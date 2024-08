Sắp ra mắt Làng Ẩm thực Quốc tế - bước đột phá trong hành trình trải nghiệm Sa Pa

Sa Pa – thiên đường ẩm thực đa dạng của Tây Bắc Việt Nam



Sa Pa được tạp chí du lịch quốc tế Condé Nast Traveler bình chọn là một trong 50 thị trấn đẹp nhất thế giới. Không chỉ sở hữu cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, nơi đây còn thu hút hơn 4 triệu du khách mỗi năm bởi nền văn hóa ẩm thực độc đáo và phong phú. Đối với nhiều du khách nước ngoài, ẩm thực Sa Pa là một trải nghiệm không thể quên khi họ được thưởng thức hương vị đậm đà của núi rừng qua từng món ăn.

Ẩm thực Sa Pa là sự hòa quyện tinh tế giữa các loại gia vị và thảo mộc đặc trưng của vùng núi, tạo nên hương vị khác biệt so với các vùng miền khác ở Việt Nam. Từ những món nướng đường phố giản dị cho đến những bữa cơm truyền thống tại các làng bản, mỗi món ăn đều thể hiện sự tinh túy của văn hóa ẩm thực bản địa. Chính điều này đã làm nên sức hút đặc biệt trong lòng du khách, thôi thúc họ khám phá và trải nghiệm Sa Pa nhiều hơn, thời gian lưu trú tại Sa Pa lâu hơn.

Trước nhu cầu ngày càng lớn của du khách muốn trải nghiệm đa dạng văn hóa ẩm thực Sa Pa, một ngôi làng ẩm thực quốc tế đã ra đời, đưa hành trình khám phá Sa Pa lên một tầm cao mới.



Làng Ẩm thực Quốc tế - Kể hương vị bốn phương

Làng Ẩm thực Quốc tế nằm trong quần thể Công viên Văn hóa Mường Hoa - nơi quy tụ rất nhiều thương hiệu quản lý và vận hành khách sạn hàng đầu thế giới. Với vị trí đắc địa này, Làng Ẩm thực Quốc tế không chỉ đáp ứng nhu cầu của lượng khách dồi dào trong quần thể, mà còn là điểm đến lý tưởng cho bất kỳ ai muốn khám phá hương vị ẩm thực đặc trưng vùng Tây Bắc.

Được biết, Công viên Văn hóa Mường Hoa quy mô 83 ha lớn bậc nhất Sa Pa, là một dự án đầu tư bài bản và cân bằng giữa việc phát triển các tiện ích "all in one", đồng thời vẫn bảo tồn được những giá trị thiên nhiên nguyên bản trong lòng dự án. Như vậy khi du khách trải nghiệm ẩm thực trong quần thể này sẽ được thưởng thức món ăn tinh thần kép: vừa vui thích khám phá những hương vị sinh động, vừa thư giãn hoà mình vào thiên nhiên.

Vị trí đắt giá trên mặt đường tỉnh lộ 152, cùng với việc cảng hàng không Sa Pa sắp đi vào hoạt động, sẽ khiến Làng Ẩm thực Quốc tế trở thành cửa ngõ thuận tiện đón hàng triệu lượt khách quốc tế

Không chỉ nằm trong quần thể lớn, Làng Ẩm thực Quốc tế còn nằm trên mặt đường tỉnh lộ 152, hiện tại rất dễ dàng di chuyển tới trung tâm thị xã trong vòng 10 phút. Với tầm nhìn chiến lược sau khi cảng hàng không Sa Pa đi vào hoạt động (đã khởi công từ năm 2022 và dự kiến hoạt động chỉ trong vài năm tới), vị trí tiếp giáp mặt đường của làng ẩm thực này tất yếu trở thành cửa ngõ thuận tiện đón hàng triệu lượt khách quốc tế mỗi năm.



Đường Thổ Cẩm – Làng Ẩm thực Quốc tế, nơi diễn ra nhiều sự kiện vui chơi giải trí của địa phương, thu hút hàng ngàn du khách

Đặc biệt, Làng Ẩm thực Quốc tế có số lượng giới hạn chỉ 31 căn Shophouse, các căn có mặt tiền lên đến 11,9m, thiết kế 4 tầng 1 tum, là mặt bằng kinh doanh lý tưởng cho các nhà đầu tư khai thác kinh doanh ẩm thực. Với số lượng giới hạn trong quỹ đất khan hiếm, hơn thế nữa còn có pháp lý chuẩn mực sẵn sàng bàn giao, sự xuất hiện của Làng Ẩm thực Quốc tế Sa Pa mở ra cơ hội đầu tư hiếm có.



Như vậy, Làng Ẩm thực Quốc tế không chỉ là điểm đến mới mẻ mà còn là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa sự phát triển hiện đại và việc gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương. Với vị trí thuận lợi, quy hoạch thiết kế đẳng cấp, cộng hưởng sức mạnh đòn bẩy từ hạ tầng giao thông đang được nâng cấp, Làng Ẩm thực Quốc tế sẽ góp phần không nhỏ vào việc thu hút lượng khách quốc tế ngày càng tăng và nâng cao giá trị du lịch của Sa Pa. Đây chính là cơ hội vàng cho các nhà đầu tư và cũng là mảnh ghép còn thiếu cho bức tranh du lịch nhiều sắc màu của vùng Tây Bắc Việt Nam.