Sau 1 năm, Mỹ Tâm chính thức công bố tin vui

Tối ngày 30/9, trên trang cá nhân, Mỹ Tâm chính thức công bố live concert See The Light Day 2 sẽ diễn ra vào ngày 21/11/2026 tại TP HCM.

Thông báo về Day 2 được Mỹ Tâm đăng tải (Ảnh: Mỹ Tâm)

Trước đó, tối 24/9, Mỹ Tâm từng đăng dòng trạng thái ngắn gọn “DAY 2” mà không giải thích thêm, khiến người hâm mộ liên tưởng đến phần tiếp theo của See The Light. Đến nay, nữ ca sĩ mới chính thức xác nhận tên chương trình, thời gian và địa điểm tổ chức.

Đây là lần đầu See The Light được tổ chức tại TP HCM sau đêm diễn đầu tiên ở Hà Nội vào tháng 12/2025.

Trước đó, See The Light Day 1 diễn ra vào tối 13/12/2025 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình thu hút khoảng 40.000 khán giả và trở thành concert cá nhân có quy mô lớn nhất của Mỹ Tâm và là một trong những đêm nhạc cá nhân có lượng khán giả lớn tại Việt Nam.

Sân khấu See The Light tại SVĐ Mỹ Đình (Ảnh: Mỹ Tâm)

Concert kéo dài gần bốn tiếng, với hơn 30 ca khúc, đưa khán giả đi qua nhiều giai đoạn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Danh sách tiết mục gồm những bài hát quen thuộc như Cây đàn sinh viên, Ước gì, Giấc mơ tình yêu, Đâu chỉ riêng em, Muộn màng là từ lúc, Nếu anh đi... cùng những sáng tác mới của cô.

Rapper Đen Vâu là khách mời duy nhất của chương trình. Hai nghệ sĩ kết hợp trong các tiết mục Xích lô và Đi theo bóng mặt trời, tạo điểm nhấn khác biệt giữa chương trình thiên về những ca khúc gắn với hành trình âm nhạc của Mỹ Tâm.

Với quy mô 40.000 người, See The Light Day 1 đã nối dài chuỗi liveshow lớn của Mỹ Tâm tại sân vận động Mỹ Đình. Trước đó, cô từng thực hiện Tri âm tại địa điểm này vào năm 2022 với khoảng 30.000 khán giả.