4 với các phiến dầm đã gác làm nghiên 4/7 phiến dầm trên nhịp từ trụ T3-T4 (gãy đổ 2 phiến)”, ông Việt cho hay.

Hình ảnh dầm cầu bị sập do sơ suất kỹ thuật thi công được lan truyền trên mạng những ngày qua.

Đại diện doanh nghiệp dự án cho biết, ngày 20/5, phía nhà thầu đã di dời xong toàn bộ các phiến dầm bị hỏng ra ngoài hiện trường. Đồng thời cam kết chấn chỉnh lại quá trình thi công, tự bỏ chi phí để thi công bù lại các phiến dầm khác thay thế đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án.

“Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt là dự án được đầu tư theo phương thức BOT. Quá trình thực hiện, doanh nghiệp dự án, tư vấn giám sát, các nhà thầu luôn đặt chất lượng lên hàng đầu.

Doanh nghiệp dự án cũng thường xuyên có văn bản chấn chỉnh công tác an toàn, chất lượng, đặc biệt là quá trình lao lắp dầm cầu đối với tất cả các nhà thầu thi công dự án. Sự việc trên là do sơ suất của nhà thầu, phía nhà thầu cũng đã tự bỏ kinh phí để khắc phục, đúc lại các phiến dầm”, ông Việt thông tin.