Sắp thêm nguồn cung nhà ở xã hội giá 29 triệu đồng/m² tại Hà Nội

Phối cảnh dự án.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Ngôi Sao Châu Á vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng TP Hà Nội về việc công bố thông tin và thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua, thuê căn hộ tại Dự án Khu nhà ở xã hội Tân Lập.

Theo nội dung văn bản, Công ty CP Đầu tư Phát triển Ngôi Sao Châu Á là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở xã hội Tân Lập, được triển khai tại Km17, Quốc lộ 32, Cụm 10, thôn Đan Hội, xã Ô Diên, TP Hà Nội.Dự án có tổng diện tích đất 4.932 m², được xây dựng theo loại hình nhà ở chung cư, với 459 căn hộ, quy mô 21 tầng nổi và 2 tầng hầm, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2027.

Dự án đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư tại Quyết định số 4238/QĐ-UBND ngày 15/8/2024. Theo phương án được phê duyệt, khoảng 70% diện tích sàn căn hộ được bố trí để bán, 10% diện tích sàn để thuê mua và 20% diện tích sàn để cho thuê.

Về giá bán và giá thuê, nếu được Sở Xây dựng phê duyệt, mức giá tạm tính đối với căn hộ nhà ở xã hội tại dự án là khoảng 29 triệu đồng/m² (chưa gồm thuế phí và kinh phí bảo trì) đối với hình thức bán và khoảng 430.000 đồng/m²/tháng đối với hình thức thuê mua. Giá thuê căn hộ sẽ được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm dự án đủ điều kiện cho thuê theo quy định.

Theo kế hoạch, thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua và thuê căn hộ tại dự án Khu nhà ở xã hội Tân Lập từ ngày 01/5/2026 đến hết ngày 15/5/2026. Hồ sơ bản giấy sẽ được tiếp nhận để đối chiếu tại địa điểm dự án ở Km17, Quốc lộ 32, xã Ô Diên, TP Hà Nội.

Được thành lập vào tháng 1/2010, Công ty Ngôi sao Châu Á hoạt động chính trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống điện, xây dựng công trình. Trụ sở chính của công ty ở thôn Đan Hội, xã Ô Diên.

Hiện giá bán nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội dao động từ 18-29,4 triệu đồng/m2. Mức giá thấp nhất 18,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT) là dự án nhà ở xã hội do Liên danh Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera - CTCP xây dựng tại Kim Chung – Đông Anh (cũ) với và cao nhất là dự án nhà ở xã hội Rice City Long Châu tại phường Bồ Đề, đạt hơn 29,4 triệu đồng một m2 (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì).

Theo Nghị quyết số 7/NQ-CP ngày 12-1-2026 về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026 – 2030, riêng Hà Nội giai đoạn này phải hoàn thành 84.000 căn nhà ở xã hội.