Sau 2 năm gồng lỗ, một "đại gia mỏ đá" đã bán hết hơn 2,6 triệu cp HPG

Theo báo cáo mới công bố, doanh thu quý III/2023 của DHA giảm nhẹ 3,26 tỷ đồng, tương ứng hơn 3% so với cùng kỳ do sản lượng bán ra giảm 27.423 m2 đá các loại. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng tới gần 8 tỷ đồng, tương ứng 41,7%, nguyên nhân chính là do hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư tài chính.

Trước đó, DHA là một trong những doanh nghiệp có khoản đầu tư vào cổ phiếu HPG từ cuối năm 2021, đúng giai đoạn giá cổ phiếu HPG đang ở đỉnh.

Trót "đu đỉnh" HPG ở giá hơn 50.000 đ/cp, doanh nghiệp đã miệt mài trung bình giá xuống và cuối cùng đã giải tán hết sau gần 2 năm đầu tư.

Bắt đầu từ BCTC quý IV năm 2021, khoản đầu tư vào cổ phiếu HPG xuất hiện trên danh mục các khoản đầu tư tài chính của DHA với giá gốc là 15,2 tỷ đồng, số lượng 300.000 cp, tương đương giá vốn bình quân 50.667 đ/cp.

Khoản đầu tư này tại thời điểm 31/12/2021 chịu khoản lỗ 1,3 tỷ đồng so với giá thị trường.

Đến cuối quý I/2022, khoản đầu tư vào cổ phiếu HPG đã tăng lên 590.000 cp, tương ứng giá trị (gốc) 28,69 tỷ đồng, giá vốn bình quân khi này giảm xuống còn 48.627 đ/cp.

Đến 30/6/2022, giá trị cổ phiếu HPG theo giá gốc ghi nhận trên BCTC đã lên tới 78,15 tỷ đồng, cho thấy DN đã trung bình giá xuống bằng cách mua thêm lượng lớn cổ phiếu HPG trong điều kiện thị giá giảm. Lỗ sổ sách cho cổ phiếu quốc dân khi này lên tới 21,5 tỷ đồng.

DHA vẫn miệt mài mua vào khi thị giá HPG giảm, nâng tổng số cổ phiếu HPG sở hữu lên tới 2,64 triệu cp tại thời điểm 30/9/2022. Giá vốn cho chỗ tài sản này là 80,3 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2022, mức trích lập dự phòng cho cổ phiếu HPG mà DN đầu tư đã lên tới 32,8 tỷ đồng và Hóa An không tiếp tục mua thêm mà "ngồi im" chờ thị trường phục hồi.

Thị giá HPG hồi phục giúp Hóa An dần lấy lại tiền. Tại ngày 30/6/2023, khoản trích lập dự phòng cho cổ phiếu HPG từ 32,8 tỷ đồng giảm chỉ còn hơn 11 tỷ đồng (giá gốc không thay đổi).

Đến 30/9/3023, theo BCTC công bố, danh mục đầu tư chứng khoán của DHA đã sạch bóng HPG. Như vậy, cuối cùng DN đã bán hết toàn bộ 2,64 triệu cổ phiếu quốc dân và thanh lý khoản đầu tư này.

Giá cổ phiếu HPG từ tháng 5/2020 đến nay

Công ty CP Hóa An được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa Công ty Khai thác đá và Vật liệu xây dựng Hóa An trực thuộc Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng Số 1 (Bộ Xây dựng). Năm 2000, DN bắt đầu cổ phần hóa và hoạt động kinh doanh tiếp tục hiệu quả những năm sau đó.

Giai đoạn 2003 - 2005 trước khi niêm yết trên sàn chứng khoản, Hóa An là một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, có những chỉ số sinh lời tích cực.

Tiêu biểu, tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trên doanh thu thuần của Hóa An liên tục tăng trưởng từ mức 32,4% trong năm 2003, lên 34,28% trong năm 2004 và đạt 41,41% trong năm 2005. Mức cổ tức phân phối cho cổ đông năm 2003 là 52,78%, năm 2004 là 40% và năm 2005 là 30%.

Ngày 15/04/2004, Cổ phiếu Công ty (DHA) chính thức giao dịch tại Sở GDCK TP.HCM. Vốn điều lệ khi đó là 38,5 tỷ đồng.

Hiện nay, Hóa An trở thành một trong những doanh nghiệp khai thác và chế biến đá hàng đầu phục vụ cho nhu cầu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương.

Năm gần nhất, DN khai thác và tiêu thụ hơn 2,3 triệu m3 đá, ghi nhận tổng doanh thu gần 400 tỷ đồng và 65 tỷ đồng LNTT.

Với hiệu quả kinh doanh tích cực, thường xuyên, tỷ lệ chi trả cổ tức của DN những năm gần đây thường xuyên ở mức từ 30%-50%.

Không chỉ thường xuyên chia cổ tức cao, Hóa An còn là doanh nghiệp có mức thu nhập của người lao động khá cao so với mặt bằng chung. Theo báo cáo thường niên năm 2022, số lượng người lao động tại thời điểm 31/12/2022 của DN là 117 người, mức lương sản phẩm trung bình là 16,3 triệu đồng/người /tháng.

Công ty cũng tự nhân định trong báo cáo thường niên 2022 rằng: Thu nhập người lao động ổn định theo sản lượng tiêu thụ, các chế độ quyền lợi được thực hiện đầy đủ và tương đối tốt.

Nguồn: BC thường niên 2022 DHA

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, DHA đạt doanh thu thuần 265,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 77,8 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.



Tổng tài sản tại thời điểm 30/9/2023 là gần 440 tỷ, trong đó chủ yếu được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu (402 tỷ). Vốn điều lệ của DN hiện tại hơn 151 tỷ đồng.