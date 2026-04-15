Sau 2 khu công nghiệp quy mô hơn 900ha, Singapore muốn đầu tư thêm dự án VSIP ngay trong năm nay tại tỉnh ‘sát vách’ Hà Nội

Singapore muốn triển khai dự án VSIP III tại Bắc Ninh ngay trong năm 2026

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh, ngày 13/4, ông Phạm Hoàng Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao Đoàn công tác Đại sứ quán Singapore do ngài Rajpal Singh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore tại Việt Nam dẫn đầu.

Tại đây, Đại sứ Rajpal Singh nhận định, Bắc Ninh là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Singapore nhờ môi trường đầu tư thông thoáng, vị trí địa lý thuận lợi và nguồn nhân lực chất lượng. Hiện nhiều doanh nghiệp lớn tại quốc gia đang đầu tư hiệu quả tại tỉnh, do đó phía Singapore rất coi trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác.

Tại Việt Nam, Singapore đã triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, trong đó phải kể đến Khu công nghiệp VSIP (Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore) trải dài trên khắp các tỉnh, thành phố như TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng ...

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn trao đổi với ngài Đại sứ Rajpal Singh (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh)

Năm 2026, Singapore đang nghiên cứu triển khai khu công nghiệp VSIP III tại Bắc Ninh với mục tiêu mở rộng hệ thống lên khoảng 30 dự án tại Việt Nam. Vì vậy, ngài Đại sứ mong muốn lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Singapore triển khai dự án này ngay trong năm 2026.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn thông tin, Bắc Ninh là một trung tâm kinh tế lớn của Việt Nam, có nguồn lao động trẻ dồi dào, trình độ kỹ thuật cao. Những năm gần đây, tỉnh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Địa phương cũng ở vị trí dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.

Ông Sơn nhấn mạnh, tỉnh đang tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm là sân bay quốc tế Gia Bình và tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Các công trình này sẽ tạo thêm động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư.

Với đề xuất thành lập khu công nghiệp VSIP III tại Bắc Ninh, ông Phạm Hoàng Sơn cho biết, ngay sau buổi tiếp, địa phương sẽ cập nhật bổ sung quy hoạch trong năm nay và chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp Singapore triển khai các nội dung theo đề xuất của đối tác.

Singapore đã đầu tư 2 khu công nghiệp VSIP tại Bắc Ninh với quy mô hơn 900ha

Tại buổi họp, ông Phạm Hoàng Sơn cũng cho biết, hiện có khoảng 236 dự án của các nhà đầu tư Singapore còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 18 tỷ USD, đứng thứ 3/44 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại tỉnh. Nhiều doanh nghiệp lớn đang hoạt động hiệu quả như Fukang Technology, New Wing...

Singapore hiện đang đầu tư 2 khu công nghiệp VSIP tại Bắc Ninh, gồm: Dự án VSIP Bắc Ninh I (tại phường Từ Sơn và xã Đại Đồng) và Dự án VSIP Bắc Ninh II (tại 3 xã Yên Phong, Tam Giang, Văn Môn).

Trong đó, dự án Dự án VSIP Bắc Ninh I có diện tích khoảng 629ha, với diện tích khu công nghiệp khoảng 480ha; khu đô thị, dịch vụ khoảng 148ha. Dự án VSIP Bắc Ninh II có diện tích khoảng trên 282ha.

Về kết quả thu hút đầu tư của địa phương trong 3 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã cấp mới 120 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 82 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư quy đổi vượt 4,7 tỷ USD. Với kết quả trên, Bắc Ninh nằm trong nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI.

Từ đầu năm đến hết quý I, Bắc Ninh có thêm 4 khu công nghiệp được thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt gần 6.440 tỷ đồng, nâng tổng số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến nay là 39 với diện tích khoảng 11.317ha; diện tích đất công nghiệp và đất hành chính dịch vụ đã cho thuê khoảng trên 4.316ha, tỷ lệ lấp đầy 53,9%.