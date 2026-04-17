Sắp tới sẽ tăng mức phạt vi phạm giao thông tại chỗ lên 7,5 triệu đồng: Cụ thể lỗi gì?

Đồng bộ quy định, mở rộng thẩm quyền xử phạt

Theo dự thảo, không chỉ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ được tăng mức phạt tại chỗ, mà thẩm quyền của nhiều cấp cũng được điều chỉnh mạnh.

Cụ thể, Trưởng Công an cấp xã được đề xuất nâng mức phạt từ 2,5 triệu đồng lên 37,5 triệu đồng. Chủ tịch UBND cấp xã cũng được nâng thẩm quyền xử phạt từ 5 triệu đồng lên cùng mức 37,5 triệu đồng.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, việc sửa đổi nhằm đảm bảo tính thống nhất với Nghị định 189/2025/NĐ-CP, đồng thời phù hợp với thực tiễn quản lý và xử lý vi phạm giao thông hiện nay.

Đáng chú ý, khi nâng mức phạt tại chỗ, người vi phạm có thể nộp tiền trực tiếp cho lực lượng chức năng mà không cần phải đến kho bạc, ngân hàng hoặc thực hiện qua các cổng dịch vụ công.

Nhiều lỗi vi phạm phổ biến có thể xử phạt ngay

Nếu đề xuất được thông qua, lực lượng CSGT có thể xử phạt tại chỗ đối với nhiều lỗi vi phạm giao thông thường gặp.

Cụ thể, với xe máy, các hành vi như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi trên vỉa hè… có mức phạt từ 4-6 triệu đồng. Ngoài ra, các lỗi như sử dụng điện thoại khi lái xe, chở quá số người quy định, dừng đỗ sai vị trí cũng thuộc diện xử phạt trực tiếp.

Với ô tô, các lỗi phổ biến như dùng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, không nhường đường cho người đi bộ, mở cửa xe gây mất an toàn hay không nhường đường tại giao lộ cũng có mức phạt tương tự, từ 4-6 triệu đồng.

Việc nâng mức xử phạt tại chỗ lên 7,5 triệu đồng sẽ giúp người vi phạm xử lý nhanh, giảm thủ tục hành chính và hạn chế việc bị tạm giữ giấy tờ phương tiện, trừ các trường hợp vi phạm nghiêm trọng như nồng độ cồn.

Tuy nhiên, cùng với việc tăng mạnh thẩm quyền xử phạt, yêu cầu về minh bạch và giám sát cũng cần được đặt ra nghiêm ngặt hơn nhằm tránh phát sinh tiêu cực trong quá trình thực thi.

Đề xuất mới được đánh giá là bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, giúp đơn giản hóa quy trình xử phạt vi phạm giao thông. Dù vậy, để đảm bảo quyền lợi của người dân, nhiều ý kiến cho rằng cần đi kèm các giải pháp kiểm soát như hoàn thiện quy trình xử phạt không lập biên bản, tăng cường giám sát bằng thiết bị ghi hình và minh bạch hóa việc thu - nộp tiền phạt.

Trong bối cảnh giao thông ngày càng phức tạp, việc hoàn thiện khung pháp lý là cần thiết, nhưng điều quan trọng không kém là đảm bảo tính công khai, minh bạch và công bằng trong quá trình thực thi. Dự thảo được lấy ý kiến đến hết ngày 19/4/2026 và dự kiến có hiệu lực từ 1/7/2026.