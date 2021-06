Sau 2 năm làm thêm nghề 'tay trái', tôi quyết sẽ không bao giờ rời bỏ công việc toàn thời gian của mình

Nếu bạn hỏi tôi lời khuyên nghề nghiệp nào mà tôi không tin tưởng nhất thì câu trả lời là: “Hãy theo đuổi đam mê của bạn”.

Câu này khiến nhiều người nghĩ rằng chỉ cần theo đuổi đam mê của mình, thì bạn sẽ có được công việc mơ ước một cách thần kỳ, có nhiều tiền hơn và có sống một cuộc sống tự do hơn.

Nhưng nghĩ vậy mà chẳng phải vậy. Đam mê thôi là chưa đủ mà kể cả các chuyên gia khác có cho bạn nhiều lời khuyên hơn nữa thì như vậy vẫn chưa đủ. Tôi đam mê rất nhiều thứ chẳng hạn như chơi trò chơi điện tử hay đến phòng tập thể dục. Nhưng nếu tôi không có kế hoạch rõ ràng và làm việc chăm chỉ thì có đam mê đến mấy đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ thành công được.

Đây cũng là lý do tại sao rất nhiều người đã cảm thấy thất vọng khi họ không đạt được kết quả như mong muốn. Họ đã phải rời bỏ công việc hiện tại để bắt đầu xây dựng một công ty khởi nghiệp mới thế nhưng lại chẳng được gì.

Lúc đầu, bạn thấy rằng mình không có quyền tự do để làm những gì bạn muốn, không có nhiều tiền để có thể tự chủ về tài chính. Và đặc biệt là bạn không thể làm những việc mà mình yêu thích.

Với những lý do chính đáng đó thì bắt đầu một công việc phụ là một điều đúng đắn. Cá nhân tôi cũng đã có một số dự án thành công. Thế nhưng mặc dù đã có một số thành quả nhất định nhưng tôi vẫn không tự bỏ công việc toàn thời gian của mình. Tiếp theo đây tôi sẽ đưa ra những lý do tại sao tôi lại làm như vậy.

Một nhân viên có nhiều tự do hơn một doanh nhân.

Tháng trước tôi đã đến nghỉ dưỡng 10 ngày ở Peru. Tôi quyết định đây sẽ là một chuyến nghỉ dưỡng đúng nghĩa. Vậy nên vậy tôi không mua vé khứ hồi và cố gắng sử dụng điện thoại ít nhất có thể.

Tôi làm điều này có vẻ hơi vô trách nhiệm. Trước khi đi tôi đã nói với sếp của mình và ông ấy đã giao toàn bộ những nhiệm vụ của tôi cho một người khác phụ trách. Ngoài ra 10 ngày đó mặc dù tôi không đi làm nhưng tôi vẫn được nhận lương như bình thường.

Tuy nhiên, nếu bạn là tự làm chủ công việc kinh doanh của mình, thì việc nghỉ phép và bàn giao công việc cho người khác sẽ khó hơn một chút.

Nếu bạn là người viết và sáng tạo nội dung thì bạn phải bỏ tất cả các bài viết trong tuần đó. Còn nếu bạn sở hữu một công ty, thì một là bạn phải bàn giao mọi công việc của mình cho một vài nhân viên khác, hai là bạn sẽ mất rất nhiều tiền.

Nhiều người vẫn tin rằng trở thành một doanh nhân mang lại cho bạn nhiều tự do hơn là một nhân viên. Đúng là bạn có thể tự chủ về thời gian và tự do quản lý giờ giấc theo ý muốn. Nhưng bạn vẫn phải làm việc. Nếu bạn không coi trọng công việc kinh doanh của mình, thì bạn sẽ thất bại.

"Tôi đã bỏ việc vì sáng nào tôi cũng phải thức dậy từ lúc 7 giờ. Nhưng bây giờ tôi phải thức dậy từ lúc 6 giờ." - Taylor Foreman.

Vì tôi đang làm việc từ xa, nên tôi không mất nhiều thời gian cho công việc chính. Ngược lại công việc phụ ngốn kha khá thời gian của tôi. Khi bạn biết mình phải có trách nhiệm với công việc thì bạn sẽ dễ dàng hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong thời gian ngắn.

Ngược lại, nếu bạn đang làm việc cho chính bạn thì chắc chắn bạn sẽ không quá lo lắng về thời gian. Tôi dành nhiều thời gian hơn cho các dự án bên lề của mình bởi vì tôi muốn tiếp tục phát triển. Vậy nên công việc phụ mới tiêu tốn của tôi nhiều thời gian như vậy. Thực ra, chính tôi cũng không thể kiểm soát được việc này.

Nếu tôi vẫn chưa hoàn thành công việc của ngày hôm nay, thì tôi sẽ không để công việc tồn đọng đến tận ngày mai. Tôi nhất định phải làm cho xong công việc đó kể cả phải bớt chút thời gian rảnh của mình.

Kế hoạch B cho phép tôi mạo hiểm.

Một trong những lý do giúp tôi thành công là khả năng chấp nhận rủi ro cao. Tại sao tôi lại có khả năng đó? Tôi có thể chấp nhận mất một số tiền không hề nhỏ như vậy là vì tôi có một khoản tiền cố định để trang trải chi phí hàng tháng. Có nghĩa là cho dù tôi bị thua lỗ hay gì chăng nữa thì tôi vẫn có đủ tiền để sống.

Điều này đã cho phép tôi đầu tư mà không phải quá lo lắng về rủi ro. Ví dụ như tôi có thể tìm hiểu và đầu tư vào một thứ gì đó dễ bay hơi như tiền điện tử hoặc chứng khoán. Nếu tôi không có tiền lương hàng tháng, thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ đầu tư vào tiền điện tử hoặc ném tiền của mình vào một loại cổ phiếu không đảm bảo.

Mặt khác, nếu bạn đang tự điều hành công việc kinh doanh riêng, thì buộc bạn phải chấp nhận rằng bạn không thể cân bằng mọi thứ. Một số khía cạnh trong cuộc sống của bạn sẽ không thuận lợi nếu bạn đang làm chủ công việc kinh doanh của mình. Ngược lại nếu bạn đang sống bằng tiền lương thì cuộc sống của bạn sẽ đỡ khó khăn hơn.

Ngoài ra, nếu bạn đang tự kinh doanh thì có những tháng, bạn sẽ không có đủ tiền để trang trải chi phí. Đây cũng là khoản chi phí mà nhiều người không có khả năng chi trả. Đặc biệt nếu họ còn phải trả nợ, mua nhà hoặc học đại học, thì chắc chắn còn có nhiều khó khăn hơn.

Ví dụ, một trong những mục tiêu của tôi là mua một căn nhà cho mẹ. Thế nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tình chất công việc kinh doanh của tôi, thì tôi không thể mua cho nhà cho mẹ trong một hoặc hai tháng được. Nếu tôi cố gắng dồn tiền để mua nhà thì tôi sẽ không có một khoản tiền cố định để chi trả các khoản chi phí hàng tháng.

Có nhiều cách tốt hơn so với "tự do tài chính".

Hôm trước, tôi đã cười rất nhiều khi đọc một bài báo với tiêu đề "3 lý do tại sao đi tìm nguồn thu nhập thụ động sẽ lãng phí thời gian của bạn". Anh kể về một người họ hàng chưa bao giờ đi du lịch. Thậm chí là muốn đi lắm nhưng anh vẫn quyết định không đi. Anh làm như vậy đơn giản là vì muốn có một số tiền nhất định trong tài khoản ngân hàng của mình.

Một số người quá ham hố và bất chấp để có thể tự do về tài chính. Họ muốn nhanh chóng đạt được điều đó để làm bất cứ điều gì họ muốn. Nhưng thực chất họ chưa bao giờ thực sự tận hưởng cuộc sống và mãi đến khi họ nhận ra điều này thì đã quá muộn rồi.

"Quan trọng là làm thế nào chúng ta mới có thể tự do về tài chính? Và hãy tìm ra lý do tại sao bạn muốn được tự do và giàu có "- Robert Kiyosaki.

Hiện tại, mục tiêu của tôi là có thêm vài giờ rảnh rỗi trong ngày. Và công việc toàn thời gian có thể giúp tôi hoàn thành mục tiêu này.

Nếu làm được vậy, tôi sẽ có được nhiều ưu thế hơn. Tôi sẽ cố gắng tìm cách giảm số giờ làm việc của mình xuống. Mặc dù, tôi vẫn đang trong quá trình thực hiện mục tiêu này nhưng hiện tại đối với tôi mọi thứ đều đang rất tốt.

Nếu bạn không sẵn sàng hy sinh một số thứ trong cuộc sống để phát triển công việc kinh doanh riêng, thì việc bắt đầu cuộc sống như một doanh nhân là không nên. Hãy luôn nhớ rằng những gì bạn đang làm sẽ đưa bạn đến gần hơn với những gì bạn muốn.