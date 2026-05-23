"Sát thủ giấu mặt" đe dọa tàu thuyền mắc kẹt gần eo biển Hormuz

Tình trạng này sẽ gây cản trở khả năng tự rời khỏi khu vực của tàu thuyền trong tương lai.

Ít nhất 800 tàu thương mại cùng khoảng 20.000 thuyền viên bị cô lập tại đây kể từ khi giao tranh bùng nổ vào ngày 28-2. Những thủy thủ ở trên tàu chỉ thực hiện các công việc bảo dưỡng định kỳ.

Tuy nhiên, đặc điểm đáy biển nông, nhiều cát và nước ấm của vùng Vịnh khiến những con tàu neo đậu hoặc thả trôi rơi vào tình thế nguy hiểm.

Cát và các sinh vật biển đang làm tắc nghẽn lưới chắn bảo vệ hệ thống đường ống bên trong tàu. Còn các thuyền viên phải vật lộn để tìm kiếm linh kiện thay thế khi hệ thống hỏng hóc.

Ông Lasse Kristoffersen, Giám đốc điều hành hãng vận tải Wallenius Wilhelmsen - đơn vị đang có một tàu bị kẹt, giải thích rằng khi tàu không di chuyển hoặc chạy dưới tốc độ quy định ở vùng nước ấm, sinh vật bám bẩn sẽ phát triển cực kỳ nhanh.

Hà biển, tảo và động vật thân mềm có vỏ đều có thể sống bám trên vỏ tàu thuyền. Hình minh họa: Ricardo Macía/China Dialogue Ocean



Theo chia sẻ với Financial Times của ông Rolf Habben Jansen - Giám đốc điều hành hãng tàu Hapag-Lloyd, con tàu duy nhất của họ vừa thoát khỏi eo biển Hormuz đã phải di chuyển chậm hơn nhiều do lực cản lớn từ hà biển.

Con tàu này đã nằm trong vùng nước ấm khoảng 30°C suốt 6 đến 8 tuần.

Phía Hapag-Lloyd cho biết sinh vật biển và hà đã bám kín toàn bộ chân vịt, hầu hết các mặt thẳng đứng và bao phủ tới 40% phần đáy tàu.

Điều này buộc công ty phải tính đến việc làm sạch quy mô lớn cho 4 con tàu còn lại.

Bên cạnh đó, hiện tượng sinh vật biển bám bẩn cũng làm tiêu hao nhiều nhiên liệu hơn do tạo ra lực cản lớn lên vỏ tàu.

Ít nhất 800 tàu thương mại cùng khoảng 20.000 thuyền viên bị cô lập kể từ khi xung đột ở Iran bùng nổ vào ngày 28-2. Ảnh: EPA

Mối lo ngại ngày càng lớn khi thế bế tắc giữa Mỹ và Iran về các điều khoản hòa bình chưa có lối thoát.

Hiện tại, tàu thuyền chỉ có thể đi qua eo biển Hormuz - nơi đã đóng cửa với hầu hết các hoạt động vận tải từ đầu tháng 3 - nếu các chính phủ đàm phán với Iran thành công hoặc chấp nhận trả phí cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Tình hình càng trở nên đáng lo khi cái nóng mùa hè của vùng Vịnh đang đến gần, đi kèm các trận bão cát do gió Shamal hướng Tây Bắc thổi mạnh.

Hiệp hội Hàng hải Anh nhận định sự kết hợp giữa thời tiết khắc nghiệt, khó khăn trong bảo trì và tình hình bấp bênh của xung đột đang đặt áp lực chưa từng có lên tàu thuyền lẫn con người.

Khủng hoảng logistics này làm tăng thêm áp lực tâm lý đối với các thuyền viên khi có người bị mắc kẹt hơn 70 ngày.

Ông Manoj Yadav, Tổng thư ký Hiệp hội Thuyền viên Ấn Độ, cho biết nhiều thủy thủ không có linh kiện để sửa chữa các hệ thống cốt lõi như GPS do chủ tàu không muốn thuê thuyền trung chuyển vật tư ra bãi neo đậu.

Nhiều người bị hết hạn chứng chỉ lao động, không thể truy cập Internet, thiếu thốn lương thực.

Mặc dù một số nhà điều hành như hãng tàu chở dầu TORM đã thực hiện thành công 3 đợt thay đổi nhân sự. Thế nhưng, đại diện Hapag-Lloyd thừa nhận việc thay thủy thủ đoàn hiện tại rất khó khăn vì không mấy ai mặn mà lên tàu trong một viễn cảnh bấp bênh như vậy.